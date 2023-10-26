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    Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.

    10 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    10 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    8 комментариев
    26 октября 2023, 02:59

    Парламент Венгрии отложил голосование о приеме Швеции в НАТО

    Венгерский депутат Вадаи: Парламент Венгрии не поддержал предложение оппозиции проголосовать по приему Швеции в НАТО

    Парламент Венгрии отложил голосование о приеме Швеции в НАТО
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Предложение оппозиции в парламенте Венгрии провести голосование по вопросу о присоединении Швеции к НАТО не набрало большинства голосов и теперь может быть рассмотрено только в ноябре, сообщила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи.

    Вадаи сообщила, что предложение включить этот вопрос в повестку дня было отклонено депутатами от правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз», у которой большинство мест, передает ТАСС.

    Венгерский парламентарий сообщила на своей странице в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, признанной в России экстремистской), что на этой неделе не будет голосования по вступлению Швеции в НАТО.

    Таким образом, дата ратификации в парламенте Венгрии соглашения о приеме Швеции в Североатлантический альянс по-прежнему не определена.

    Накануне спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш подписал ратификационный протокол о членстве Швеции в НАТО. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Швеции войти в Североатлантический альянс.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    27 октября 2023, 04:12
    Мэр Киркенеса убрал российский венок советским воинам-освободителям

    NRK: Мэр Киркенеса Меланд убрал российский венок советским воинам-освободителям

    Мэр Киркенеса убрал российский венок советским воинам-освободителям
    @ The Independent Barents Observer/YouTube

    Tекст: Антон Никитин

    Мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок, который российский консул Николай Коныгин возложил к памятнику советским воинам-освободителям в городе Киркенес.

    Норвежская государственная вещательная компания NRK отметила, что власти Норвегии призвали воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года, однако российский дипломат проигнорировал их мнение и принял участие в церемонии, передает RT.

    В публикации говорится, что «мэр Магнус Меланд был в ярости».

    При этом в статье отмечается, что после того, как норвежский чиновник убрал венок, возложенный консулом России к памятнику советским воинам-освободителям, одна россиянка вернула его на место.

    Ранее Норвегия в числе ряда других стран объявила о запрете въезда авто с российскими номерами. Глава МИД России Сергей Лавров назвал это проявлением того, что принято называть нацизмом. 3 августа Россия внесла Норвегию в список недружественных стран.

    Коментарии (52)
    25 октября 2023, 15:50
    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»

    Жозеп Боррель указал Орбану на право Венгрии выйти из Евросоюза после слов об оккупации

    Боррель предложил Венгрии выйти из ЕС после слов Орбана об «оккупации»
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ответил на слова премьера Венгрии Виктора Орбана об «оккупации» Евросоюза и заявил, что Венгрия может из него выйти.

    Боррель заявил, что не видит никакого сходства между советской оккупацией Будапешта и происходящим в Берлямоне, где расположена штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе, там нет ни одного танка. Венгрия может выйти из ЕС, потому что у каждой страны есть свой выбор, передает РБК.

    Ранее Орбан во время своей речи в честь праздника 23 октября сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией. Как заявил премьер, Венгрии приходилось «танцевать, когда играла на дудке Москва», но если «Брюссель и играет на дудке», Будапешт «танцует, как хочет», а когда «не хочет, то не танцует».

    Напомним, в рамках обсуждения решения СССР ввести войска в Чехословакию в 1968 году и в Венгрию в 1956 году глава Российского государства Владимир Путин заявил, что в России «давно уже признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной». По его словам, такие шаги СССР «вели только к напряжению отношений». Сейчас, как заявил Путин, Запад допускает ту же ошибку, игнорируя интересы других народов.

    Коментарии (29)
    25 октября 2023, 12:55
    Кремль призвал Казахстан дать больше сведений об открытии «центра НАТО»

    Tекст: Вера Басилая

    Россия ожидает дополнительной информации от Астаны по теме публикаций о Центре миротворческих сил НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля сообщил, что необходимо собрать более детальную информацию, военные Казахстана в разных точках мира принимают участие, а миротворческая миссия имеет свою специфику, передает ТАСС.

