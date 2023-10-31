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    Сегодня единственно разумным выходом видится необходимость научиться взаимодействовать с глобальным кризисом, а не надеяться на его скорое завершение. Причина драмы не в том, что кто-то стремится потеснить Запад, а в том, что он сам в глубоком кризисе и не справляется со своим могуществом.

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

    17 комментариев
    31 октября 2023, 18:59

    Вице-премьер Грузии отверг обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным

    Вице-премьер Грузии назвал спекуляциями обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Вице-премьер Грузии Леван Давиташвили назвал спекуляциями претензии оппозиции в том, что он участвовал в Китае в форуме «Один пояс – один путь» вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Раздувается какой-то искусственный скандал, абсолютно безосновательный. Грузия участвует в этом проекте со дня его основания, так как это важно для экономического развития страны», – заявил Давиташвили.

    По его словам, «ангажированная оппозиция спекулирует, неверно интерпретируя визит делегации Грузии в Пекин, высасывая скандал из пальца».

    Ранее грузинская оппозиция заявила, что присутствие вице-премьера Левана Давиташвили на форуме «Один пояс – один путь» в Китае вместе с Путиным – это «колоссальная смена внешнего курса».

    После этого депутаты правящей «Грузинской мечты» Ираклий Берая и Алуда Гудушаури оскорбили двух женщин – членов парламентской оппозиции Анну Цитлидзе и Теону Акубардия, которые обвиняли их в «проведении интересов России в Грузии».

    30 октября 2023, 14:29
    Президент Грузии Зурабишвили назвала русский язык «вражеским»
    Президент Грузии Зурабишвили назвала русский язык «вражеским»
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Русский язык – это «вражеский язык» на грузинской территории, заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили. Она отметила, что устала слышать его в своей стране, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью американской телекомпании CBS президент сказала, что ей «очень действует на нервы, когда в твоей стране есть люди, которые говорят на вражеском языке».

    «Эти люди верят, что они у себя дома», – отметила она.

    При этом Зурабишвили призвала не допускать инцидентов, которые «позволят России использовать излюбленную доктрину защиты русскоязычного населения».

    На вопрос о том, почему власти Грузии не закрывают страну для граждан России, она сказала, что это следует спрашивать у правительства.

    После начала СВО, по официальным данным, в Грузии осталось около 60 тыс. граждан России. Они могут находиться в стране без визы в течение года.

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    30 октября 2023, 11:43
    «Грузинский легион» заявил о готовности воевать за Абхазию и Южную Осетию

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Член воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Рамаз Джангидзе заявил о готовности подразделения воевать за установление контроля Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией, если «проблему восстановления территориальной целостности не удастся решить дипломатией». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») он выразил надежду на то, что «Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) вскоре освободятся от российского влияния и вернутся в состав Грузии».

    «Я бы очень хотел, чтобы эту проблему политики решили дипломатическим путем. Но если не получится, то мы готовы сражаться за эту цель», – заявил Джангидзе.

    По его словам, в подразделении «многие возмущены большим количеством русских, прибывающих в последнее время в Грузию, так как среди этой массы много молодежи, которая способна взяться за оружие».

    «Пусть русские и русофилы в Грузии знают, что к такому развитию событий мы тоже готовы. Если они возьмутся в Грузии за оружие, мы прибудем туда», – сказал он.

    По словам Джангидзе, который имеет пятилетний опыт службы в армии Грузии, в том числе в составе миротворцев в Афганистане, в ВСУ грузины «выполняют самые сложные задания и участвуют в самых важных операциях».

    Власти Грузии регулярно заявляют о мирных намерениях решить вопросы Абхазии и Южной Осетии.

    Ранее в Тбилиси создали Фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона».

    В начале октября глава воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, привлеченный в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ, был объявлен в розыск. В базе МВД России не уточняется, по какой именно статье идет розыск, но указано: Мамулашвили Ушанги Зурабович; национальность: грузин; место рождения: ГССР, Тбилиси.

    Мамулашвили критичен по отношению к нынешним властям Грузии, которые присоединились ко всем международным рестрикциям против России, но не ввели двусторонние санкции, исходя из национальных интересов Грузии.

    Коментарии (12)
    30 октября 2023, 22:51
    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности

    Владимир Путин: Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности

    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Главными бенефициарами мировой нестабильности являются нынешние правящие элиты США и их сателлиты, заявил президент России Владимир Путин.

    «Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна», – заявил Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Видеозапись мероприятия опубликована на сайте Кремля.

