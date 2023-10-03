Названы преимущества сотрудничества «Рувики» с Президентской библиотекой

Член ОП Малькевич: Сотрудничество «Рувики» с Президентской библиотекой обеспечит пользователей достоверной информацией

Tекст: Олег Исайченко

«Президентская библиотека – это фундаментальная площадка с множеством уникальных документов. Сотрудничество с ней позволит «Рувики», уже содержащей большое число энциклопедических материалов, более прочно встать на ноги», – сказал Александр Малькевич, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

«Взаимодействие «Рувики» с Президентской библиотекой обеспечит пользователей новой, эксклюзивной, а главное, достоверной информацией, в том числе связанной с историей нашей страны. Это поможет проекту выполнить задачу сохранения памяти и позволит противодействовать фальсификациям», – подчеркивает собеседник.

«Наша площадка, в отличие от той же «Википедии», экспертная. На ней уделяется огромное внимание достоверности размещаемой информации. Материалы, публикуемые на сайте, подкрепляются реальными документами и проверяются ответственными людьми. Соответственно, фейков и сомнительной модерации, как в зарубежном аналоге, в российской энциклопедии не будет», – поясняет Малькевич

«У пользователей появится возможность ознакомиться с уникальными документами, связанными с историей России. Проект направлен на сохранение исторической памяти и противодействию фальсификации истории», – сказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Рувики» уделяет серьезное внимание достоверности информации. Это просветительский проект с объективной подачей информации. Благодаря сотрудничеству с Президентской библиотекой полезной и правдивой информации стало больше», – отмечает он.

«Достоверность материалов на площадке подкрепляется реальными документами. И это очень выгодно выделяет энциклопедию на фоне, к примеру, зарубежного ресурса «Википедии», которая славится своей предвзятой модерацией и огромным количеством фейковой информации. «Рувики» же публикует материалы после тщательной проверки экспертов», – резюмировал Хинштейн.

Ранее в рамках Международной конференции библиотекарей стран СНГ «Культурное многообразие Содружества: библиотечные инициативы» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Президентской библиотекой и автономной некоммерческой организацией «Интернет-энциклопедия «Рувики». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Сотрудничество предполагает долгосрочное партнерское взаимодействие организаций по расширению знаний пользователей сети Интернет в области истории, теории и практики российской государственности, а также русского языка путем предоставления читателям интернет-энциклопедии «Рувики» доступа к электронным копиям документов из фонда Президентской библиотеки.

В фонде Президентской библиотеки в цифровом виде представлены книжные и периодические издания, кинохроника, фотографии, научно-просветительские фильмы, авторефераты диссертаций, архивные документы и материалы, отражающие историю России, экономические и дипломатические взаимоотношения между Россией и другими странами в разные исторические периоды.

Объем электронного фонда Президентской библиотеки составляет более миллиона единиц хранения. Среди уникальных изданий – Лаврентьевская летопись, Остромирово Евангелие, Азбука гражданская с нравоучениями (с пометками Петра I), Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи, начатый в 1797 году, и другие документы.

Ранее интернет-энциклопедия «Рувики» стала доступна в формате свободного редактирования. Теперь любой может внести правки в существующие материалы или написать статью с нуля. «Мы приглашаем всех становиться не только читателями новой энциклопедии, но и ее авторами», – говорит генеральный директор проекта Владимир Медейко.

Однако, несмотря на свободное редактирование, проект продолжает следить за качеством и достоверностью предоставляемых материалов. Помимо традиционных обновляемых страниц, площадка представила новые форматы «Выверенной» и «Рецензированной» статей, качество которых гарантированно редакцией и экспертами. Каждая из таких статей отмечена специальным баннером.

В течение года «Рувики» представит версию 2.0, где основной фокус будет направлен на технологические изменения. Среди новшеств будут персонализация контента, тематические подборки, аудиоформат и новые возможности для авторов. В дальнейшем в площадку будет интегрирован искусственный интеллект.