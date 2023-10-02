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Пушков назвал главу Минобороны Британии «маньяком войны»
Сенатор Пушков назвал «маньяком войны» главу Минобороны Британии Шэппса за идею отправить британские войска на Украину
Российский сенатор Алексей Пушков назвал «маньяком войны» главу Минобороны Британии Гранта Шэппса за намерение отправить британские войска на Украину.
«Каждый последующий хуже предыдущего. Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине. Степень безумства в Лондоне нарастает», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что обсудил с военным командованием перенос официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину. По словам Шэппса, Британия могла бы проявить себя не только в обучении Вооруженных сил Украины, но и размещением там военного производства.
В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак исключил возможность отправки британских военных на Украину во время конфликта.