В Британии заявили об угодившей в китайскую ловушку подлодке ВМС НОАК

Daily Mail со ссылкой на британскую разведку заявила о гибели экипажа китайской АПЛ типа 093 Shang в Тайваньском проливе

Tекст: Антон Антонов

Как пишет Daily Mail, «21 августа произошла авария на борту во время выполнения миссии в Желтом море». Субмарина, по версии британской разведки, попала в китайскую же ловушку, предназначенную для подводных кораблей противника, в частности, американских. Сообщается, что АПЛ столкнулась с цепным и якорным препятствием. В Великобритании считают, что погибли 55 человек, включая капитана Сюэ Юн-Пэна. В качестве причины смерти называется отказ кислородных систем, пишет «Московский комсомолец».

Напомним, в августе СМИ сообщали, что на атомной подлодке КНР типа 093 Shang произошла авария, а ее экипаж погиб. Тайваньское Минобороны заявило, что не нашло никаких доказательств аварии. Китай также опроверг сообщения об аварии.