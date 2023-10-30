  • Новость часаЗадержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции
    Глава Дагестана: Беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе
    ВСУ за время «контрнаступления» потеряли свыше 90 тыс. военных и 600 танков
    Очевидцы сообщили об израильских танках на подступах к Газе
    ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных об обороне Крыма
    Министр обороны ФРГ призвал готовиться к войне в Европе
    Politico: Сразу два конфликта в мире оказались не под силу ЕС
    Мнения
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Чего ждать России от нового спикера Конгресса США

    Полное сохранение антикитайской политики. Полная поддержка Израиля. Снижение объемов поддержки Украины. Примерно этого следует ждать от Конгресса США при новом спикере.

    10 комментариев
    30 октября 2023, 11:43

    «Грузинский легион» заявил о готовности воевать за Абхазию и Южную Осетию

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Член воюющего за ВСУ «Грузинского легиона» Рамаз Джангидзе заявил о готовности подразделения воевать за установление контроля Тбилиси над Абхазией и Южной Осетией, если «проблему восстановления территориальной целостности не удастся решить дипломатией». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью еженедельнику «Квирис палитра» («Палитра недели») он выразил надежду на то, что «Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) вскоре освободятся от российского влияния и вернутся в состав Грузии».

    «Я бы очень хотел, чтобы эту проблему политики решили дипломатическим путем. Но если не получится, то мы готовы сражаться за эту цель», – заявил Джангидзе.

    По его словам, в подразделении «многие возмущены большим количеством русских, прибывающих в последнее время в Грузию, так как среди этой массы много молодежи, которая способна взяться за оружие».

    «Пусть русские и русофилы в Грузии знают, что к такому развитию событий мы тоже готовы. Если они возьмутся в Грузии за оружие, мы прибудем туда», – сказал он.

    По словам Джангидзе, который имеет пятилетний опыт службы в армии Грузии, в том числе в составе миротворцев в Афганистане, в ВСУ грузины «выполняют самые сложные задания и участвуют в самых важных операциях».

    Власти Грузии регулярно заявляют о мирных намерениях решить вопросы Абхазии и Южной Осетии.

    Ранее в Тбилиси создали Фонд поддержки воюющего за ВСУ «Грузинского легиона».

    В начале октября глава воюющего на Украине вооруженного формирования «Грузинский национальный легион» Ушанги Мамулашвили, привлеченный в России к уголовной ответственности заочно в рамках дела о вербовке наемников в боевых действиях на стороне ВСУ, был объявлен в розыск. В базе МВД России не уточняется, по какой именно статье идет розыск, но указано: Мамулашвили Ушанги Зурабович; национальность: грузин; место рождения: ГССР, Тбилиси.

    Мамулашвили критичен по отношению к нынешним властям Грузии, которые присоединились ко всем международным рестрикциям против России, но не ввели двусторонние санкции, исходя из национальных интересов Грузии.

    29 октября 2023, 16:30
    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам

    Уволенный за разговор на русском таксист из Киева поблагодарил людей за поддержку

    Уволенный за русский язык таксист из Киева обратился к украинцам
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Таксист из Киева, которого уволили после языкового скандала, поблагодарил людей за поддержку, сообщают украинские СМИ.

    Он поблагодарил за храбрость тех, кто писал под постами хейтеров и провокаторов свои комментарии, а также тех, кто поддерживал его морально, передает РИА «Новости».

    Таксист отметил, что нигде не прячется, а находится дома. Также в конце обращения он сказал по-русски: «Благодарность вам всем, ребята. Спасибо».

    Ранее сообщалось, что несколько жительниц украинской столицы потребовали от водителя такси перейти на украинский язык и устроили скандал после его отказа. Одна из пассажирок сняла происходящее на видео. В ролике запечатлено, как женщина потребовала от водителя общаться на украинском. В ответ он сказал им: «Вы больные люди, ребята».

    Позже в защиту таксиста выступили многие простые граждане, а также некоторые политики и деятели шоу-бизнеса.

