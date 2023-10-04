Чего действительно добиваются западные политики? Не исключено, что все громкие заявления сделаны с одной целью – побудить ЗЕ-команду бросить в наступление всех, кто еще остался.5528 комментариев
Евро-2028 решили проводить в Британии и Ирландии
УЕФА: Чемпионат Европы-2028 пройдет в Британии и Ирландии
Федерация футбола Турции отозвала заявку на право проведения чемпионата Европы 2028 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Согласно сообщению пресс-службы, турнир примут Британия (Англия, Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс) и Ирландия, передает «Спорт-Экспресс».
В июле футбольные федерации Турции и Италии приняли решение подать совместную заявку на проведения Евро-2032. Сегодня, 4 октября, УЕФА уведомила страны о том, что их заявка будет рассмотрена исполкомом организации. Таким образом, турецкая федерация отказалась от права проведения Евро-2028.
Ранее первый вице-президент УЕФА, глава Шведской футбольной ассоциации Карл-Эрик Нильссон извинился за то, что проголосовал в поддержку допуска российских юношеских сборных к соревнованиям.