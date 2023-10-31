Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.2 комментария
Вице-премьер Грузии отверг обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным
Вице-премьер Грузии назвал спекуляциями обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным
Вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал спекуляциями претензии оппозиции в том, что он участвовал в Китае в форуме «Один пояс – один путь» вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Раздувается какой-то искусственный скандал, абсолютно безосновательный. Грузия участвует в этом проекте со дня его основания, так как это важно для экономического развития страны», – заявил Давиташвили.
По его словам, «ангажированная оппозиция спекулирует, неверно интерпретируя визит делегации Грузии в Пекин, высасывая скандал из пальца».
Ранее грузинская оппозиция заявила, что присутствие вице-премьера Левана Давиташвили на форуме «Один пояс – один путь» в Китае вместе с Путиным – это «колоссальная смена внешнего курса».
После этого депутаты правящей «Грузинской мечты» Ираклий Берая и Алуда Гудушаури оскорбили двух женщин – членов парламентской оппозиции Анну Цитлидзе и Теону Акубардия, которые обвиняли их в «проведении интересов России в Грузии».