    Коментарии (46)
    29 октября 2023, 19:40
    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии

    Эксперт Юшков: Германия не сможет получить дешевый газ из Нигерии

    В России оценили планы Шольца покупать газ у Нигерии
    @ Oliver Contreras/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Нигерия не сможет дать Германии дополнительные объемы топлива на условиях Берлина. Поэтому ФРГ придется играть по правилам рынка. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее канцлер Олаф Шольц выразил надежду на дополнительные поставки газа из Нигерии в ФРГ.

    «Нигерия сейчас активно экспортирует СПГ, причем делает это при полной загрузке своих заводов. Дать европейцам какие-то дополнительные объемы топлива она не может. Поэтому здесь не очень понятно, как и о чем собрался договариваться Шольц», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Если ФРГ хочет получить больше сырья, ей надо просто заплатить за это дороже. И тогда СПГ пойдет немцам. Но Германия хочет купить газ дешево и в больших объемах. Пойти на такие условия никто не может, поэтому Берлину придется играть по правилам рынка», – иронично замечает собеседник.

    «При этом Нигерия ранее предлагала ряд проектов на поставку трубопроводного газа в Европу. Так, была идея Транссахарского газопровода, который проходил бы из Нигерии в Алжир, а далее через Средиземное море в Европу. Но на этом маршруте то и дело происходят подрывы труб. В результате теракты приводят к рискам для инвесторов», – рассказывает эксперт.

    «Еще один проект предполагал строительство морского газопровода вдоль побережья всей Африки. Но это очень дорого. Несмотря на то, что это происходит в условиях, когда европейские политики просят газ у африканцев, вкладывать деньги все равно придется коммерческим компаниям», – продолжил он.

    «И что же видят представители этих компаний? С одной стороны – спрос. С другой стороны – постоянное изменение цены. Получается, что инвесторы не могут просчитать бизнес-план и обеспечить возвращение вложенных денег. К этому добавляется третий аспект – политики не отказываются от курса на декарбонизацию», – обращает внимание собеседник.

    «Как мы понимаем, для создания какого-то проекта необходимо подписать контракт на десятилетия. Но не очень понятно, как это делать в условиях, когда к 2050 году Европа хочет полностью отказаться от потребления ископаемых источников энергии. Поэтому Нигерия едва ли сможет заменить Россию в данном вопросе», – заключает Юшков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива. По его словам, немецкие компании заинтересованы в поставках из этой страны, и надеются на сотрудничество.

    Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.

    Напомним, член комитета Бундестага по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре («Альтернатива для Германии») заявил, что Германии приходится платить сейчас за поставки газа в три-четыре раза больше, чем она платила, когда покупала газ у России.

    При этом Берлин, который обещал полностью отказаться от российского топлива, до сих пор продолжает его покупать.

    Коментарии (33)
    29 октября 2023, 12:36
    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО

    NYT: США разработали гибридную систему ПВО по просьбе Украины

    NYT: США по просьбе Украины создали «советско-американскую» систему ПВО
    @ wikipedia.org

    Tекст: Кристина Цыцура

    США планируют до конца осени отправить на Украину «импровизированные» системы противовоздушной обороны, которые сочетают в себе американские ракеты и советские пусковые установки. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на источники.

    По данным The New York Times, Вашингтон приступил к разработке программы FrankenSAM еще в 2022 году, когда Украина попросила союзников помочь ей найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов «Бук» и советские радары.

    Два варианта импровизированных систем ПВО, сочетающих советские пусковые установки «Бук» с американскими ракетами Sea Sparrow и Sidewinder, испытывали в течение последних нескольких месяцев. Их планируют доставить на Украину до конца осени.

    Напомним, в последние дни военные базы США в Сирии и Ираке подвергаются регулярным атакам дронов и ракетным обстрелам. Из-за этого Вашингтон вынужден насыщать свои системы ПВО на Ближнем Востоке новыми комплексами в ущерб Украине.

    Коментарии (25)
    29 октября 2023, 17:48
    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным

    СМИ сообщили о разногласиях Зеленского и Залужного по поводу контрнаступления

    The Times: Провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным
    @ president.gov.ua

    Tекст: Кристина Цыцура

    Главком ВСУ Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский имеют разные взгляды по поводу завершения контрнаступления, сообщила газета The Times.

