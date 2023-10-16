Так называемые сирийские беженцы уже пишут в соцсетях, что они готовы к вооруженному сопротивлению. В Германии. В сердце Европы. Нормально? К сопротивлению кому?6 комментариев
Центробанк опроверг выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей
Зампредседателя Банка России Белов: Выпуск купюр номиналом 10 тыс. рублей не запланирован
Вопрос о введении купюры номиналом 10 тыс. рублей сейчас не рассматривается, планов менять монетный ряд также нет, сообщил зампредседателя Банка России Сергей Белов.
По его словам, при анализе банкнотного ряда Банк России изучает экономическую ситуацию в стране, смотрит на различные показатели, пока в основных направлениях денежного развития до конца 2025 года выпуск банкнот номиналом 10 тыс. рублей не предусмотрен, передает ТАСС.
Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что программное обеспечение для распознания банкоматами обновленных купюр в 1 тыс. и 5 тыс. рублей уже разработано, и «Гознак» готов представить его работу уже на следующей неделе. По его словам, компания продолжает печать на иностранном полиграфическом оборудовании, поскольку оно исторически используется на «Гознаке», достаточно новое и способно служить еще долгие годы, материалами тоже обеспечены.
Зампред ЦБ добавил, что планов менять монетный ряд также нет. В текущем году в обращение должны поступить модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей, в 2024 году – 500 рублей, а в 2025 году – 10 и 50 рублей.
Ранее Банк России представил обновленные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей с усовершенствованным защитным комплексом.