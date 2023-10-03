Стали известны детали инцидента с распылением баллончика в свердловской школе

Стали известны детали инцидента с распылением газового баллончика в свердловской школе

Tекст: Ольга Никитина

Источник Ura.ru в экстренных службах города рассказал, что мальчик сделал заказ на маркетплейсе и оплатил его. Посылку на пункте выдачи, по его данным, забирала бабушка, которая отдала баллончик внуку. Источник предположил, что бабушка понимала, что ребенку подобный товар не отдадут.

После того как школьник принес покупку в класс и продемонстрировал ее друзьям, один из учеников тайком взял газовый баллончик и распылил в туалете. По вентиляции слезоточивый газ распространился по всему зданию.

В результате, как сообщили в Минздраве региона, пострадали девять детей, один попал в реанимацию.

Начата проверка администрацией города и руководством школы.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области также сообщили, что по факту инцидента в одной из школ Верхней Салды организована проверка. В сообщении ведомства говорится, что баллончик распылили в туалете на третьем этаже здания. Слезоточивый газ, как указали в надзорном ведомстве, распространился по второму и четвертому этажам школы.

Как рассказала изданию одна из учениц, после четвертого урока, когда класс вышел в коридор, «все резко начали кашлять». По ее словам, заместитель директора попросила всех срочно выйти на улицу. Ученица рассказала, что именно замдиректора обнаружила в школе баллончик. После инцидента учеников отпустили по домам.