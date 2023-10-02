  • На Донецком направлении отражено три атаки ВСУ
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    Даже провал в вопросе создания глобальных механизмов реализации «зеленой» повестки может быть благим основанием для начала трансграничного регулирования климата одной страной – США.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Реформа Совбеза ООН превратилась в чистый популизм

    Открытое согласие на расширение числа постоянных членов нравится потенциальным кандидатам в члены. При этом согласие абсолютно безопасно для интересов нынешних постоянных членов Совбеза – ведь оно не означает автоматическую реализацию идеи расширения. Просто потому, что нет понимания, кого из стран в Совбез включать.

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Где истоки ереванской самоуверенности

    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    46 комментариев
    2 октября 2023, 13:55

    Путин назвал заботу об участниках СВО важнейшей задачей властей

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин считает важнейшей задачей властей заботу об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях. На встрече с руководителем Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло глава государства потребовал постоянно держать эту тему на личном контроле.

    «Прошу вас сохранять внимание к теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и ребят, которые находятся на передовой, поэтому, пожалуйста, сохраняйте внимание, причем личное внимание. И к семьям ребят», – передает ТАСС слова Путина.

    «Обязательно», – заверил глава республики.

    Меняйло доложил о том, как в регионе ведется работа по социальному обеспечению семей участников специальной военной операции.

    На прошлой неделе Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека.

    1 октября 2023, 21:17
    Экс-советник Кучмы: Россия нанесла мощные удары по предприятиям Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за ударов России Украина теряет много важных предприятий и производств, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

    Он заявил, что в начале конфликта было разрушено ПВО и командные пункты, на данный момент уничтожаются украинские города и предприятия, передает РИА «Новости».

    Соскин считает, что Киев специально не говорит о реальных масштабах разрушений, чтобы не ставить в известность российское военное руководство. При этом он также уверен, что в России знают, где расположены ключевые стратегические объекты Украины.

    Ранее Соскин заявил, что власти Украины не хотят тратить деньги на восстановление городов, которые были повреждены в ходе конфликта.

    Коментарии (21)
    2 октября 2023, 07:07
    В США назвали способ принудить Украину к капитуляции без лишних потерь

    Бывший разведчик ВС США Риттер: Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции через постепенное военное давление

    Tекст: Антон Никитин

    Россия сможет принудить киевский режим к капитуляции через постепенное военное давление без ведения активных боевых действий, выразил мнение бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

    Американец заявил в беседе с блогером Сайрусом Янссеном на YouTube, что в интересах России было бы не «давить педаль в пол» в военном отношении, теряя десятки тысяч солдат, которых терять не хочется, а оказывать постепенное военное давление на Украину – не ради заморозки конфликта, а чтобы спровоцировать политический коллапс киевского режима, передает ТАСС.

    По мнению Риттера, это может продлить боевые действия, но ВСУ фактически уже разгромлены, что позволяет Москве выбрать приемлемый для нее способ завершения конфликта, который не будет продолжаться вечно.

    Накануне в США предрекли ликвидацию Украины в результате наступления России.

    Коментарии (21)
    1 октября 2023, 16:04
    Российский боец в костюме Человека-паука обстрелял ВСУ
    Российский боец в костюме Человека-паука обстрелял ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось видео, как российский боец в костюме Человека-паука обстрелял позиции ВСУ.

    Как сообщает «Царьград», кадры с необычным бойцом СВО поразили пользователей Сети.

    В Telegram-каналах пользователи пишут, что такой герой точно лучше оригинала, а также подмечают, что «спустя 10 фильмов и 100 мультиков он понял, что базука лучше паутины».

    Ранее в Сети опубликовали видео свадебного кортежа в Донецке, состоящего из двух бронеавтомобилей «Тигр».


    Коментарии (21)
    2 октября 2023, 05:52
    ВС России уничтожили в ДНР более 300 штурмовиков ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили более 300 штурмовиков ВСУ на артемовском и авдеевском направлениях

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска отразили восемь атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском и авдеевском направлениях, противник потерял более 300 военнослужащих, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Офицер сообщил, что подразделения Южной группировки войск на артемовском и авдеемском направлениях отразили восемь атак украинских штурмовых групп, в результате противник потерял более 300 военнослужащих, САУ «Краб», орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», станцию радиоэлектронной разведки, а также семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    Кроме того, представитель Минобороны сообщил, что ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по трем украинским складам боеприпасов в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.

