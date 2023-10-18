Израиль направил материалы по удару по больнице Аль-Ахли в СБ ООН

Лукьянов: Дипломатический обвал – первое следствие трагедии с больницей в Газе

Политолог Лукьянов предрек дипломатический обвал как первое следствие трагедии с больницей в Газе

Tекст: Антон Никитин

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» прокомментировал в своем Telegram-канале сообщение RT, переданное со ссылкой на Al Arabiya и Associated Press, в котором говорится, то лидер Палестины Махмуд Аббас отказался от участия в завтрашней встрече с президентом США Джо Байденом, королем Иордании Абдаллой II и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. По этому поводу Лукьянов выразил мнение, что дипломатический обвал – первое следствие трагедии с больницей в Газе. Эксперт также выразил мнение, что это, скорее всего, только начало.

Кроме того, Лукьянов обратил внимание на утверждение израильских военных о том, что причина взрыва в больнице – неудачный пуск ракет «Исламским джихадом». По этому поводу главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» отметил: «Весь опыт современных конфликтов показывает, что никому ничего доказать невозможно, истина сугубо партийна». При этом политолог выразил мнение, что «сейчас для Израиля главное не утратить поддержку Запада, так что медийная кампания будет нацелена туда».

В свою очередь экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* (признан в России иностранным агентом) назвал удар по больнице в Газе ужасным и катастрофичным, призвав расследовать произошедшее и наказать виновных. В то же время он выразил мнение, что для остановки военных действий должны быть немедленно освобождены заложники.

Между тем журналист Андрей Медведев считает, что «разбомбленная больница в Газе и сотни (по некоторым данным до тысячи) погибших ситуацию на Ближнем Востоке все же вряд ли изменят». По мнению Медведева, гневных заявлений со стороны арабского и мусульманского мира будет много, как и обещаний страшных кар, но, в целом, «для войны против Израиля – если ее все же решат устроить – нужно пару лет подготовки». Журналист обратил внимание, что арабские государства – нефтяные монархии Залива – уже пообещали 100 млн на восстановление и поддержку Газы. При этом Медведев отметил, что «в ОАЭ на такую сумму в месяц недвижимости продают». Журналист выразил уверенность, что протесты улицы, которые охватили арабский мир, закончатся ничем.

Накануне арабские СМИ сообщили, что ВВС Израиля нанесли удар по госпиталю «Аль-Маамадани» в секторе Газа. Армия Израиля возложила вину за запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе, на организацию «Исламский джихад». По данным Минздрава в секторе Газа, жертвами удара по больнице стали не менее 500 человек.