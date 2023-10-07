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На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал
Bloomberg: Президент Франции Макрон и премьер Италии Мелони спровоцировали дипломатический скандал на саммите в Гранаде
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатическую размолвку во время неформального саммита ЕС в испанской Гранаде, сообщили источники Bloomberg.
Как сообщается, Макрон и Мелони согласились на незапланированную встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком для обсуждения темы миграции. В свою очередь исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес посчитал, что это обсуждение может отвлечь от проводимых им официальных переговоров, и отменил 5 октября пресс-конференцию с Сунаком, передает ТАСС.
Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Гранаде не смогли достичь соглашения об урегулировании миграционного кризиса, в результате чего этот вопрос был исключен из принятой по итогам встречи декларации.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на саммите в Гранаде Варшава заблокировала решение ЕС о расселении мигрантов по странам сообщества.