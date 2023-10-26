Парламент Венгрии отложил голосование о приеме Швеции в НАТО

Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине

Политолог Рар: Все больше стран ЕС будут выступать против поддержки ВСУ

Tекст: Евгений Поздняков

«Венгрия и Словакия воспользовались своим правом наложения вето. Однако это будет иметь серьезные последствия для обеих стран. Братиславу и Будапешт начнут лишать денег из фондов развития. Их даже попытаются дисциплинировать моральными аргументами, мол, если вы не с Брюсселем, значит вы поддерживаете «агрессию России», – сказал германский политолог Александр Рар.

«В ЕС действует простой принцип: с маленькими провинившимися странами никто не договаривается. Что Брюссель может предложить Венгрии и Словакии? Только деньги. Однако Виктор Орбан оказался крепким орешком. Теперь его и Роберта Фицо СМИ будут «жарить» как на сковороде», – рассуждает эксперт.

«Обычно страны, выпадающие из мейнстрима, быстро туда возвращаются. Однако доводы Орбана о том, что Украина уже проиграла в войне и западная помощь ничего не изменит, по всей видимости, соответствуют действительности. В связи с этим все больше стран ЕС будут выступать против дальнейшей поддержки ВСУ. А в Брюсселе ни при каких обстоятельствах не согласятся с «победой России» – уточняет он.

«Более того, мы уже видели, как в США, где Конгресс высказался против дальнейшей военной помощи Украине, власти все равно пытаются финансово поддержать ВСУ, но уже за счет обходных вариантов. Полагаю, Брюссель пойдет по тому же пути», – говорит политолог.

«Но на саммите произошел и еще один важный момент – раскол на почве ситуации на Ближнем Востоке. Большинство стран объединения постепенно переходят на сторону палестинцев. И лишь Германия продолжает твердо стоять на произраильских и проукраинских позициях. Предугадать дальнейшее развитие событий трудно, но, думаю, Вашингтон, Берлин и Париж попытаются всеми силами прогнуть ЕС под свою линию», – резюмирует Рар.

Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.