    Как сообщает издание, Залужный считает, что контрнаступление ВСУ почти завершилось, он призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году. Зеленский же не согласен с этим из-за рисков потерять военную поддержку, пишет «Лента.ру» со ссылкой на британскую газету The Times.

    Также президент Украины понимает, что терпение западных стран не безгранично, и разочарован тем, что ВСУ не удалось добиться успеха во время наступления в летний период.

    По данным издания, на Западе рассчитывали на крупную победу ВСУ, однако этим планам не суждено было сбыться. Теперь в Киеве опасаются снижения объемов помощи ВСУ, поскольку конфликт перешел в стадию «войны на истощение», а страны НАТО в этом не слишком заинтересованы.

    Ранее сообщалось, что новый спикер Палаты представителей США может остановить контрнаступление ВСУ.

    Коментарии (30)
    29 октября 2023, 17:05
    Премьер Чехии ответил главе Минобороны на призыв выйти из ООН

    Премьер Чехии не поддержал предложение о выходе из ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Чехии Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский не согласились с призывом главы Минобороны Яны Черноховой о выходе страны из ООН.

    Фиала в ответе новостному изданию Seznam Zpravy заявил, что понимает возмущение министра, но также отметил, что Чехии нужно отстаивать свои позиции в ООН и убеждать другие страны в их правильности, передает РИА «Новости».

    В свою очередь Липавский на Чешском ТВ заявил, что он не ожидает, что правительство на своем следующем заседании будет рассматривать обращение Черноховой. Он убежден, что в Уставе ООН «закреплены ключевые принципы, дающие Чешской Республике стабильные и предсказуемые рамки».

    Ранее Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой ГА ООН резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

    Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Израиль заявил, что «у ООН не осталось ни грамма легитимности или значимости». Россия назвала резолюцию «победой здравого смысла».

    Коментарии (16)
    29 октября 2023, 22:10
    МВД в СКФО сделало заявление на фоне беспорядков в аэропорту Махачкалы

    МВД в СКФО сделало заявление на фоне нарушения общественного порядка в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Ольга Иванова

    ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу предупредило о недопустимости проведения несогласованных акций и нарушения общественного порядка.

    В МВД на фоне ситуации в аэропорту Махачкалы сообщили, что к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни. Кроме того, все участники беспорядков будут задержаны и привлечены к ответственности. В МВД подчеркнули, что личности принимающих участие в беспорядках установят, так как в аэропорту работает видеонаблюдение, передает РИА «Новости».

    В Росавиации сообщали, что самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы.

    Напомним, в аэропорт Махачкалы Уйташ приехал спецназ. Это произошло из-за того, что толпа прорвала ограждение и проникла на взлетную полосу и в здание аэропорта. По некоторым данным, протестующие были недовольны прибытием самолета якобы из Израиля.

    Ранее главы северокавказских регионов России заявили о недопустимости разжигания межнациональной розни.

    В частности, глава Дагестана Сергей Меликов призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе. Он напомнил, что экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы.

    До этого в Хасавюрте несколько десятков человек собрались у отеля, в котором якобы находились беженцы из Израиля. Местные жители требовали выселить их из гостиницы. Сообщения о беженцах оказались фейком, а призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана распространял канал, контролируемый СБУ.

    В свою очередь глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что на фоне израильско-палестинского конфликта есть те, кто пытается раскачать ситуацию и спровоцировать межнациональные конфликты, используя приемы распространения фейковой информациии. Глава региона призвал не допустить, чтобы чувства сострадания и сопереживания, которые сейчас испытывают верующие мусульмане по отношению к жителям Палестины, «стали орудием для разжигания межнациональной и межконфессиональной розни на Северном Кавказе».

    В то же время глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков назвал происходящее масштабной информационной атакой, направленной на регионы Северного Кавказа со стороны иностранных экстремистских ресурсов. «Я призываю вас сохранять благоразумие, не поддаваться на провокации, не идти на поводу у тех, кто хочет внести смуту и раздор в нашу мирную жизнь», – добавил Коков.