    Напомним, в прошлую пятницу Россия вынудила бежать с поля боя элитную бригаду ВСУ.

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    2 октября 2023, 02:59
    В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для наступления

    Экс-глава минобороны Британии Уоллес призвал власти Украины призывать в армию больше молодежи для контрнаступления

    В Британии призвали власти Украины брать в армию больше молодежи для наступления
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижение темпа контрнаступления.

    В своей статье, опубликованной в британской Telegraph, Уоллес заявил, что для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, «как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах», передает РИА «Новости».

    Экс-глава минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат (ВСУ) на фронте превышает 40 лет.  «Я понимаю стремление [президента Украины Владимира] Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

    Он также призвал активно поставлять оружие Украине «для завершения конфликта».

    Ранее на Украине заявили о катастрофических последствиях мобилизации.

    Коментарии (27)
    2 октября 2023, 12:34
    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины

    Политолог Скачко: Уоллес призывает отправить молодых украинцев на смерть ради интересов Британии

    Политолог: Мобилизация молодежи в ВСУ приведет к депопуляции Украины
    @ Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Заинтересованность Запада в затягивании украинского конфликта приводит к отправке в ряды ВСУ совсем молодых парней. Следование чужим интересам ведет Украину к стремительной депопуляции, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Владимир Скачко. Ранее в Британии призвали власти Украины брать в ВСУ больше молодежи, чтобы избежать замедления контрнаступления.

    «Западные страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине. Им кажется, что так они смогут принудить Россию сесть за стол переговоров на выгодных для них условиях. И чтобы продолжать боевые действия, ВСУ нужны все новые люди», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Молодежь, в свою очередь, хорошо для этого подходит. Ей может не хватать опыта, который есть у старшего поколения, зато она лучше физически развита и легче обучается. Следует отметить, что в ВСУ уже сейчас активно призывают парней с момента наступления совершеннолетия. Поэтому, возможно, Уоллес имел в виду мобилизацию подростков от 16 лет. Несмотря на то, что это запрещено международными законами, Запад закроет на это глаза», – рассуждает собеседник.

    «Ситуация с призывом молодежи приведет к снижению численности населения Украины. Многочисленные смерти на фронте, уменьшение рождаемости, старение жителей страны, плохие образование и медицина, а также массовый исход беженцев за рубеж, могут привести к очень серьезным демографическим последствиям», – подчеркнул он.

    «Отдельно следует отметить фактор реабилитации украинских военных, вернувшихся с фронта. Они морально или даже физически покалечены, им требуется медицинская помощь, которая не оказывается в должной мере. Все это приведет к росту употребления наркотиков и суицидам. Также следует ожидать прогрессирования криминала», – отмечает эксперт.

    «С этической точки зрения защищать свою страну правильно в любом возрасте. Однако тут принципиально важно, что речь должна идти об интересах собственного государства. Украина же воюет не за себя. Аморально отправлять молодежь на смерть ради интересов западных стран», – резюмировал Скачко.

    Ранее экс-глава министерства обороны Британии Бен Уоллес заявил, что власти Украины должны призывать в армию больше молодежи, чтобы не допустить снижения темпа контрнаступления. В своей статье, опубликованной в The Telegraph, Уоллес подчеркнул, что офису Зеленского пришло время переоценить масштабы мобилизации, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах.

    Экс-глава Минобороны Британии отметил, что средний возраст солдат ВСУ на фронте превышает 40 лет. «Я понимаю стремление Зеленского сохранить молодежь для будущего, но факт в том, что любая пауза позволит России построить новую армию», – говорится в статье Уоллеса.

    Напомним, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что всеобщая мобилизация в стране привела к страшным последствиям. По его словам, идет полномасштабное убийство украинских мужчин – и это национальная катастрофа, дальше будет гражданская и социальная война.

    Он подчеркнул, что всеобщая мобилизация в том виде, в котором она проводится украинскими властями сейчас, является преступлением, а если она будет продолжена в таком темпе, то «речь идет о том, что надо забрать каждого второго мужчину от 20 до 60 лет». При этом он убежден, что потери ВСУ не пропорциональны их «достижениям».