    В Минобороны Казахстана между тем заявили, что никаких новых центров Североатлантического альянса в республике не открывалось. Центр миротворческих операций, как отметили в военном ведомстве, работает в стране с 2006 года, а 23 октября в Алма-Ате официально открылся новый конференц-зал учреждения.

    Коментарии (35)
    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

    Коментарии (5)
    27 октября 2023, 11:35
    Дипломаты ЕС заговорили об изоляции Венгрии

    Guardian: Венгрия стала проблемой для Евросоюза и попала в изоляцию

    Дипломаты ЕС заговорили об изоляции Венгрии
    @ Olaf Kruger/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия постепенно становится изолированной в Евросоюзе, ее поведение может стать угрозой для ЕС из-за отсрочки вступления Швеции в НАТО и близких контактов премьер-министра Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, сообщило издание The Guardian.

    Автор статьи в The Guardian отмечает, что Венгрия достигла пика одиночества в Европе, на этом сказались желание Орбана стать «мостом» между Западом и Востоком, а также повлияли результаты выборов в Польше и поддержка Будапештом российской позиции, передает «Прайм».

    Один из высокопоставленных дипломатов Евросоюза отметил, что на месте Украины он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале». При этом европейские чиновники исключают возможности принятия более жестких мер по отношению к Венгрии, так как признаки риска для ЕС отсутствуют, пишет издание.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия продолжит блокировать выплаты Киеву из Европейского фонда мира. Также парламент Венгрии не поддержал предложение оппозиции проголосовать по приему Швеции в НАТО.

    Кроме того, Орбан во время своей речи в честь праздника 23 октября сравнил членство в Евросоюзе с советской оккупацией. Как заявил премьер, Венгрии приходилось «танцевать, когда играла на дудке Москва», но если «Брюссель и играет на дудке», Будапешт «танцует, как хочет», а когда «не хочет, то не танцует».

    Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель после слов Орбана об «оккупации» предложил Венгрии выйти из Евросоюза.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, решится ли Орбан разорвать отношения с ЕС.

    Коментарии (10)
    27 октября 2023, 12:08
    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам

    Сенатор Долгов: Позорный поступок мэра Киркенеса говорит об утрате норвежцами исторической памяти

    В Совфеде назвали позорным решение мэра Киркенеса убрать венок с памятника советским воинам
    @ t.me/RusEmbNo

    Tекст: Илья Абрамов

    Мэр Сер-Варангера совершил позорный поступок, который требует осуждения со стороны России. Норвегия либо окончательно потеряла историческую память, либо вспомнила о деяниях предков-коллаборационистов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее мэр Сер-Варангера Магнус Меланд убрал российский венок с памятника советским воинам-освободителям в Киркенесе.

    «Поступок мэра Сер-Варангера – это позор, который свидетельствует об утрате норвежцами исторической памяти. И данная акция не единична, подобные ситуации возникают во многих странах Европы. А ведь именно наши солдаты в свое время освободили большую часть этих земель от нацизма», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Однако история жестоко наказывает за невыученные уроки. Это случится и с теми, кто сейчас совершает такие позорные вещи. России же в данном контексте стоит активно осуждать подобные инциденты, в том числе на международных площадках», – подчеркивает собеседник.

    «С другой стороны, не исключаю, что в части норвежской элиты, напротив, проснулась память об их предках-коллаборационистах. Ряд жителей этой страны сотрудничали с нацистами. Плохо только одно – этой «бациллой» сегодня пытаются заразить молодежь, которой показывают очень дурной пример», – отмечает он.

    «Вместе с тем стоит обратить внимание на россиянку, которая потом все же вернула венок на его законное место. Это сигнал к тому, что в Норвегии есть люди с исторической памятью, и их, я уверен, немало. Таких граждан надо поддерживать. Ведь правящие элиты западных стран подвержены антироссийской истерии, а голос неравнодушных пока не слышен», – резюмировал Долгов.

    Ранее мэр норвежского муниципалитета Сер-Варангер Магнус Меланд убрал венок, который российский консул Николай Коныгин возложил к памятнику советским воинам-освободителям в Киркенесе. Отмечается, что руководитель коммуны «был в ярости».

    Напомним, власти Норвегии призвали воздержаться от участия в мероприятиях, связанных с празднованием освобождения норвежского города Киркенес Красной армией 25 октября 1944 года, однако российский дипломат проигнорировал их мнение и принял участие в церемонии, передает NRK.