    Ранее блогер Юрий Подоляка указал на роль украинских спецслужб в провоцировании антисемитских митингов в России. По его словам, за теми, кто сеет ненависть между мусульманами и евреями в России, стоят украинские спецслужбы, которым плевать и на первых, и на вторых.

    Президент России Владимир Путин указывал, что Запад пытается помешать формированию многополярного мира, используя исламофобию, антисемитизм и русофобию. Также, по его словам, некоторые силы давно стравливают мусульман и иудеев, шиитов и суннитов.

    Коментарии (17)
    29 октября 2023, 20:26
    В Волновахе в частном доме нашли застреленными девять человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Девять человек, в том числе двое детей, найдены застреленными в частом доме в Волновахе в ДНР, сообщает управление СК по ДНР.

    В СК уточнили, что среди застреленных двое детей. Отмечается, что следственными органами устанавливаются обстоятельства убийства, передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело по статье «убийство более двух лиц, в том числе малолетних».

    Ранее уголовное дело об убийстве было возбуждено в Уфе после обнаружения тела 14-летней девочки в багажнике принадлежащего ее матери автомобиля. 

    Коментарии (8)
    30 октября 2023, 00:38
    Глава Дагестана назвал события в Махачкале беспределом и нарушением закона

    Глава Дагестана: Участники беспредела в аэропорту Махачкалы воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь в 1999 году

    Tекст: Антон Никитин

    Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины в 1999 году, когда международных террористов остановили на пороге Дагестана, заявил глава республики Сергей Меликов.

    Глава Дагестана подчеркнул в своем Telegram-канале, что действия тех, кто собрался в махачкалинском аэропорту, являются грубым нарушением закона.

    Меликов заявил, что нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали, нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта, нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт, нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей.

    «Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины – и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО»,  – указал глава Дагестана.

    Меликов отметил, что все дагестанцы «сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине». При этом глава Дагестана подчеркнул, что произошедшее в аэропорту Махачкалы возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов. «И это обязательно будет сделано!», – заверил глава Дагестана.

    В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москвалькова отметила в своем Telegram-канале, что события в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека. «Цель – дестабилизация гражданского мира в России», – заявила омбудсмен.

    Москвалькова призвала граждан Дагестана в это непростое время не поддаваться на провокации и строго следовать закону и призывам властей республики.

    Омбудсмен напомнила, что недавно президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных конфессий отметил: «Каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного – что главное? – из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности».

    Ранее политолог Федор Лукьянов в связи с событиями в Махачкале отметил, что позитивные аспекты глобализации находятся в кризисе, а негативные продолжают функционировать.

    Коментарии (45)
    29 октября 2023, 17:28
    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе

    В США напомнили об ответственности Израиля за защиту мирного населения в Газе

    Белый дом задал Израилю «сложные вопросы» о действиях в Газе
    @ Ron Sachs/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Израиль несет ответственность по международному праву за защиту мирного населения в Газе при ударах с воздуха и наземных боевых действиях, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан добавил, что Вашингтон продолжает задавать Израилю «сложные вопросы» относительно действий страны в рамках эскалации конфликта, передает РИА «Новости».

    Ранее Салливан заявил, что США требуют, чтобы Израиль использовал передаваемое оружие только «по законам войны» ради защиты мирного населения от ударов. По его словам, США выдвигают данные требования каждый раз, «когда передают оружие другой стране».

    Напомним, пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани заявила, что блокада и бомбардировки населенных районов сектора Газа, а также ракетные обстрелы Израиля и захват заложников членами палестинского движения ХАМАС являются военными преступлениями.

    Коментарии (12)
    29 октября 2023, 15:16
    Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
    Медведев оценил разницу митингов за Украину и Палестину
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал организацию митингов в поддержку Украины и Палестины.

    Медведев опубликовал в своем Telegram-канале два фото, на которых показал малочисленный митинг за Украину и масштабный – за Палестину.


    «Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)», – говорится под постом.

    Ранее массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.

