Нынешнее армянское государство продемонстрировало, что значит сдавать своих за западную похлебку и что из этого получается. Пашинян не мог бы осуществить этого позора, не будь у армянских хипстеров в Ереване и у части армян в Европе и США «усталости» от Арцаха.28 комментариев
Путин не исключил возможность выхода РФ из договора о запрете ядерных испытаний
Российская сторона может повести себя зеркально по отношению к американской, которая решила не ратифицировать запрет испытаний ядерного оружия, заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
«Я слышу уже призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям <...> США подписали соответствующий международный акт, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а США подписали, но не ратифицировали», – цитирует Путина РИА «Новости».
Глава государства отметил, что не может пока сказать, нужны ли России испытания ядерного оружия, но российское руководство может повести себя зеркально в отношениях с американским.
«Но это вопросы депутатов Государственной думы, теоретически можно отозвать эту ратификацию, если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно», – указал президент.