    «США как мировая сверхдержава – все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике – слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном, разрушается, уходит постепенно, но неуклонно уходит в прошлое. Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев», – заявил российский лидер.

    Ранее Путин заявил, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 21:50
    Путин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
    Путин: Беспорядки в Махачкале инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспорядки, прошедшие накануне в аэропорту Махачкалы, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин.

    «События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь – с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб», – заявил российский лидер в ходе совещания по ситуации в Дагестане, передает РИА «Новости».

    В воскресенье вечером в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. В результате пострадали десятки человек, в том числе полицейские. Ущерб, причиненный беспорядками аэропорту, оценили в несколько миллионов рублей.

    Коментарии (41)
    30 октября 2023, 10:48
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Профессор Миршаймер: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток

    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Позиция российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной возвысила Россию над США, которые потерпели в регионе неудачу, считает американский профессор Джон Миршаймер.

    Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что «Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу». В то же время администрация президента США Джо Байдена «увязла глубоко в грязи», приводит его слова РИА «Новости».

    Профессор уточнил, что позиция России заключается в поддержке плана «двух государств для двух народов». Доводы Путина о необходимости уважать права палестинцев и израильских евреев, по его словам, вызывают отклик у большей части мира.

    Путин ранее заявлял, что ключом к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке является исполнение решений Совета Безопасности ООН о создании независимых Израиля и Палестины.

    Коментарии (5)
    30 октября 2023, 13:16
    Кремль анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Песков анонсировал совещание с Путиным после событий в Махачкале

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава государства Владимир Путин в понедельник намерен провести совещание по событиям в региональном центре Дагестана, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Президент планирует очное совещание по событиям в Махачкале, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин вечером в воскресенье и утром в понедельник получал и продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы региона Сергея Меликова.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы из-за прибытия рейса из Тель-Авива произошли массовые беспорядки, несколько сотен человек зашли в здание воздушной гавани.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин взял под свой контроль уголовное дело о беспорядках в Дагестане. У участников беспорядков начались обыски.

    Коментарии (13)
    30 октября 2023, 21:54
    Путин назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом
    Путин назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России на совещании по Дагестану назвал долгом настоящего мужчины бороться в ходе СВО с нацизмом, отстаивая Россию и справедливое мироустройство.

    «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина – взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями, быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа», – отметил президент.

    Он также добавил, что Россия сражается на поле боя за будущее и принципы справедливого мироустройства, передает РИА «Новости».

    «Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций, мы не только являемся одними из лидеров этого объективного исторического процесса, расскажу больше, и это всем известно, за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя», – сказал Путин.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов беспорядков.

    Коментарии (0)
    30 октября 2023, 22:40
    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

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    30 октября 2023, 21:37
    Путин: Страшные события в Газе ничем нельзя оправдать
    Путин: Страшные события в Газе ничем нельзя оправдать
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что вместо наказания террористов на Ближнем Востоке мстят по принципу коллективной ответственности.

    «Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса – с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    «Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, – конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь», – сказал глава государства.

    «Мы должны понимать, кто организует смертоносный хаос. Кому он выгоден? США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности», – заявил президент.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 21:44
    Путин заявил о попытках раскола общества России извне при помощи «изощренных технологий»
    Путин заявил о попытках раскола общества России извне при помощи «изощренных технологий»
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий.

    «На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим, и ложь, и провокации, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии», – приводит его слова ТАСС.

    Также Путин отметил, что США, не добиваясь результатов на поле боя, пытаются посеять смуту внутри России.

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Тель-Авива. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выявить всех участников и организаторов беспорядков.

    Коментарии (0)
    29 октября 2023, 15:24
    Анонсирована встреча Путина с Общественной палатой

    ТВ: Путин на неделе планирует международные контакты и встречу с Общественной палатой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе может пообщаться с зарубежными коллегами, анонсировали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Ожидается у Путина и ряд других мероприятий, передает ТАСС. Так, в День народного единства (4 ноября) глава государства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому.

    Также в ближайшие дни у Путина запланирована встреча с новым составом Общественной палаты – он был сформирован несколько месяцев назад. В графике есть и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

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    30 октября 2023, 21:55
    Путин: Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России
    Путин: Киев под руководством западных покровителей пытается инспирировать погромы в России
    @ Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев под руководством западных покровителей пытается организовать погромы в России, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане после беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    «Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    «А сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов», – добавил он.

    «Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России», – заявил глава государства.

    Ранее Путин заявил об украинском следе в организации беспорядков в Дагестане.

