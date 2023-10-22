Украинского депутата задержали за нелегальный вывоз уклонистов за границу

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что задержанный является депутатом Днестровского райсовета в Черновицкой области. Он перевозил двух мужчин в автомобиле «Мерседес», чтобы те избежали мобилизации, передает РИА «Новости».

Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины», ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.

Ранее бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего «официальное» разрешение покинуть страну.