    Коментарии (22)
    29 октября 2023, 19:20
    В Германии назвали ужасающими масштабы антисемитизма в стране

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек в интервью изданию Bild раскритиковал проявления антисемитизма в стране.

    Масштабы антисемитизма в стране он назвал ужасающими. Также Хабек напомнил, что страна несет историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии, передает ТАСС.

    Напомним, что в Германии за несколько недель было зарегистрировано более 1,2 тыс. правонарушений различного характера на акциях, связанных с палестино-израильским конфликтом.

    25 октября в генпрокуратуре Дюссельдорфа возбудили дело в отношении планировавшего устроить теракт на произраильской демонстрации в городе Дуйсбурге исламиста.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц осудил пропалестинские демонстрации в Германии, на которых звучали антисемитские призывы, и пообещал, что власти будут жестко пресекать любые правонарушения. Шольц в эфире канала ARD заявил, что с такими демонстрациями «нельзя мириться». Кроме того, он призвал жителей Германии поддержать сограждан-евреев, гарантировать их безопасность и проявить с ними солидарность.

    Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером 18 октября в столичном районе Нойкельн вновь собрались протестующие. Акция перешла в столкновения с полицией, которые продолжались несколько часов.

    Во многих городах Германии за прошедшие дни были сорваны, украдены или повреждены флаги Израиля, размещенные в знак солидарности на флагштоках у госучреждений.

    Коментарии (28)
    29 октября 2023, 14:53
    Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину

    Эксперт Юшков: Отказ Украины продлить транзитный договор с Россией приведет к росту цен на газ

    Эксперт объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Если Украина не будет продлевать договор о транзите газа с Россией, это спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    В разговоре с «Лентой.ру» аналитик усомнился в том, что контракт между Россией и Украиной будет исполняться до конца 2024 года, хотя формально он действует до 31 декабря 2024 года. Он допускает, что транзит может быть остановлен весной 2024 года после завершения отопительного сезона. К этом Украину будут подталкивать США, желая окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка.

    Формально у сторон есть основания для того, чтобы досрочно остановить действие контракта. Россия и Украина упрекают друг друга в нарушении соглашения. Таким образом, как считает аналитик, прекратить действие договора стороны могут после окончания отопительного сезона.

    По словам Юшкова, Украине проще и экономически выгоднее сохранение транзита, потому что это позволяет Киеву забирать из трубы необходимые объемы топлива.

    «На западе Украины есть добыча газа, они в трубу сдают аналогичные объемы, которые отобрали вдоль трубы. Условно говоря, сколько зашло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же газ, поэтому так удобнее. Если транзита не будет, надо физически разворачивать трубу и со своих месторождений качать в Центральную и Восточную Украину. Это не самый оптимальный маршрут, плюс они лишатся транзитных денег», – объяснил Юшков.

    Он добавил, прекращение транзита усилит дефицит газа в Европе и спровоцирует рост цен. По его словам, без украинской ГТС Европа не замерзнет, однако рост цен на газа станет дополнительным ударом по экономике Евросоюза.

    Ранее глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце следующего года.

    При этом эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД объясняли, как Россия может сохранить поставки газа в Европу, невзирая на отсутствие договора с Украиной о транзите топлива.

    Коментарии (8)
    29 октября 2023, 20:45
    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе

    Военный эксперт Шеповаленко: Разрушения в Газе становятся «панцирем» для тоннелей ХАМАС

    Военный эксперт сравнил тактику ЦАХАЛ и ХАМАС в Газе
    @ Hannibal Hanschke/EPA/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Преимущество Израиля в артиллерии и авиации нивелируется масштабными завалами в Газе, которые ХАМАС использует как «панцирь» для защиты своих подземных коммуникаций. В результате вместо проведения крупной сухопутной операции ЦАХАЛ придется действовать лишь на нескольких направлениях, нанося рассекающие удары. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Шеповаленко.

    «Действия бронированной техники в городе всегда осложнены, а в разрушенном населенном пункте ей действовать вдвойне сложнее. Так что первая проблема ЦАХАЛ в рамках наземной операции – это завалы. В этих условиях обеспечить поддержку бронетехникой малых групп пехоты почти невозможно – танки будут садиться на брюхо, а бронеавтомобили порежут покрышки», – говорит Максим Шеповаленко, заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий.