    Соскин напомнил о резонансном выступлении и. о. начальника Полтавского территориального центра комплектования Виталия Бережного на сессии горсовета. Тот заявлял, что ВСУ потеряли от 80 до 90% личного состава, мобилизованного осенью 2022 года.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о демографической ситуации на Украине. Эксперты отмечали старение населения страны, а также его существенное сокращение за счет миграции.

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    1 октября 2023, 18:52
    Кадыров осмотрел трофейную технику НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Чечни Рамзан Кадыров осмотрел образцы трофейной техники стран НАТО, которую бойцы спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии отбили у ВСУ.

    Кадыров побывал на базе специализированного учебно-тренировочного центра спецподразделения СОБР «Ахмат» управления Росгвардии по региону, где и находится трофейная техника. О своем визите глава Чечни рассказал в Telegram-канале.

    «Ссылаясь на эту технику, еще недавно вели напыщенные речи лидеры сатанистов, а сейчас она сиротливо простаивает на стоянке. И это не предел. То ли еще будет», – написал Кадыров.

    Кроме того, он обратил внимание на высокую дисциплину, чистоту и порядок на территории центра.

    Ранее в пресс-центре международного военно-технического форума рассказали, что на выставке трофеев СВО представлены более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники.

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    1 октября 2023, 21:55
    Бойцы ЗВО взяли в плен под Артемовском две группы солдат ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 1-ой гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных солдат ВСУ, рассказал российский разведчик, выполняющий ряд задач на данном участке.

    По его словам, в плен взяты военнослужащие 77-ой аэромобильной и 56-ой отдельной мотопехотной бригад ВСУ, передает РИА «Новости».

    Военнослужащий 56-ой бригады Виталий Мельниченко рассказал агентству, что их отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения, обещав помощь разведчиков с дронами. Но бойцы остались одни и их взяли в плен российские разведчики.

    Ранее попавший в плен на Запорожском направлении украинский военнослужащий рассказал о том, что десятки бойцов дезертируют в связи с ситуацией на фронте и вранья командиров.

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    1 октября 2023, 23:59
    В США предрекли ликвидацию Украины в результате наступления России

    Американский журналист Никсон: Наступление России приведет к ликвидации Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Наступательные действия России после окончательного разгрома ВСУ приведут к падению Украины, заявил американский журналист Гарланд Никсон.

    По мнению эксперта, Россия выбрала тактику, которая измотает Киев настолько, что в конечном итоге приведет к падению украинского государства.

    Журналист предположил, что «русские играют в долгую» и скоро «начнут наступление», так как «видят сейчас, что у (президента Украины Владимира) Зеленского большие проблемы», передает РИА «Новости».

    По мнению Никсона, сейчас борьба выглядит как спарринг двух боксеров, но как только Зеленский истощит свои ресурсы, его собьют с ног.

    Накануне американский военный разведчик предсказал, что Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».

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    2 октября 2023, 05:59
    Авиация ВС России под Донецком уничтожила ангар с военной техникой ВСУ

    Минобороны: Авиацией ВС России уничтожен ангар с военной техникой ВСУ на донецком направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Оперативно-тактической авиацией ВС России на донецком направлении уничтожен ангар с военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

    Офицер сообщил, что оперативно-тактической авиацией группировки уничтожен ангар с военной техникой противника, армейской авиацией нанесено поражение пункту временной дислокации 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в Новомихайловке и Авдеевке, передает ТАСС.

    Представитель Минобороны также сообщил, что экипажи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили опорный пункт 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Верхнекаменское в ДНР.

    В прошлую пятницу ВС России вынудили бежать с поля боя элитную бригаду ВСУ.

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    1 октября 2023, 15:06
    ПВО России сбила украинский Су-25 под Клещеевкой

    Tекст: Ольга Иванова

    ПВО российских сил сбила штурмовик Су-25 ВСУ около Клещеевки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, в Telegram-канале ведомства сообщается, что за сутки были перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS, а также американская управляемая авиационная бомба JDAM.