    Примечательно, что после того, как норвежский чиновник убрал венок, возложенный консулом России к памятнику советским воинам-освободителям, одна россиянка вернула его на место.

    Однако в Норвегии есть и другие мнения по поводу участия дипломатов в торжествах. Бывший мэр муниципалитета Сер-Варангер Сесилия Хансен отметила, что российские представители должны иметь возможность отмечать день освобождения города у памятника советским солдатам.

    Коментарии (13)
    25 октября 2023, 11:12
    Генсек НАТО призвал альянс создавать «огромные запасы» оружия

    Генсек НАТО Столтенберг призвал срочно создать «огромные запасы» оружия

    Генсек НАТО призвал альянс создавать «огромные запасы» оружия
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО нужны или «огромные запасы» оружия, или огромные свободные производственные мощности для быстрого производства необходимого оружия и боеприпасов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на форуме представителей западной военной промышленности в Стокгольме.

    Генсек НАТО заявил, что мощная военная промышленность и огромные запасы оружия нужны альянсу для «обеспечения мира и свободы», передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, действительно ли в Европе и США иссякают запасы вооружений и смогут ли страны НАТО покрыть потребности Украины.

    Коментарии (12)
    27 октября 2023, 12:33
    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя

    Премьер Венгрии Орбан заявил об отсутствии у Запада смелости признать поражение Украины на поле боя

    Орбан: Запад не осмеливается признать поражение Украины на поле боя
    @ hao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад не осмеливается признать, что Украина не сможет одержать победу на поле боя, хотя для военных экспертов это очевидно, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    По его словам, поражение Украины очевидно. «Это уже все военные эксперты говорят и пишут, только политики не смеют сказать, что выбрали плохую стратегию», – пояснил Орбан, передает РИА «Новости».

    Премьер отметил, что еще в начале боевых действий Запад обозначил Киеву свое видение развития событий: «Вы воюете, проливаете кровь – погибло очень много, потери Украины огромны – а мы даем вам деньги и военные средства».

    Европейские политики изначально предполагали победу Украины и в связи с этим могли обещать финансирование. Однако сейчас, по словам Орбана, победа Киева недостижима.

    Напротив, он считает, что «русские не проиграют на фронте» и не может идти речи «о смещении президента России, что изначально входило в стратегию Запада».

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хочет давать Киеву больше денег, пока не увидит четкого обоснования данных трат.

    Коментарии (10)
    25 октября 2023, 16:36
    В Венгрии отремонтировали мемориал на месте захоронения советских воинов
    В Венгрии отремонтировали мемориал на месте захоронения советских воинов
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В венгерском Шарсентмихае после ремонта открыли советское воинское захоронение Великой Отечественной войны, где покоится 141 человек.

    На церемонии открытия присутствовали представители российского посольства в Венгрии и местных властей, передает РИА «Новости». Протоиерей прихода Сергия Радонежского в Будапеште Иоанн Кадар совершил панихиду по погибшим. Военный и военно-воздушный атташе Олег Смирнов поблагодарил местные власти за уважительное отношение к захоронению советских воинов.

    Мемориал находится неподалеку от здания администрации Шарсентмихая, он представляет собой участок с братскими могилами и центральным обелиском с надписью «Слава советским героям. Жители Шарсентмихая 1965 год». Объект отремонтировали при содействии российского посольства в этом году, сообщил руководитель представительства при Минобороны России по военно-мемориальной работе Шерали Мамасолиев.

    В результате работы сотрудников представительства с архивами удалось впервые увековечить на мемориальных плитах имена 132 солдат, отметил Мамасолиев.

    В июле в Австрии восстановили пострадавшее от вандалов советское захоронение.

    Коментарии (8)
    26 октября 2023, 18:35
    Рар: ЕС начнет выкручивать руки лидерам Венгрии и Словакии из-за Украины
    Рар: ЕС начнет выкручивать руки лидерам Венгрии и Словакии из-за Украины
    @ REUTERS/Laszlo Balogh

    Tекст: Илья Абрамов

    Лидеры ЕС будут выламывать руки строптивым представителям Венгрии и Словакии с целью продолжения санкционной политики Брюсселя в отношении Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо официально отказался предоставлять военную помощь ВСУ, а «мирный план» Владимира Зеленского назвал нереализуемым.

