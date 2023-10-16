МИД: Россия не станет проводить ядерное испытание первой

Сенатор оценил планы Байдена «подавить» Россию

Сенатор Долгов: У Байдена могут быть только две задачи – дожить до выборов и постараться переизбраться

Tекст: Евгений Поздняков

«Для человека, чей второй президентский срок остается крайне туманной перспективой, Джо Байден ставит слишком амбициозные задачи. Но в реальности его горизонт планирования должен ограничиваться всего лишь двумя вещами: во-первых, нужно дожить до осени 2024 года, а во-вторых, сохраниться в Белом доме, что будет непросто», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Однако даже если Байдену удастся сохранить свой пост, то решать ему предстоит не вопросы глобального лидерства, а изрядно поднакопившиеся домашние проблемы. США изнутри разрывают общественные противоречия. Население страны в своих соседях буквально видит политических противников. Что может ждать государство с такой нездоровой социальной обстановкой?», – отмечает собеседник.

«В условиях полного отсутствия сплочения в Америке, Байден решает заговорить о том, что он сумеет объединить Европу на борьбу с Россией. Но как он собрался учить другие страны единству, если в родных краях царит полнейший бардак? А в успехе внешнеполитических инициатив Вашингтона мы уже сумели убедиться на примере Ближнего Востока», – считает сенатор.

«Когда США решают повысить уровень собственного влияния где-либо, этот регион непременно ждут колоссальные беды. Что касается нездорового желания «победить» Россию, то мне хотелось бы напомнить Байдену: никто за всю историю не сумел одолеть нашу страну. Думаю, и действующему президенту Штатов не суждено исполнить эту многовековую мечту западных стран», – резюмирует Долгов.

Ранее Джо Байден выразил уверенность, что он способен «объединить всю Европу» и «подавить» Россию. Об этом он заявил во время интервью для телеканала CBS. Глава Штатов подчеркнул, что у него имеется желание переизбраться на пост президента страны, поскольку в мире наступил «переломный момент».

По его мнению, именно американцы обладают «огромными возможностями сделать мир лучше». Он призвал представить, что США смогли бы добиться успехов на Ближнем Востоке, обеспечить нормализацию отношений между странами этого региона. Как отметил Байден, это является возможным для Америки.

«Представьте, что будет, если мы на самом деле объединим всю Европу», – сказал он, подчеркнув, что Россия в этом случае «будет подавлена так, что не сможет вызывать тех проблем, которые вызывает».

Напомним, Владимир Путин, в ходе своей речи на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», подчеркивал, что США пытаются не просто устанавливать правила для всех, но и поучают в хамской форме, как и кому себя вести. По его мнению, «это все то же самое проявление колониального мышления».