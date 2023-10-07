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    Неужели мы сами не способны объективно оценить достижения наших ученых, величие книг наших писателей, вклад наших политиков в достижение мира? Неужели оценка Нобелевского комитета как-то изменит для нас ценность жизней людей, которых спасла наша вакцина?

    14 комментариев
    Игорь Каменев Игорь Каменев Стране остро не хватает рабочих

    «Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.

    12 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Что хочет Запад в Карабахе

    Основная цель Запада – вытеснение России из Закавказья и закрепление там. И Армения, и Азербайджан являются для него пешками в игре. Вряд ли возможные решения понравятся каждой из враждующих сторон. Однако они их в итоге примут.

    18 комментариев
    7 октября 2023, 04:59

    На саммите ЕС в Гранаде разразился дипломатический скандал

    Bloomberg: Президент Франции Макрон и премьер Италии Мелони спровоцировали дипломатический скандал на саммите в Гранаде

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатическую размолвку во время неформального саммита ЕС в испанской Гранаде, сообщили источники Bloomberg.

    Как сообщается, Макрон и Мелони согласились на незапланированную встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком для обсуждения темы миграции. В свою очередь исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес посчитал, что это обсуждение может отвлечь от проводимых им официальных переговоров, и отменил 5 октября пресс-конференцию с Сунаком, передает ТАСС.

    Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Гранаде не смогли достичь соглашения об урегулировании миграционного кризиса, в результате чего этот вопрос был исключен из принятой по итогам встречи декларации.

    Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что на саммите в Гранаде Варшава заблокировала решение ЕС о расселении мигрантов по странам сообщества.

    5 октября 2023, 13:31
    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь

    Боррель: ЕС не сможет компенсировать Украине помощь, которую приостановили США

    ЕС отказался компенсировать Украине приостановленную США помощь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может компенсировать Украине помощь, оказание которой приостановила американская сторона, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Конечно, Европа не может заменить США», – сказал Боррель по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания). При этом он отметил, что ЕС может «сделать больше» для Украины, однако в этом вопросе политик считает вклад с американской стороны «незаменимым».

    Боррель от своего имени и от имени украинцев выразил надежду, что США будут искать возможность пересмотреть принятые решения и вернуться к поддержке Украины, передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США перевели Украину в режим «денег нет, но вы держитесь».

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    5 октября 2023, 10:45
    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву

    Президент Словакии Чапутова выступила против продления помощи Киеву после победы экс-премьера на выборах

    Глава Словакии решила приостановить помощь Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Словакии Зузана Чапутова выступила против продолжения предоставления Киеву пакета военпомощи после победы на парламентских выборах партии «Направление – социальная демократия» экс-премьера страны Роберта Фицо, сообщает издание Dennik.

    Уточняется, что президент Словакии выступила против продолжения оказания поддержки Киеву, так как она сочла необходимым уважать результаты голосования, передает ТАСС.

    Как подчеркнула Чапутова, игнорирование мнения победившей на выборах партии в данном вопросе «создаст неудачный прецедент на будущее».

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи ВСУ из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Издание Bloomberg назвало отсутствие пакета помощи Украине во временном соглашении о финансировании ударом для Джо Байдена и европейских союзников.

    Немецкие СМИ писали ранее, что украинские политики испытывают отчаяние из-за низких темпов поставок западных вооружений для нужд ВСУ.

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    6 октября 2023, 04:53
    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины

    Spiegel: Глава Евросовета Мишель и председатель ЕК фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины

    В Германии рассказали о перепалке глав ЕК и Евросовета из-за Украины
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку из-за Украины и борьбы за власть в ЕС, говорится в материале Spiegel.

    В интервью немецкому изданию Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы Урсулы фон дер Ляйен. Как утверждается в публикации, Еврокомиссия отреагировала гневно и раздражена заявлениями о скором присоединении Украины, передает РИА «Новости».

    Мишель заявил немецким журналистам, что Украина в случае выполнения всех требуемых условий может вступить в Евросоюз в 2030 году. В этом же интервью он обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста отвергла эти обвинения. В статье говорится, что Мишель сам превышает полномочия, предлагая Украине перспективу вступления в ЕС к 2030 году.

    Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйеном и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

    Коментарии (14)
    5 октября 2023, 22:59
    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой

    SwissInfo: Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины за добровольный отъезд на родину

    Швейцария собралась платить украинцам за возвращение домой
    @ IMAGO/Olaf Schuelke/Reuter

    Tекст: Антон Никитин

    Правительство Швейцарии выразило готовность платить беженцам с Украины от 1 до 4 тыс. долларов (от 100 до 400 тыс. рублей) за добровольный отъезд из конфедерации на родину, сообщает SwissInfo.

    Как сообщается в материале, стратегия правительства Швейцарии по возвращению украинцев на родину предусматривает выезд из конфедерации в срок от шести до девяти месяцев, сообщает сетевое издание «Украина.ру».

    Власти Швейцарии считают, что к 2025 году примерно 70 тыс. украинцев могут вернуться домой, причем 80% из них добровольно, а остальные 20% (14 тыс. человек), предположительно, намерены дожидаться истечения предельно разрешенного срока пребывания. В материале говорится, что этот процент, как ожидается, будет варьироваться в зависимости от продолжительности боевых действий на Украине. Власти конфедерации пришли к выводу, что чем дольше беженец с Украины находится в Швейцарии, тем меньше вероятность, что он захочет уехать по собственной воле.

    Учитывая обстоятельства, правительство Швейцарии намерено «сделать все возможное для поощрения добровольных отъездов украинцев домой». По мнению правительства Швейцарии, срок выезда не должен быть слишком коротким, чтобы была возможность обеспечить логистическое планирование возвращения. При этом власти конфедерации не хотят побуждать украинцев откладывать свой отъезд.

    В 2024-2025 годах для большинства беженцев завершится период статуса временной защиты, который никогда не предназначался для долгосрочного пребывания в Швейцарии. По состоянию на конец сентября срок действия этого статуса истек у почти 17 тыс. украинцев.

    Ранее председатель окружного совета Баден-Вюртемберга Йоахим Вальтер рассказал, что у украинских беженцев в Германии нет стимула искать работу, так как их пособие может быть выше среднего дохода местных жителей.

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    6 октября 2023, 13:02
    Рар: Фон дер Ляйен «съест» Мишеля

    Германский политолог Рар: Конфликт фон дер Ляйен и Мишеля заставляет забыть о блестящем будущем ЕС

    Рар: Фон дер Ляйен «съест» Мишеля
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Современные политики ЕС страдают от одних и тех же недугов: зависть, тщеславие, властолюбие. Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен не исключение. И в этом противостоянии немка «съест» бельгийца, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен из-за Украины.

    «Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен являются равными по статусу политиками. Тем не менее каждый желает перетянуть одеяло первенства на себя, отчего между управленцами возникает серьезная вражда. В Евросоюзе это происходит не в первый раз. Там всегда возникали конфликты на почве личных амбиций», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Современные политики ЕС страдают от одних и тех же недугов: они завистливы, тщеславны, властолюбивы. А через полгода в Евросоюзе пройдут выборы, на которых вполне очевидным может стать крен вправо. Это плохо отразится на судьбах действующего руководства, из-за чего их конфликт и приобрел новый виток», – подчеркивает собеседник.

    «Урсула фон дер Ляйен крайне амбициозна. Она хочет удержаться на посту главы Еврокомиссии, а в случае неудачи она попробует занять должность генерального секретаря НАТО. Шарль Мишель, будучи бельгийцем, не может рассчитывать на ту же поддержку, которую получает его соперница-немка», – отмечает эксперт.

    «В конечном счете фон дер Ляйен «съест» своего оппонента. Их вражда будет постепенно нарастать. Примирить их способны лишь Шольц и Макрон, однако отношения Парижа и Берлина также испорчены. Конечно, происходящее еще не означает полномасштабного раскола в Евросоюзе. Тем не менее о блестящем будущем организации мечтать точно не приходится», – резюмирует Рар.