    «Некоторые политики в странах Восточной Европы твердо придерживаются принципов прагматизма. Они считают, что Украина уже проиграла в текущем конфликте, а дальнейшая эскалация в отношении России может привести только к ядерной войне» – сказал германский политолог Александр Рар.

    «У большинства их западных коллег, напротив, в голове преобладают «либеральные ценности» и «мораль». В Брюсселе считают невозможным поражение Украины. Ее отступление будет означать ослабление всего Запада, что якобы противоречит системе европейской безопасности. Этого, по их мнению, допустить никак нельзя», – отмечает он.

    «У Брюсселя и сочувствующих ему национальных правительств стран ЕС всего одна цель – давить санкциями Россию, сломать ее экономику и помочь Украине выиграть войну. Однако решение о дальнейшем пакете ограничений в ЕС может быть принято только единогласно», – подчеркивает собеседник.

    «В ходе грядущего саммита лидеры стран ЕС будут всеми силами выламывать руки строптивым представителям Венгрии и Словакии. Проявят ли Будапешт и Братислава стойкость – большой вопрос. Их могут лишить доступа к общим финансам ЕС или даже угрожать исключением из объединения», – акцентирует эксперт.

    «Думаю, что многие страны Восточной Европы, где прагматизм и интересы бизнеса играют большую роль, чем либеральные ценности, вскоре начнут становиться на курс дипломатического решения конфликта. Даже такая русофобская страна, как Польша, не во всем поддерживает Украину – особенно это касается вывоза зерна. С другой стороны, Россия наверняка учитывает расклад сил в Евросоюзе и со временем, как мне кажется, согласится с теми, кто хочет дипломатического решения конфликта», – резюмировал Рар.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не будет предоставлять Украине военную поддержку. Однако Братислава поддерживает гуманитарную и гражданскую помощь соседней стране.

    Премьер также добавил, что поставляющий Украине оружие Евросоюз должен стать миротворцем. Фицо пояснил, что выступает за прекращение боевых действий, и ему без разницы, по какому мирному соглашению они окончатся.

    Он подчеркнул, что договариваться об окончании конфликта должны Россия и США, поскольку украинское руководство «не играет никакой роли». Владимир Зеленский же, по мнению политика, придерживается «абсолютно нереалистичных планов» и выдвигает невыполнимые условия.

    Ранее Фицо уже критиковал поставки оружия Украине. По его мнению, они не приносят ничего, кроме убийств. Он также призвал к немедленному проведению мирных переговоров, а также выступил против антироссийских санкций, поскольку те вредят экономике Словакии, передает его слова The Telegraph.

    Тем временем министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто также призвал к мирным переговорам. «Решение [проблемы] построено вокруг процесса переговоров, оно за переговорным столом. Мы уверены, что каналы коммуникации должны поддерживаться в открытом состоянии», – цитирует политика Telegram-канал Russia Today. Ранее Будапешт заблокировал очередной пакет военной помощи Украине.

    Коментарии (6)
    27 октября 2023, 15:06
    Орбан: Лидеры ЕС не справляются со своей работой

    Премьер Венгрии Орбан: Лидеры ЕС не справляются со своей работой

    Орбан: Лидеры ЕС не справляются со своей работой
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине и нелегальной миграцией, заявил радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, принимающий участие в саммите ЕС в Брюсселе.

    По словам главы венгерского правительства, в Европе обострилась ситуация из-за украинского кризиса и наплыва нелегальных мигрантов. При этом европейские лидеры оказались неспособны предложить хорошие стратегии для решения этих вопросов, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что лидеры ЕС хороши для мирного времени, но когда «бушует шторм», такие лидеры не справляются.

    Премьер выразил надежду, что выборы в Европарламент в следующем году помогут найти тех людей, которые смогут координировать работу правительств всех стран сообщества в сложной ситуации.

    Ранее Орбан назвал Евросоюз плохой пародией на СССР.

