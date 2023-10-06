В Севастополе объявлена воздушная тревога

Припортовая инфраструктура Одесской области повреждена взрывом

Tекст: Александра Юдина

По его словам, девять грузовых автомобилей загорелись, однако в данный момент пожар уже ликвидирован, передает ТАСС.

При этом Кипер объявил, что временно остановлено функционирование паромной переправы.

Ранее представитель подконтрольной киевскому режиму Одесской областной администрации Сергей Братчук заявил, что безопасность припортовой инфраструктуры и энергетических объектов невозможно обеспечить на 100%.

Напомним, Россия заявляла в ООН, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях.