    Также уничтожены 37 беспилотников рядом с Кременной, Кривошеевкой, Верхнекаменкой, Белогоровкой ЛНР, Петровским, Марьинкой, Старомлыновкой ДНР, Очеретоватым, Новофедоровкой и Вишневым Запорожской области.

    Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 483 самолета, 250 вертолетов, 7314 беспилотников, 439 ЗРК, 12 247 танков и других бронемашин, 1159 боевых машин РСЗО, 6611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 656 единиц спецтехники.


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    1 октября 2023, 17:09
    ВС России отразили три атаки ВСУ и «Азова» на Краснолиманском направлении

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские военные за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» в районе Червоной Дибровы ЛНР и Серебрянского лесничества, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Краснолиманском направлении ВС РФ уничтожили более 65 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа и поразили две гаубицы Д-30.

    Как указали в Минобороны, на Южно-Донецком направлении российские военные отразили четыре атаки штурмовых групп 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области. Отмечается, что уничтожено до 35 украинских военных и два автомобиля.

    В сообщении говорится, что во время контрбатарейной борьбы ВС России уничтожили гаубицу FH70 производства Великобритании, два орудия Д-20 и боевую машину РСЗО «Град».

    В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении российская армия отразила две атаки штурмовых групп 65-й и 117-й механизированных бригад ВСУ в направлении Работино и Вербового Запорожской области. В пресс-службе подчеркнули, что уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля, а также во время контрбатарейной борьбы ВС РФ уничтожили орудия Д-20 и Д-30 и артиллерийскую систему М777 производства США.

    На Купянском направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих и два автомобиля, во время контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевая машина РСЗО «Град», и в районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ, указали в ведомстве.

    В сообщении говорится, что на Херсонском направлении за минувшие сутки российская армия уничтожила до 30 украинских военных, два автомобиля и гаубицу Д-30, а также на острове Переяславский пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ и в районе Снегиревки Николаевской области поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

    В ведомстве отметили, что в районе Никаноровки ДНР уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе Авдеевки ДНР.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун».

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    2 октября 2023, 13:27
    В США рассказали об эффективной работе российских дронов против снайперов ВСУ

    NYT: Российские беспилотники эффективно рассекречивают позиции снайперов ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские дроны и тепловизоры способны выявить позиции даже хорошо замаскированных украинских снайперов, сообщают американские СМИ.

    Украинские военные рассказали газете The New York Times, что российские беспилотники легко фиксируют в том числе «пыль, дым, а иногда и вспышки, возникающие при выстреле из крупнокалиберного оружия со скоростью 2,7 тыс. футов (более 800 м – прим. ВЗГЛЯД) в секунду», передает ТАСС.

    В статье американского издания говорится, что в результате «за каждое нажатие на курок приходится платить».

    Украинские военные также рассказали газете о профессионализме российских снайперов. Так, по словам одного из солдат ВСУ, у России «есть отличные ребята, эффективные». Он призвал не недооценивать соперника.

    В конце сентября сообщалось, что российский спецназ начал бороться со снайперами ВСУ при помощи роботов.

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    2 октября 2023, 14:15
    В Британии заявили, что ВСУ могут ударить ракетами Storm Shadow по войскам России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Армия Украины может применять ракеты Storm Shadow для ударов по российским войскам, заявил глава Минобороны Британии Грант Шэппс.

    Отмечается, что речь идет об ударах по территории новых регионов России, передает RT со ссылкой на Daily Express.

    Также Шэппс потребовал продолжать поддерживать Украину.

    Ранее глава ведомства заявил о планах разместить британские войска на Украине, но позже британский премьер Риши Сунак опроверг это.

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    2 октября 2023, 14:25
    Песков: Указ Путина поможет украинцам переехать в Россию

    Песков: Указ Путина поможет украинцам, которые хотят переехать в Россию

    Tекст: Ольга Никитина

    Указ президента России Владимира Путина, по которому украинцы могут въезжать в Россию без виз, поможет желающим переехать в РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Многие украинские граждане, рассказал Песков, приезжают в Россию и многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной. По его словам, такие меры, как указ российского лидера, способствуют переселению в Россию людей, которые этого хотят, передает ТАСС.

    Песков напомнил, что «такой режим имел место и раньше».

    На прошлой неделе Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.

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