    Коментарии (4)
    27 октября 2023, 12:56
    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине

    Политолог Рар: Все больше стран ЕС будут выступать против поддержки ВСУ

    Рар: Все больше стран ЕС будут против помощи Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    В ЕС привыкли давить на небольшие государства, пытающиеся отклониться от общеевропейского мейнстрима. Венгрию и Словакию ждет трудное противостояние с Брюсселем за сохранение независимой позиции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро.

    «Венгрия и Словакия воспользовались своим правом наложения вето. Однако это будет иметь серьезные последствия для обеих стран. Братиславу и Будапешт начнут лишать денег из фондов развития. Их даже попытаются дисциплинировать моральными аргументами, мол, если вы не с Брюсселем, значит вы поддерживаете «агрессию России», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В ЕС действует простой принцип: с маленькими провинившимися странами никто не договаривается. Что Брюссель может предложить Венгрии и Словакии? Только деньги. Однако Виктор Орбан оказался крепким орешком. Теперь его и Роберта Фицо СМИ будут «жарить» как на сковороде», – рассуждает эксперт.

    «Обычно страны, выпадающие из мейнстрима, быстро туда возвращаются. Однако доводы Орбана о том, что Украина уже проиграла в войне и западная помощь ничего не изменит, по всей видимости, соответствуют действительности. В связи с этим все больше стран ЕС будут выступать против дальнейшей поддержки ВСУ. А в Брюсселе ни при каких обстоятельствах не согласятся с «победой России» – уточняет он.

    «Более того, мы уже видели, как в США, где Конгресс высказался против дальнейшей военной помощи Украине, власти все равно пытаются финансово поддержать ВСУ, но уже за счет обходных вариантов. Полагаю, Брюссель пойдет по тому же пути», – говорит политолог.

    «Но на саммите произошел и еще один важный момент – раскол на почве ситуации на Ближнем Востоке. Большинство стран объединения постепенно переходят на сторону палестинцев. И лишь Германия продолжает твердо стоять на произраильских и проукраинских позициях. Предугадать дальнейшее развитие событий трудно, но, думаю, Вашингтон, Берлин и Париж попытаются всеми силами прогнуть ЕС под свою линию», – резюмирует Рар.

    Ранее страны Евросоюза не сумели согласовать бюджет с выделением Украине 50 млрд евро. В заявлении по итогам первого дня саммита ЕС говорится, что лидеры стран-участниц объединения «после углубленного обмена мнениями» решили «продолжить работу с целью достижения соглашения к концу года».

    Речь идет о масштабном проекте изменения многолетнего бюджета, в который были бы заложены выделения денежной помощи офису Зеленского в размере 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год. По информации издания Politico, против согласования этого предложения выступили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо.

    Отмечается, что поправки должны быть признаны всеми 27 государствами объединения. В качестве основных претензий по данной инициативе Будапешт указал ситуацию с банком ОТР, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из фонда мира ЕС. Орбан подчеркнул, что он ждет делегацию от офиса Зеленского в Венгрии для обсуждения сложившейся проблемы.

    Накануне саммита он также отмечал, что Будапешт не готов давать больше денег ВСУ до тех пор, пока не увидит четкого обоснования данных трат. «В том, что перед нами сейчас, отсутствует профессиональная политическая суть. Так не пойдет», – подчеркнул премьер-министр.

    Подобные действия Венгрия могут привести к ее изоляции в ЕС. Об этом пишет издание The Guardian. Отмечается, что страна достигла пика одиночества, что стало результатом поддержки премьер-министра государства российской позиции. Неназванный дипломат из Евросоюза уточнил, что на месте Украины, он бы не стал делиться планами, «пока Орбан находится в зале».

    В свою очередь, Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Ранее он проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о том, что Словакия готова оказывать стране исключительно гуманитарную помощь. При этом премьер-министр подчеркнул, что глава Еврокомиссии уважает суверенное право стран-членов не оказывать военную поддержку ВСУ.

    Накануне Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу  пересмотреть бюджет сообщества. По ее словам, планируемые траты предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 из них должна получить Украина.

    Коментарии (2)
    25 октября 2023, 12:19
    В США подтвердили план Трампа вывести страну из НАТО

    Rolling Stone: Трамп планирует вывести США из НАТО в случае избрания президентом

    В США подтвердили план Трампа вывести страну из НАТО
    @ Ye Pingfan/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент США Дональд Трамп готов вывести США из НАТО в случае переизбрания его на пост главы Белого дома, но может отказаться от идеи, если альянс «модернизируют», сообщили СМИ.

