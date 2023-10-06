«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.9 комментариев
Путин: Россия и Узбекистан переходят в расчетах на национальные валюты
Путин заявил о переходе России на национальные валюты в расчетах с Узбекистаном
Российская и узбекистанская стороны намерены перейти на взаиморасчеты без использования других валют, сообщил президент России Владимир Путин.
Россия и Узбекистан переходят на национальные валюты во взаиморасчетах, сказал глава Российского государства, передает Telegram-канал «Вести».
До этого в ходе открытия встречи с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиеевым Путин заявил, что рост торгового оборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за семь месяцев 2023 года – более 14%. Он добавил, что отношения России и Узбекистана развиваются весьма успешно, они носят союзнический характер.