    По мнению собеседника, это вынудит израильтян сделать упор на дальнобойные высокоточные средства поражения – артиллерию и авиацию. «На фоне разрушений возрастает сложность работы и с тоннелями ХАМАС. В них палестинцы могут спрятать многое – и оружие, и продовольствие, и топливо, и заложников. В свое время во Вьетнаме подобные подземные коммуникация вызывали сложности даже у американцев. И это при условии, что сами ходы были не столь капитально отстроены, как в Газе», – указывает он.

    «Подземные коммуникации позволяют ХАМАС перемещаться буквально по всей территории сектора, причем вне огневого воздействия. Не исключаю, что эту возможность они используют для выхода в тыл израильтянам с целью создания огневых мешков», – рассуждает эксперт.

    «Важно и то, что обнаружить тоннели будет непросто. Плюс, образовавшиеся на поверхности завалы создают своего рода «зонтик», укрывающий их от внешнего воздействия. Пробить такой «панцирь» непросто. К возможности затопления тоннелей я также отношусь скептически – да, часть коммуникаций будет подтоплена, но кто знает, сколько еще останется в распоряжении ХАМАС?», – указывает Шеповаленко.

    «Для того, чтобы сделать улицы доступными для бронетехники, Израилю придется разгрести завалы. Для этого потребуется инженерная техника, которую в случае необходимости могут предоставить американцы из наличных европейских или ближневосточных запасов. Но важно понимать, что как только она окажется на территории Газы, она мгновенно превратится в мишень для противотанковых ракет и средств ближнего боя, в первую очередь, гранатометов», – полагает собеседник.

    В связи с этим эксперт уверен, что ЦАХАЛ придется действовать лишь ограниченно на нескольких направлениях, «затем они будут выбирать конкретные объекты и наносить рассекающие удары».

    «Затем противостояние сведется к работе штурмовых групп легкой пехоты. Палестинцам вести бой в таких условиях легче, поскольку они хорошо знают свою территорию и находятся в обороне. А израильтянам придется быть все время начеку, ведь по ним может быть нанесен удар с любой стороны и в любое время», – замечает Шеповаленко.

    «ЦАХАЛ, скорее всего, также будет использовать переносные противотанковые комплексы и прочие средства ближнего боя. Но тогда встает вопрос об уровне подготовки военных. Я сомневаюсь, что израильская пехота, состоящая преимущественно из призывников, пусть и проходящих регулярные сборы, сможет полноценно противостоять мотивированным и постоянно нарабатывающим боевой опыт палестинцам. Да, у Тель-Авива есть обученные спецподразделения, но их мало», – говорит эксперт.

    «Последний боевой опыт у израильских военных был в 2006 году в Южном Ливане. А крупная война датируется 1973 годом. Но одно дело – «сидеть за броней» на открытой местности, и совершенно другое – сектор Газа. Большая армия, состоящая преимущественно из мобилизованных, может стать проблемой для Израиля», – рассуждает собеседник.

    «При этом у палестинцев есть так называемые «шайтан-трубы» – переносные реактивные пусковые установки. Да, они не дают высокой точности, но для работы по площадным целям вполне годятся. А в городе с таким масштабом разрушений быстро не спрячешься, не нырнешь в ближайший подвал, его еще надо найти», – заметил он. Единственное, что по мнению Шеповаленко, может помочь ЦАХАЛ, это работа разведки, которая у Израиля «довольно неплохо организована».

    «На Ближнем Востоке ставки гораздо выше, чем на Украине. Именно поэтому американцы будут готовы предоставить Израилю современные образцы вооружения и иную военную помощь. Это не ВСУ, которым можно дать то, что самим уже не нужно», – считает собеседник.

    «Для США и Израиля нынешняя война – момент истины. Прокол с этой операцией станет фатальным для Тель-Авива. И тогда не очень понятно, кто сможет стать боеспособным союзником США на Ближнем Востоке. Проблема в том, что Израиль уже не может бездействовать, а хороших сценариев развития событий для Тель-Авива лично я не вижу», – заключил эксперт.