    Издание Rolling Stone со ссылкой на источники в окружении бывшего президента США сообщило, что Трамп откажется от своей идеи вывести страну из НАТО, если неамериканские члены альянса еще больше и резко увеличат свои расходы на оборону. Также он считает важным переоценить основополагающий принцип, согласно которому нападение на одного члена альянса равносильно нападению на всех, говорится в публикации.

    По словам советника Трампа, предполагаемый выход США из НАТО бывший президент считает вершиной в его политической карьере. Он ищет политическую команду, которая будет выступать гораздо жестче по отношению к НАТО, чем он сам в прошлом.

    Бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа рассказал изданию, что в 2018 году политик отмечал, что большинство американцев никогда даже не слышали о некоторых странах, входящих в НАТО.

    Также, по словам источника, Трамп считает, что «начинать третью мировую войну» из-за суверенитета некоторых из этих стран не имеет абсолютно никакого смысла и что «не следует заставлять автоматически привлекать американские войска к любому подобному кризису».

    Вместе с тем источники подчеркивают, что любые действия со стороны Трампа по изменению роли США в НАТО будут зависеть от его переизбрания.

    Ранее Трамп обвинил президента США Джо Байдена в приближении Соединенных Штатов к третьей мировой войне. Он также обвинил Байдена в том, что по всему миру распространяются «смерть и разрушения».

    Напомним, претендент на пост президента США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами назвал выход США из НАТО разумной идеей.

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    26 октября 2023, 03:37
    Эксперт счел повреждение газопровода и кабеля в Балтике «простой бытовухой»

    Политолог Лукьянов: История с поврежденным газопроводом и кабелем в Балтийском море оказалась простой бытовухой

    Tекст: Антон Никитин

    Финские следователи пришли к выводу, что от зарегистрированного в Гонконге судна отвалился якорь и повредил газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией, сообщил политолог Федор Лукьянов. Он отметил, что можно, оказывается, такого рода происшествия расследовать быстро и точку ставить.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор клуба «Валдай» Федор Лукьянов отметил в своем Telegram-канале, что история с поврежденным газопроводом и кабелем в Балтийском море оказалась не грандиозной политической эскалацией, а «простой бытовухой».

    Как пояснил Лукьянов, финские следователи пришли к выводу, что от судна, зарегистрированного в Гонконге, отвалился якорь и повредил инфраструктуру.

    «Стоит в скобочках заметить, что можно, оказывается, такого рода происшествия быстро расследовать и точку ставить. Не то что некоторые «потоки»...», – добавил политолог.

    Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал «русофобскими рефлексами» обвинения в адрес России в повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

    Во вторник на месте повреждения газопровода Balticconnector обнаружили предмет, похожий на огромный якорь. Неделей ранее в Эстонии назвали китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear под флагом Гонконга возможным виновником ЧП на газопроводе Balticconnector.

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    27 октября 2023, 08:52
    В Швеции назвали спешное вступление в НАТО западнёй

    SwebbTV: Швеция попала в западню, вступив в НАТО в разгар двух конфликтов

    Tекст: Александра Юдина

    Швеция попала в западню, вступив в Североатлантический альянс в разгар конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, и оказалась на передней линии борьбы с Россией, выразила мнение на канале SwebbTV журналист Крис Форсне.

    По ее словам, шведы этим посадили себя в засаду, так как находятся теперь прямо на первой линии защиты или линии нападения, передает РИА «Новости».

    Журналист добавила, что членство Швеции в НАТО не укрепит мир в Европе, а лишь сделает шведов элементом борьбы против России.

    «Что меня удивляет, так это то, что наше правительство так быстро сделало этот шаг. Почему возникла такая спешка со вступлением в НАТО в разгар двух пылающих конфликтов?» – отметила Форсне.

    Также публицист добавила, что Швеция традиционно придерживалась нейтралитета, и прежде чем принимать такое решение, нужно необходимо провести референдум.

    Напомним, спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш подписал ратификационный протокол о членстве Швеции в НАТО. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности Швеции войти в Североатлантический альянс.

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