На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал

Рар: Фон дер Ляйен «съест» Мишеля

Германский политолог Рар: Конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС

Tекст: Евгений Поздняков

«Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен являются равными по статусу политиками. Тем не менее каждый желает перетянуть одеяло первенства на себя, отчего между управленцами возникает серьезная вражда. В Евросоюзе это происходит не в первый раз. Там всегда возникали конфликты на почве личных амбиций», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Современные политики ЕС страдают от одних и тех же недугов: они завистливы, тщеславны, властолюбивы. А через полгода в Евросоюзе пройдут выборы, на которых вполне очевидным может стать крен вправо. Это плохо отразится на судьбах действующего руководства, из-за чего их конфликт и приобрел новый виток», – подчеркивает собеседник.

«Урсула фон дер Ляйен крайне амбициозна. Она хочет удержаться на посту главы Еврокомиссии, а в случае неудачи она попробует занять должность генерального секретаря НАТО. Шарль Мишель, будучи бельгийцем, не может рассчитывать на ту же поддержку, которую получает его соперница-немка», – отмечает эксперт.

«В конечном счете фон дер Ляйен «съест» своего оппонента. Их вражда будет постепенно нарастать. Примирить их способны лишь Шольц и Макрон, однако отношения Парижа и Берлина также испорчены. Конечно, происходящее еще не означает полномасштабного раскола в Евросоюзе. Тем не менее о блестящем будущем организации мечтать точно не приходится», – резюмирует Рар.

Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен из-за Украины. Об этом сообщает издание Spiegel. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии.

Подчеркивается, что ЕК гневно отреагировала на озвученные замечания. Кроме того, руководство органа было раздражено заявлениями о скором присоединении Украины к ЕС. Напомним, Мишель заявил, что в случае выполнения всех требуемых условий, страна сможет войти в состав Евросоюза уже к 2030 году.

Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Однако в статье указано, что глава Евросовета сам действует в обход обозначенных объединением рамок, предлагая офису Зеленского перспективу вхождения в ЕС так скоро.

Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

Ранее Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Украины со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».