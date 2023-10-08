Посол Израиля заявил об отсутствии решения о наземной операции в Газе

Посол Израиля в России: Решение о наземной операции в Газе пока не принято

Tекст: Дмитрий Зубарев

На вопрос, принято ли в Израиле окончательное решение о проведении наземной операции, посол отметил, что «пока что об этом не объявляли», идут разговоры внутри правительства, «в эти дни будет принято решение», передает ТАСС.

Бен Цви рассказал также, что израильская сторона в настоящее время не видит иного решения конфликта с Палестиной, кроме как военного.

По его словам, так ситуация продолжаться не может, когда каждые несколько месяцев происходит новый виток обстрела Израиля ракетами, операции каких-то террористических групп и так далее.

«К сожалению, в данный момент другого решения, кроме как военное, мы не видим», – сказал дипломат.

Бен Цви добавил, что формула для переговоров между Израилем и Палестиной отсутствует в настоящий момент.

По словам дипломата, нужно проводить переговоры не для того, чтобы переговариваться, а для того, чтобы достичь каких-то результатов, поэтому, когда будет о чем говорить, тогда мы найдем формулу, как это делать.

«Пока рано. Пока что наше правительство решает, какими будут наши дальнейшие шаги. Когда это решится, будем говорить дальше», – добавил он.

На вопрос, звонил ли Нетаньяху Путину на фоне текущей эскалации палестино-израильского конфликта, посол отметил, что не располагает соответствующей информацией. «Я не знаю», – сообщил глава диппредставительства Израиля.

Напомним, утром в субботу юг Израиля был обстрелян из сектора Газа тысячами ракет, после чего в приграничные районы Израиля проникли сотни боевиков движения ХАМАС. В Минздраве Израиля сообщили, что в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 300 человек, свыше 1,5 тыс. человек пострадали.