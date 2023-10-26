Названо количество кадровых назначений участников конкурсов «Лидеры возрождения»

Состоялось 113 назначений участников кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» в новых регионах

С начала проведения кадровых конкурсов «Лидеры возрождения» назначения на новые должности или повышение по службе получили 113 участников, из них 68 – в Донецкой Народной Республике, 30 – в Луганской Народной Республике, шесть – в Запорожской области и девять – в Херсонской области. Среди назначенных семь заместителей региональных министров, пять руководителей департаментов, пять руководителей вузов и школ и восемь крупных назначений в коммерческих и некоммерческих организациях. Также 12 человек стали депутатами, причем пять из них вошли в Народные советы своих регионов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал этот результат: «С уверенностью могу сказать, что проведение конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» стало значимым инструментом для решения проблемы кадрового голода в нашем регионе. Благодаря ему мы нашли много талантливых, трудолюбивых и ответственных руководителей для разных уровней управления. С их помощью удалось значительно укрепить правительство республики, местные администрации, социальные организации и фонды. Среди победителей конкурса есть и уникальные специалисты: в частности, ученый-гидробиолог Марина Борисюк стала моим советником по вопросам Приазовья».

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил результативность проекта: «В нашем регионе работа с участниками «Лидеров возрождения» продолжается – 30 назначений уже состоялось. Среди них есть важные истории возвращения наших земляков, которые по разным причинам и в разное время покинули Луганщину. Но теперь благодаря этому конкурсу и открывшимся возможностям они вернулись, чтобы совместно возрождать регион. Особенно отмечу, что ведется работа по назначению конкурсантов из числа военнослужащих. Например, победитель конкурса Сергей Моисеенко стал заместителем главы администрации Троицкого района ЛНР».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий считает, что теперь участникам предстоит показать себя в деле: «Победители «Лидеров возрождения» сумели проявить свои компетенции в ходе заочных и очных этапов конкурсов, теперь наступило время направить эту созидательную энергию на благо региона. В Запорожской области состоялось 6 назначений, среди которых, например, новый заместитель министра экономического развития региона Богдан Кучеренко».

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что для отдельных участников кадровый отбор открыл путь на государственную службу: «Конкурсы «Лидеры возрождения» стали значимым проектом для всего региона и для самих участников. Благодаря ему некоторые сменили профиль деятельности, другие увидели новые возможности для самореализации на государственной службе. Как, например, Елена Мартынова: она была директором школы, а сейчас возглавляет отдел по работе с образовательными учреждениями в Каховском муниципальном округе. Или Елена Грушинская, которая стала заместителем министра труда и социальной защиты, а прежде работала помощником руководителя Мелитопольской железной дороги».

Напомним, в конце августа завершились все четыре конкурса «Лидеры возрождения», которые проходили с сентября прошлого года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Были объявлены 104 победителя. Они получили по 1 млн рублей на обучение, а также вошли в кадровые резервы своих регионов, из которых по итогам обучения будут назначаться на руководящие должности в органы государственной власти и местного самоуправления, на предприятия и в организации, некоммерческие организации и фонды.