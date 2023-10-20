РБК: Суд арестовал экс-поставщика шапок-ушанок для Минобороны

Tекст: Александра Юдина

Согласно материалам дела, бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и в ограничении конкуренции, ущерб составил около 800 млн рублей, передает РБК.

Как сообщил в ходе заседания судья Алексей Криворучко, обвинения Педану были выдвинуты еще в марте 2023 года, тогда же он был объявлен в федеральный, а после и в международный розыск.

Как заявил в суде адвокат Педана Александр Щерба, представленные доказательства не содержат сведений, которые можно было бы соотнести с вменяемыми его клиенту преступлениями.

Уточняется, что максимальное наказание по этим статьям УК составляет до десяти и до трех лет лишения свободы.

Напомним, в 2020 году Минобороны подало иски к поставщику амуниции на 2,3 млрд рублей.