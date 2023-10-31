Вице-премьер Грузии отверг обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным

Вице-премьер Грузии назвал спекуляциями обвинения в участии в форуме в Китае вместе с Путиным

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Раздувается какой-то искусственный скандал, абсолютно безосновательный. Грузия участвует в этом проекте со дня его основания, так как это важно для экономического развития страны», – заявил Давиташвили.

По его словам, «ангажированная оппозиция спекулирует, неверно интерпретируя визит делегации Грузии в Пекин, высасывая скандал из пальца».

Ранее грузинская оппозиция заявила, что присутствие вице-премьера Левана Давиташвили на форуме «Один пояс – один путь» в Китае вместе с Путиным – это «колоссальная смена внешнего курса».

После этого депутаты правящей «Грузинской мечты» Ираклий Берая и Алуда Гудушаури оскорбили двух женщин – членов парламентской оппозиции Анну Цитлидзе и Теону Акубардия, которые обвиняли их в «проведении интересов России в Грузии».