    Ранее произошла заочная перепалка между главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен из-за Украины. Об этом сообщает издание Spiegel. Конфликт разгорелся после недавнего интервью Мишеля немецкому изданию, где он раскритиковал внешнеполитические инициативы Еврокомиссии.

    Подчеркивается, что ЕК гневно отреагировала на озвученные замечания. Кроме того, руководство органа было раздражено заявлениями о скором присоединении Украины к ЕС. Напомним, Мишель заявил, что в случае выполнения всех требуемых условий, страна сможет войти в состав Евросоюза уже к 2030 году.

    Он также обвинил Урсулу фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий. Однако в статье указано, что глава Евросовета сам действует в обход обозначенных объединением рамок, предлагая офису Зеленского перспективу вхождения в ЕС так скоро.

    Как утверждается в материале, в прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась «довольно странная» борьба за власть. «Конфликт становится очевидным снова и снова, особенно во внешней политике», – говорится в публикации.

    Ранее Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Украины со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

    Коментарии (14)
    5 октября 2023, 12:22
    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия

    Эксперт Кнутов: Чтобы восполнить нехватку вооружения у ВСУ, США вынуждены незаконно передать Украине иранское оружие

    Эксперт объяснил передачу Украине конфискованного иранского оружия
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ сейчас не хватает вооружения. Однако угроза шатдауна осложнила Вашингтону поставки военной помощи. Поэтому американцы проигнорируют международные законы и отправят конфискованное иранское оружие на Украину. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в американских СМИ сообщили, что США передадут Украине перехваченное по пути в Йемен оружие из Ирана.

    «ВСУ нуждаются в пополнении своего арсенала. Это признал даже Зеленский, заявив о нехватке в войсках снарядов и средств ПВО. В то же время США сейчас находятся под угрозой шатдауна, что сильно осложняет выделение помощи Украине. Уже заключенные контракты выполняются, но с новыми возникают проблемы», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Поэтому Вашингтон сейчас ищет все возможности для того, чтобы хоть как-то помочь Украине. С одной стороны, Штаты могут надавить на европейских союзников, чтобы те поставили ВСУ новое оружие. Однако у многих стран НАТО уже полупустые арсеналы. Об этом, например, заявила Британия», – отмечает он.

    «С другой стороны, США могут воспользоваться нелегальными методами, которые мы видим сейчас на примере передачи конфискованного иранского оружия ВСУ. Данные поставки противоречат нормам как международного, так и американского права. Перехваченный груз должен быть уничтожен. Однако американцы проигнорировали законы и собираются отправить его на Украину», – резюмировал Кнутов.

    Ранее стало известно, что США передадут Украине иранское оружие, изъятое с перехваченного американскими и французскими военными судна по пути в Йемен. CNN сообщает, что на Украину будут отправлены тысячи единиц перехваченного иранского оружия и боеприпасов, чтобы закрыть наиболее острые потребности украинских военных, ожидающих дополнительные средства и снаряжение от США и американских союзников.

    New York Times со ссылкой на Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что Вашингтон на этой неделе уже передал ВСУ около 1,1 млн патронов к автоматам АК-47, захваченным у Ирана.

    Вооружение было конфисковано в декабре на незарегистрированном судне, направлявшемся в Йемен. Правительство США завладело боеприпасами в июле через гражданский иск министерства юстиции. После официальные лица Вашингтона начали искать путь для передачи груза на Украину.

    В феврале спецназ Франции также перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами. На борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, сообщает Wall Street Journal.

    Напомним, Владимир Зеленский назвал нехватку оружия и ПВО главной проблемой контрнаступления ВСУ. Он отметил, что украинской армии не хватает снарядов и средств ПВО.

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    5 октября 2023, 18:21
    Путин ответил поговоркой на слова главы ЕС, что Россия якобы предала Армению

    Путин ответил поговоркой на заявление главы ЕС о том, что Россия якобы предала Армению

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на Валдайском форуме прокомментировал русской поговоркой заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о том, что Россия якобы предала армянский народ.

