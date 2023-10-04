Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.6 комментариев
Трансгендер Эштон-Чирилло заявила, что осталась спикером теробороны ВСУ
Трансгендер из США Эштон-Чирилло заявила, что продолжает выступать в качестве представителя теробороны ВСУ
Трансгендерная женщина Сара Эштон-Чирилло, которую, как сообщалось, отстранили от должности представителя Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины, заявила, что продолжает занимать эту должность.
Эштон-Чирилло опубликовала в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) фотографию, сопроводив ее комментарием: «Твой вид, когда тебе сказали, что тебя оправдали по всем обвинениям». Она заявила о намерении написать книгу о своем опыте на Украине. Эштон-Чирилло сказала, что договорилась с издательством в США о двух книгах, первый том должны издать в конце лета 2024 года, передает РИА «Новости».
Напомним, после слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами» пресс-служба СТО ВСУ заявила, что Эштон-Чирилло отстранена от должности, ведется расследование и что ее высказывания якобы не были одобрены командованием