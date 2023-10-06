«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.9 комментариев
В Севастополе объявлена воздушная тревога
На территории Севастополя объявили воздушную тревогу, сообщил в пятницу вечером губернатор города Михаил Развожаев.
Горожан призвали закрывать окна, перекрывать газ, воду, отключить электричество и укрыться в комнатах с несущими стенами. Предупреждение Развожаев разместил в своем Telegram-канале.
Находящимся на улице следует проследовать в убежища. Морской и наземный общественный транспорт Севастополя прекращает движение, передает ТАСС.
Также отмечается, что перекрыто движение на автомобильных подходах к Крымскому мосту.
Ранее на этой неделе в городе уже объявлялась воздушная тревога.