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    29 октября 2023, 23:52
    В Грузии обвинили силы на Украине в стремлении вернуть Саакашвили к власти

    В парламенте Грузии заявили о желании влиятельной на Украине силы видеть экс-президента республики Саакашвили у власти

    Tекст: Антон Никитин

    На Украине большое влияние имеет политическая сила, которая хочет, чтобы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вновь возглавил республику, заявил председатель комитета грузинского парламента по правам человека Михаил Сарджвеладзе.

    По словам грузинского парламентария, сегодня во власти Украины очень большое влияние имеет политическая сила, которая хочет видеть Михаила Саакашвили во власти в Грузии только затем, чтобы он начал войну, передает RT со ссылкой на Sputnik Грузия.

    Сарджвеладзе добавил, что в Киеве уже довольно давно выступают за открытие Грузией второго фронта против России. Сторонником этой идеи парламентарий назвал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова.

    Напомним, в начале октября экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, отбывающий с 1 октября 2021 года шестилетнее наказание за коррупцию и превышение служебных полномочий, выразил сожаление, что непосредственно не может помогать Украине в военных действиях.

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    29 октября 2023, 09:19
    Путин поздравил Эрдогана со столетием провозглашения Турецкой республики

    Путин поздравил Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой республики

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин телеграммой поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана со столетним юбилеем провозглашения Турецкой Республики, отметив, что страна по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемый господин Президент, дорогой друг, примите сердечные поздравления по случаю столетнего юбилея провозглашения Турецкой Республики. За прошедший век ваша страна преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях. Турция по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российско-турецкие отношения развиваются в духе дружбы и добрососедства – это в полной мере подтвердила наша недавняя встреча в Сочи», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Путин выразил уверенность, что хорошую отдачу даёт сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Россия и Турция успешно координируют усилия в решении вопросов региональной и глобальной повестки, страны и впредь будут наращивать весь комплекс связей для построения более справедливого миропорядка, подчеркнул российский лидер.

    Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом обострение ближневосточного конфликта.

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    31 октября 2023, 13:09
    Оппозиция Грузии заметила «колоссальную смену курса» властей по отношению к России

    Оппозиция в Грузии заметила «колоссальную смену курса» властей по отношению к России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Присутствие грузинского вице-премьера Левана Давиташвили на форуме «Один пояс – один путь» в Китае вместе с президентом России Владимиром Путиным – это «колоссальная смена внешнего курса», считает грузинская оппозиция. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вице-премьер Грузии слушает в зале выступление президента страны-оккупанта, ордер на арест которого выдан Гаагой. Это является колоссальной сменой внешнего курса», – заявила во вторник депутат парламента от оппозиции Хатиа Деканоидзе.

    Она сообщила, что оппозиционеры вызывают вице-премьера в парламент для разъяснений.

    Деканоидзе подчеркнула, что, за исключением президента Венгрии, на этом форуме не было руководителей стран Евросоюза.

    По ее словам, Грузии было известно заранее о том, что этот форум проигнорируют лидеры ЕС.

    «Проекты, которые там обсуждались, не имеют отношения к интересам наших западных партнеров», – сказала оппозиционер.

    «Участие нашей делегации в таких условиях – тяжелый факт», – заявила Деканоидзе.

    Она заявила, что вице-премьер должен был демонстративно покинуть зал во время выступления Путина.

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    Новые регионы учатся учить по-русски

    Одной из ключевых задач восстановления новых регионов России – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей – стала интеграция их образовательного пространства с общефедеральным. Дело не только в переподготовке преподавателей, но и в восстановлении инфраструктуры и оборудования детсадов, школ, вузов. О том, как происходит этот процесс, газете ВЗГЛЯД рассказала министр образования и науки ДНР Ольга Колударова. Подробности

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    Военный плацдарм США в Европе дал трещину

    Появились первые результаты победы на выборах в Словакии «пророссийского» политика Роберта Фицо, и они стали крайне неприятными для Вашингтона. Словакия начала пробовать способы изменить военный договор с США, срочно заключенный прямо перед началом украинской спецоперации. Почему Фицо видит в этом договоре прямую угрозу для безопасности своей страны? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    • Беспорядки в аэропорту в Дагестане: выводы

      Беспорядки в аэропорту Махачкалы радикалами, требовавшими учинить расправу над израильтянами, стали экстраординарным событием в истории РФ. Вместо израильтян толпа обнаружила местных матерей с детьми, проходившими в Израиле курс лечения. Аэропорт был закрыт, около 60 человек задержаны. Какие выводы напрашиваются из этой ситуации?

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

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