    «Знаете, у нас в народе говорят: чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала», – ответил Путин на просьбу модератора панельной сессии, директора клуба по научной работе Федора Лукьянова прокомментировать слова главы Евросовета, передает РИА «Новости». Ведущий поправил: «Корова». На что Путин ответил: «Корова, кобыла – не важно. Животное короче какое-то».

    Путин также заявил, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной России страной. «Мы готовы оказывать (помощь), Армения не перестает быть нашим союзником. Если там есть гуманитарные вопросы, а они есть, мы, конечно, готовы обсуждать и оказывать поддержку этим людям. Это само собой разумеется», – передает ТАСС.

    Напомним, Европейский союз (ЕС) предал Армению, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    6 октября 2023, 02:52
    Туск заявил о наличии у Качиньского плана по выводу Польши из ЕС

    Экс-глава Евросовета Туск заявил о плане председателя партии «Право и справедливость» Качиньского по выводу Польши из ЕС

    Туск заявил о наличии у Качиньского плана по выводу Польши из ЕС
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Лидер польской оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что председатель правящей в Польше партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский имеет план выхода страны из Евросоюза.

    На встрече с избирателями в четверг Туск заявил, что у него все больше причин утверждать, что один из политических планов Качиньского и партии «Право и справедливость» (PiS) – это выход Польши из Европейского союза, передает РИА «Новости».

    При этом Туск выступил с утверждением, что около 80% поляков якобы довольны членством в ЕС из-за «реки денег» и открытых границ. По словам экс-главы Евросовета, если Польша начнет процесс выхода из ЕС, то это якобы «будет в сто раз хуже», чем для Британии.

    Он также отметил, что Польшу в соответствии с действующим законодательством можно вывести из ЕС без референдума, для этого достаточно одного голосования в сейме.

    Напомним, 3 октября власти Польши решили возобновить временный контроль на границе со Словакией.

    Коментарии (5)
    4 октября 2023, 18:28
    В ЕК отказались комментировать огромные затраты на прием Украины в ЕС

    В ЕК отказались комментировать новость, что прием Украины в ЕС обойдется в 186 млрд евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Еврокомиссия (ЕК) не комментирует публикацию в газете The Financial Times о том, что прием Украины в сообщество обойдется в 186 млрд евро, заявила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Арианна Подеста.

    Она отметила, что в ЕК работают над пересмотром программ Евросоюза перед расширением, чтобы понять, как они должны быть адаптированы в условиях широкого Евросоюза, передает ТАСС.

    Кроме того, Подеста оставила без комментариев вопрос о последнем интервью главы Евросовета Шарля Мишеля немецким СМИ, в котором он предположил, что вступление Украины в ЕС теоретически возможно в 2030 году.

    Напомним, вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков, пишет Financial Times со ссылкой на документ секретариата Совета ЕС с оценкой финансовых последствий для ЕС вступления новых членов.

    Коментарии (3)
    6 октября 2023, 10:41
    В Нидерландах выступили против присоединения Украины к Евросоюзу

    Премьер Нидерландов Рютте высказался против вступления Украины в Евросоюз в 2030 году

    В Нидерландах выступили против присоединения Украины к Евросоюзу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Для вступления в Евросоюз Киев, как и другие кандидаты, обязан выполнить «тысячи условий», а на уступки Украине идти нельзя, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

    Отмечается, что весь вопрос состоял не в том, когда будут готовы страны, а в том, готовы ли вообще эти страны, так как для вступления в ЕС им необходимо выполнить множество условий, передает ТАСС.

    Рютте добавил, что в случае присоединения новых членов к союзу, принятие решений станет еще более сложным, с чем нельзя не согласиться.

    Как ранее писала газета Financial Times, вступление Украины в ЕС позволит ей в течение семи лет получить 186 млрд евро из бюджета сообщества, что впервые превратит целый ряд государств – членов объединения в нетто-плательщиков.

    Напомним, 1 сентября стало известно, что Еврокомиссия намерена представить в октябре план по расширению Евросоюза.