    Напомним, Израиль отложил планы по проведению крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными. Об этом сообщает газета The New York Times. Издание указывает, что решение «провести более ограниченные наземные операции, по крайней мере на начальном этапе, согласуется с предложениями, сделанными недавно министром обороны США Ллойдом Остином».

    Отставной генерал США Фредерик Ходжес, служивший в Ираке, считает, что такая тактика, по-видимому, является для израильских сил способом «ограничить потери, а также уменьшить нанесение сопутствующего ущерба» зданиям.

    При этом днем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна приступила ко второму этапу войны. В телеобращении к нации он заверил, что это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников. Кроме того, премьер пообещал, что все обстоятельства атаки 7 октября будут тщательно расследованы, но после окончания боевых действий.

    Напомним, в пятницу представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ЦАХАЛ расширяет масштабы сухопутной операции, чтобы обеспечить «выполнение целей этой войны». Однако вскоре неназванный израильский чиновник пояснил, что речь идет о северной части палестинского анклава.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что сухопутной операции Израиля в Газе мешают три проблемы.

    Коментарии (15)
    30 октября 2023, 01:35
    Духовные лидеры евреев и мусульман в России отреагировали на события в Махачкале

    Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России, в ДУМ призвали не переносить события в мире в Россию

    Tекст: Антон Никитин

    Российский еврейский конгресс (РЕК) назвал события в аэропорту Махачкалы нетипичными как для Северного Кавказа, так и для России. Первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию.

    В конгрессе евреев подчеркнули, что считают произошедшее абсолютно нетипичным как для Северного Кавказа, так и для современной России. «Такие события, безусловно, опасны, потому что угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, могут вызвать неконтролируемые трагические последствия», – заявили в РЕК РИА «Новости».

    В конгрессе добавили, что находятся в постоянном контакте с государственными структурами.

    «Мы ждем, что будут приняты решительные меры по нормализации обстановки и по купированию последствий произошедшего. И нам сообщают, что такие меры уже приняты», – сказали в РЕК. Российский еврейский конгресс выразил благодарность жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в данный момент прилагают все усилия для разрешения сложившейся ситуации.

    Главный раввин России Берл Лазар в беседе с «Газетой.Ru» назвал уникальными отношения между проживающими в России мусульманами и евреями. Он отметил, что на Северном Кавказе представители разных конфессий всегда помогали друг другу, однако проходящие в последние дни антисемитские митинги проверяют эту дружбу «на прочность».

    «У нас в России отношения между народами, конфессиями, культурами уникальны. Они веками строились на принципах взаимного уважения. Я это много раз видел своими глазами: в частности, каждый раз, посещая Северный Кавказ, испытывал чувство радостного изумления, видя, как мусульмане и евреи помогают друг другу, приглашают друг друга на праздники, реализуют совместные социальные и культурные проекты. Но события последних дней показывают, что этой традиционной дружбе приходится пройти испытание на прочность», – сказал Лазар.

    По мнению главного раввина России, происходящим на Северном Кавказе событиям предшествовала «оголтелая пропаганда экстремизма» в соцсетях. Он выразил уверенность, что действия экстремистов получат жесткий отпор со стороны правоохранителей.

    Первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию.

    «Мы знаем и понимаем, что военные действия в любом регионе мира находят отклики и отголоски среди неравнодушных верующих. Это в первую очередь применимо к Ближнему Востоку. Как бы ни развивались события в этой части света, совершенно неправильно и несправедливо переносить его «кальку» в наше многонациональное и многоконфессиональное государство», – сказал муфтий Мухетдинов РИА «Новости».

    Он призвал мусульман руководствоваться здравым смыслом и требованиями религии и ее правилами. «Мы должны помнить призыв Всевышнего: «Если бы Аллах не позволил одним людям защищаться от других, то были бы разрушены кельи, церкви, синагоги и мечети, в которых премного поминают имя Аллаха. Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный» (сура аль-Хадж, 22.40). Для нашей религии неприемлемы : несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также такие формы расизма и высокомерия, как юдофобия», – заключил муфтий Мухетдинов.

