Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.6 комментариев
Политологи: Визит Путина в Пекин опроверг ложь об «изоляции» России
Визит президента России Владимира Путина в Китай в рамках форума «Один пояс – один путь» показал, что альянс Москвы и Пекина будет только укрепляться, а об «изоляции» речи не идет, считают эксперты.
«Китай без преувеличения сейчас является главным внешнеполитическим союзником России в условиях гибридной войны или противостояния с так называемым коллективным Западом. По всем ключевым международным проблемам две страны занимают совпадающие или близкие позиции, в том числе при голосовании в Совете Безопасности ООН. При голосовании на Генеральной Ассамблее ООН Китай поддерживает Россию по всяким критически деликатным вопросам», – подчеркнул дипломат, политолог, историк, публицист, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Мизин.
Эксперт подчеркивает в своей статье для Publico, что сейчас идет выстраивание совершенно новой коалиции, где Россия прежде всего взаимодействует с БРИКС – Китаем, Индией, Бразилией, другими региональными странами.
«Важно, что это сотрудничество идет по всем направлениям, и по военной и военно-технической линии тоже», – отметил Мизин.
Кроме того, несмотря на западные санкции, Китай становится или уже стал главным поставщиком высокотехнологичной продукции.
«Альянс России и Китая будет только укрепляться. Это укрепляет тыл Пекина, в том числе в его уже начавшемся противостоянии с США, которых такое сближение очень волнует. Главный вектор американской политики, вероятно, будет направлен на то, чтобы вбить клин между Россией и Китаем, и, конечно, в Вашингтоне очень внимательно следили за визитом в Китай Владимира Путина. Визит, безусловно, стал очень успешным. Россия встраивается в стратегию «Один пояс – один путь», – считает дипломат.
Визит российского лидера в Пекин показал, что Россия находится не в изоляции, а среди дружественных стран, коих 70% мирового сообщества.
Политолог Дмитрий Ежов также считает, что визит Путина в Китай дает Западу понять, что Россия ни в какой изоляции не находится, как бы им этого ни хотелось.
Наоборот, этот визит символизирует разворот России на Восток. «Само по себе событие в виде форума «Один пояс – один путь», участие в нем российского лидера являлось значимым в контексте формирования и нового мирового порядка, и новой системы взаимодействия между государствами в рамках этого нового мирового порядка», – подчеркнул политолог.
Напомним, в Пекине переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продлились около трех часов.
В МИД Китая сообщили, что лидеры провели откровенный, дружественный и глубокий обмен мнениями.