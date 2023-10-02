Пушков назвал главу Минобороны Британии «маньяком войны»

Сенатор Пушков назвал «маньяком войны» главу Минобороны Британии Шэппса за идею отправить британские войска на Украину

Tекст: Антон Никитин

«Каждый последующий хуже предыдущего. Вот этот маньяк войны по имени Грант Шэппс, новый министр обороны Британии, хочет отправить британские войска воевать на Украине. Степень безумства в Лондоне нарастает», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что обсудил с военным командованием перенос официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину. По словам Шэппса, Британия могла бы проявить себя не только в обучении Вооруженных сил Украины, но и размещением там военного производства.

В тот же день премьер-министр Британии Риши Сунак исключил возможность отправки британских военных на Украину во время конфликта.