    Коментарии (13)
    4 октября 2023, 11:22
    Цены на газ в Европе рухнули из-за скачка ветрогенерации

    «Интерфакс»: Скачок ветрогенерации обрушил цену газа в Европе

    Tекст: Ольга Никитина

    Цены на газ в Европе обвалились на фоне роста силы ветра и увеличения выработки электроэнергии на ветроустановках. Во вторник ветрогенерация, возросшая более чем в два раза по отношению к уровню понедельника, восполнила четверть потребностей региона в электроэнергии.

    Германия и Дания, по данным ассоциации WindEurope, во вторник обеспечили себя ветряной энергией более чем на 70%. 3 октября ветряки обеспечили 26% потребностей региона в электроэнергии. При этом до конца недели в регионе ожидается высокая сила ветра, передает «Интерфакс».

    На этом фоне спотовая цена газа в Европе во вторник упала на 9%. В ходе торгов в Нидерландах контракт с поставкой «на день вперед» закрылся на уровне 320 долларов за тысячу кубометров, а в течение дня цена опускалась ниже 290 долларов.

    По данным Gas Infrastructure Europe, уровень запасов природного газа в Европе достиг 96,15%, что на восемь пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет.

    Поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы заметно снизились и находятся на минимуме с февраля 2022 года. Мощности регазификации и закачки в трубопроводы Европы загружены всего на 49% от максимума.

    Средняя цена закупки газа в августе в Европе составляла 396 долларов за тысячу кубометров, а в сентябре – выросла до 417 долларов, передает ТАСС.

    27 сентября сообщалось, что Германия досрочно заполнила газохранилища на 95%.

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    6 октября 2023, 18:03
    Во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов
    Во Франции закрыли пять школ из-за распространения клопов
    @ Edwin Remsberg/VWPics/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобразования Франции приняло решение закрыть пять школ на юге, юго-востоке и востоке страны из-за нашествия клопов, сообщает газета Le Parisien.

    В закрытых школах будут проводить мероприятия по борьбе с насекомыми, передает ТАСС. При этом ряд школ не стали полностью закрывать из-за постельных клопов, дети там продолжат учиться.

    Глава Минздрава Франции Орельен Руссо призвал население прекратить панику из-за распространения клопов. Он указал на отсутствие связи между распространением насекомых и притоком мигрантов.

    Ранее военнослужащие французского контингента НАТО в Румынии жаловались на голод, холод и клопов.

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    6 октября 2023, 19:04
    Польша заблокировала решение о расселении мигрантов в Европе

    Польша заблокировала принятие решения о расселении мигрантов в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава заблокировала решение Евросоюза (ЕС) о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    На саммите ЕС в испанской Гранаде Моравецкий наложил вето на решение о расселении мигрантов по Европе, передает ТАСС. Премьер Польши добавил, что глава Евросовета Шарль Мишель принял эту позицию.

    «Пункта, касающегося миграции (в итоговых документах), нет», – сказал Моравецкий. «Такая договоренность была только что достигнута», – добавил он.

    Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт».

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    6 октября 2023, 10:26
    Politico заявила о провале встречи европейских лидеров в Гранаде

    Politico: Вопреки ожиданиям встреча европейских лидеров в Гранаде провалилась

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча в Гранаде на высшем уровне Европейского политического сообщества (ЕПС) завершилась без каких-либо значимых результатов, следует из аналитического материала газеты Politico.

    Уточняется, что на саммите, который посетили порядка 50 европейских лидеров, несколько десятков помощников и толпы журналистов, не удалось зафиксировать сколько-нибудь стоящего результата или существенного прогресса в любых договоренностях, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В частности, речь идет о возможности урегулировать конфликты, проходящие в непосредственной близости с Европой, а также других региональных проблем.

    Как подчеркивает издание, организаторы даже были вынуждены отменить плановую пресс-конференцию по итогам саммита, так как стоящих повесток для обсуждения попросту не оказалось.

    Согласно данным газеты, около 700 журналистов приехали в испанский город зря, когда как могли получить из первых уст исчерпывающие сведения касательно решения гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, вопросов разногласий на Балканах и в целом вопросы недостатков системы евробезопасности.

