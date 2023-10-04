Трансгендер из США Эштон-Чирилло заявила, что продолжает выступать в качестве представителя теробороны ВСУ

Tекст: Антон Антонов

Эштон-Чирилло опубликовала в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) фотографию, сопроводив ее комментарием: «Твой вид, когда тебе сказали, что тебя оправдали по всем обвинениям». Она заявила о намерении написать книгу о своем опыте на Украине. Эштон-Чирилло сказала, что договорилась с издательством в США о двух книгах, первый том должны издать в конце лета 2024 года, передает РИА «Новости».

Напомним, после слов спикера ВСУ о расправе над «кремлевскими пропагандистами» пресс-служба СТО ВСУ заявила, что Эштон-Чирилло отстранена от должности, ведется расследование и что ее высказывания якобы не были одобрены командованием