Политолог: Путин на «Валдае» очертил контуры будущего мироустройства

Политолог Бурлинова: Точку зрения Москвы не просто слышат во всем мире, к ней прислушиваются

Tекст: Олег Исайченко

«Во-первых, хочу сказать: ни о какой изоляции России не может быть и речи. На протяжении четырех дней в дискуссиях участвовали люди, которые представляли не только близкие или нейтральные нам страны, но даже недружественные государства. Изоляция России – это тезис, который нам предлагают и продвигают вражеские силы, но он совершенно не соответствует действительности», – отметила Наталья Бурлинова, руководитель Центра «Креативная дипломатия».

«Точку зрения Москвы не просто слышат во всем мире, к ней прислушиваются. Прежде всего это касается тех стран, которые сегодня являются очень важными игроками на международной арене. Это, конечно, Индия и Китай, а также другие страны. В первую очередь так происходит потому, что позиция России исходит из интересов не только нашего государства, но и учитывает интересы партнеров и готовых к сотрудничеству стран. Мы никому ничего не навязываем: мы хотим иметь друзей, а не подчиненных или сателлитов», – подчеркнула собеседница.

«Иностранных политиков и экспертов интересовали все вопросы, относящиеся к тому, на каких основах будет выстраиваться система международных отношений. Все понимают, что мир переживает этап, когда старое уходит, а новое только формируется. Из-за этого мы не очень понимаем контуры будущей архитектуры международных отношений. Но я думаю, что в ближайшее время эта система проявится, и основой ее, конечно, будет многополярность. Это будет хор стран с сильными голосами, и одним из этих голосов, конечно же, является Россия», – указала эксперт.

«Что же касается общей оценки выступления Путина, то хочу заметить: президент остается верен себе, он всегда выступает с очень программными речами. Нынешнее выступление дает представление о том, как Путин и все российское руководство видит окружающий мир, о том, как мы будем в ближайшее время выстраивать наши международные отношения, что для нас важно, какие позиции важны во внешней политике», – детализировала аналитик.

«Также сегодня очень много внимания было уделено вопросу цивилизаций: как они будут взаимодействовать между собой, сосуществовать. Все это, конечно, будет обсуждаться в течение ближайшего года экспертами на международном уровне и в России», – резюмировала Бурлинова.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в четверг заявил, что открытый, многообразный, представительный, безопасный, справедливый и равноправный мир – это то, к чему стремится Россия.

«Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и никогда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их творческой реализации и процветания. Должна быть безбарьерная среда – вот к чему надо стремиться», – сказал Путин.

Также он заявил, что «навязывание любой стране или народу, как им жить, как чувствовать себя», должно быть запрещено. «Только настоящее культурное и цивилизационное многообразие обеспечит благо людей и баланс интересов», – подчеркнул президент.

Важным глава государства назвал и всеобщую безопасность, прочный мир, построенный на уважении интересов всех: от великих, больших государств до малых стран.