Британский полковник Коллинз рассказал о главной ошибке ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, командиры Киева сами виноваты в возникших у них на поле боя проблемах, так как стремятся сочетать две вещи – использование советской тактики с западным вооружением, эта модель не может работать, передает РИА «Новости».

Офицер добавил, что непредусмотрительность Киев в этом смысле позволила снайперам и артиллерии ВС России эффективно препятствовать разминированию минных полей, а также ликвидировать ценных специалистов и полезную инженерную технику.

Так, по мнению Коллинза, ВСУ приходится действовать ночью, однако в это время суток они сталкиваются с новыми проблемами.

Полковник заметил, что Киеву в скором времени придется принимать тяжелые и сложные решения для восполнения людских потерь. В частности, Коллинз отметил, что даже резервисты с военной подготовкой в значительной мере сошли на «нет».

«В украинскую армию придется призывать ограниченно годных к службе, включая ВИЧ-инфицированных», – предположил британский военный.

Ранее западные СМИ писали о том, что на Западе начали уставать от конфликта на Украине, поворотным моментом может стать провал контрнаступления ВСУ.

