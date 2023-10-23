Путин потребовал заботиться о детях бойцов СВО, как о своих родных

Путин: О детях бойцов СВО надо проявлять особую заботу, как о своих родных

Tекст: Ольга Никитина

Глава государства провел встречу с руководителем Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Он рассказал президенту о том, что власти республики реализуют проект «Дети героев», в рамках которого держат на контроле ситуацию с детьми бойцов и «отслеживают через социальных работников».

«Здесь все важно, но то, что вы сказали про детей, – это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», – передает ТАСС слова главы государства.

Также президент поставил властям Кабардино-Балкарии задачу разобраться с нехваткой мест в детсадах, а также уделить особое внимание развитию поликлиник. «Вы сказали про школы, про детские сады – там действительно многое делается, особенно в столице, но все-таки мест в детских садах пока не хватает. И конечно, особенно по республике в целом еще есть над чем работать с точки зрения состояния этих учреждений. Поэтому вас прошу на это обратить внимание, как и на амбулаторно-поликлиническую сеть», – указал он.

Путин добавил, что много проектов выполняется в столице республики – Нальчике, но нужно проанализировать ситуацию и по другим территориям. «Я понимаю, что все сразу не сделать, это естественно, но надо иметь в виду, что это все-таки вопрос, который требует особого внимания с нашей и с вашей стороны, имею в виду и с регионального уровня, со стороны республики, ну и со стороны Федерации, конечно. В эти программы надо вписываться и активнее работать с правительством. Что касается меня, то я с удовольствием вас поддержу», – пообещал глава государства.