    Ранее президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) России на фоне эскалации палестино-израильского конфликта призвал мусульман не поддаваться на призывы о преследовании людей по национальному и религиозному принципу.

    Коментарии (21)
    30 октября 2023, 01:33
    В результате инцидента в Махачкале ранены полицеские и гражданские лица

    В Минздраве Дагестана заявили о раненых полицейских в результате инцидента в Махачкале

    В результате инцидента в Махачкале ранены полицеские и гражданские лица
    @ ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадало несколько десятков человек, как среди полицейских, так и среди гражданских лиц, сообщили в Минздраве Дагестана.

    В ведомстве сообщили, что в результате инцидента в аэропорту Махачкалы пострадало  более 20 человек, которым оказывается медицинская помощь, передает ТАСС. Десять раненых направлены в больницы, есть пострадавшие среди полицейских и гражданских, два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение минздрава республики.

    Тем временем в аэропорту Махачкалы прозвучала пожарная тревога, граждан попросили покинуть помещение.

    Накануне вечером на территории аэропорта Махачкалы собрались протестующие против политики Израиля в отношении Палестины. Акция переросла в беспорядки, когда группа молодых людей прорвала ограждения, проникла во внутренние помещения аэропорта и на стоянку самолетов. В результате пассажиры прибывших рейсов вынуждены были длительное время оставаться на борту самолетов, пока правоохранительные органы урегулировали ситуацию.

    Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев призвал единоверцев проявить максимум терпения. «То, что касается сегодняшней акции, искренне говорю, вы ошибаетесь, таким путем этот вопрос не решается ... Максимум терпения и спокойствия», – сказал муфтий в видеообращении муфтията республики.

    СК возбудил уголовное дело об организации массовых беспорядков. Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.

    Правительство региона сообщило переходе на круглосуточный режим работы и о создании оперативного штаба.

    Коментарии (31)
    Главное
    Духовные лидеры евреев и мусульман в России отреагировали на события в Махачкале
    Назначен новый командующий группировкой войск «Днепр»
    Американский профессор: Путин переиграл Байдена в битве за Ближний Восток
    Азаров назвал условие для немедленного визита Зеленского в Москву
    «Грузинский легион» заявил о готовности воевать за Абхазию и Южную Осетию
    Три мобильных оператора отменили плату за раздачу интернет-трафика
    Россиян предупредили о росте цен на шоколад

    К чему приведет жесткая политика Центробанка

    Центробанк России удивил рынок своими более жесткими действиями. Резкое повышение ставки до 15% будет иметь значительные последствия для российской экономики. Это окажет влияние не только на инфляцию и кредитный рынок, но и на курс рубля. Под прицелом окажется ипотека и рынок недвижимости. Ставка ЦБ отразится также в ОФЗ и акциях. К чему стоит готовиться? Подробности

    Перейти в раздел

    В лотерее американских спикеров проиграл Киев

    Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон. Он достался Америке, как приз в лотерее, итоги которой – катастрофа сразу для двух президентов: Джо Байдена и Владимира Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Российский паспорт спасает израильтян

    ХАМАС пообещал освободить восемь заложников, информация о которых поступила по дипканалам из Москвы. Это люди с двойным – российским и израильским – гражданством. Таков один из итогов визита делегации ХАМАС в Москву на этой неделе. В экспертной среде считают, что Россия приобретает все большее уважение в арабском мире, а обладание российским паспортом становится реальной гарантией безопасности. Подробности

    Перейти в раздел

    Военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции

    Словосочетание «гражданская война» все чаще употребляется для описания того, что либо уже происходит, либо в ближайшее время будет происходить в Европе, а особенно во Франции. Наиболее отчетливо это показала реакция части французского общества на обострение конфликта между Израилем и палестинцами. Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как украинцы шпионили за Дудой

      Политический конфликт между Украиной и Польшей получил неожиданное объяснение. Судя по всему, дело не только в поставках зерна и Волынской резне, но и в том, что в одном из автомобилей, которым пользуется президент Польши Анджей Дуда, был найден шпионский «жучок». Но при чем тут Украина?

    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............