    Как подтвердил один анонимный европейский дипломат, необходимость оглашать заявления для прессы полностью отпала, ввиду того, что на саммите не было никаких «прорывных решений».

    Politico заметила, что даже главы крупнейших западных держав, а именно Германии, Италии, Британии и Франции, не нашли что сказать прессе.

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    6 октября 2023, 03:49
    Зеленский призвал Европу «не прятать паруса от ветра» на фоне «шторма» в США

    Президент Украины Зеленский призвал Европу быть мощной и «не прятать паруса от ветра» на фоне политического шторма в США

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Украины Владимир Зеленский связал сокращение поддержки Киеву со стороны Вашингтона с «политическим штормом» в США и призвал Европу в таких условиях «не прятать паруса от ветра» и «быть максимально мощной во всех ключевых вопросах».

    Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде заявил, что сейчас Европа наблюдает за событиями в США, за политическим штормом, который набирает обороты. При этом он выразил мнение, что Европа имеет свой самостоятельный потенциал силы, свою глобальную роль, и она должна быть максимально мощной во всех ключевых вопросах, что бы ни происходило в других частях мира, какие бы политические торнадо ни переживали партнеры, передает ТАСС.

    Зеленский выразил уверенность, что политики и общество США выстоят в этом «шторме». «Мы в Европе должны быть готовы. США помогали нам, помогали Европе выстоять, и теперь Европе важно не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм», – заявил политик.

    Накануне Зеленский рассказал о настроениях в Киеве из-за снижения поддержки Украины со стороны США.

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    Запад признал превосходство России в мирном атоме

    Россия помогла создать в Бангладеш целую новую отрасль – атомную энергетику. Мировые атомные эксперты, по сути, признали не просто наши успехи, а превосходство России в атомной сфере над американскими и французскими конкурентами. Им просто не под силу так быстро построить АЭС, да еще и полностью обслуживать все ее процессы. Подробности

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    Путин очертил правила нового миропорядка

    В ходе юбилейного заседания дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил о том, что цивилизационный подход к международным отношениям позволит выстроить справедливый миропорядок. Президент предложил шесть основных принципов будущего мироустройства. В чем они заключается? Подробности

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    Новая база в Абхазии усилит господство России на Черном море

    Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в Очамчирской бухте пункта постоянного базирования российских военных кораблей. Планы по созданию этого пункта появились более десяти лет назад, но только сейчас проект будет реализован. Благодаря этому Россия сможет не только рассредоточить свои корабли и усилить безопасность двух стран, но и решать другие задачи в черноморской акватории. Какие корабли появятся в новом пункте и как это отразится на ситуации в регионе? Подробности

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    Европа выкручивает руки «пророссийскому» победителю выборов в Словакии

    Страны ЕС очнулись после первого шока, вызванного победой на выборах в Словакии Роберта Фицо – человека, который считается одним из самых пророссийских европейских политиков. Словакия немедленно столкнулась с целым рядом ограничений, введенных ее соседями. О чем идет речь и почему в этом контексте в ЕС все время упоминают Россию? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Украина рассорила руководство ЕС

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Шарль Мишель устроили перепалку из-за Украины, правда, заочную. Обвиняя друг друга в превышении полномочий, они не могут договориться о том, когда именно Киев возьмут в ЕС. Чья возьмет?

    • Украинцам пришла пора расплачиваться

      Правительство Украины отменяет свое решение, которое призвано было спасти финансовую систему страны в условиях СВО. Курс гривны отправлен в свободное падение, потому что так нужно главным спонсорам режима Владимира Зеленского. Расходы на его поддержку Запад возместит за счет простых украинцев.

    • Главный враг Зеленского в США

      События в Конгрессе США развиваются по худшему для Украины сценарию. Из-за отказа части республиканцев финансировать ВСУ свой пост потерял спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, и это первый такой случай в истории США. Инициатор отставки – соратник Дональда Трампа Мэтт Гетц, ставший самым эффективным врагом Владимира Зеленского в Вашингтоне.

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