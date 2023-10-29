Премьер Израиля после критики извинился за упреки в адрес службы безопасности

Tекст: Кристина Цыцура

Премьер, комментируя атаку ХАМАС, заявил, что «произошло упущение», отметив, что после войны это будет тщательно расследовано. Нетаньяху заявил, что не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС, передает РИА «Новости».

Это заявление вызвало шквал критики со стороны некоторых политиков и было удалено.

Позже премьер заявил, что был неправ и попросил прощение за публикацию.

«Я полностью поддерживаю всех руководителей силовых структур. Я поддерживаю начальника штаба, а также командиров и солдат Армии обороны Израиля», – написал глава правительства в социальной сети.

Ранее в ЦАХАЛе заявили о том, что уничтожили 450 военных объектов ХАМАС.