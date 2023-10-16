Флаг выставки «Россия» установили на вершине Эльбруса

Главный высокогорный курорт России стал частью истории одноименной выставки благодаря спасателям Кавказ.РФ – Руслану Гулиеву, Алексею Водолазкину и Константину Кукушкину, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Команда совершила восхождение на Западную вершину Эльбруса 13 октября. На высоте 5642 метра над уровнем моря, Гулиев, Водолазкин и Кукушкин развернули флаг международной выставки-форума «Россия», чтобы поддержать мероприятие и пригласить всех жителей страны на открытие выставки.

«Эльбрус ждет отважных и подготовленных. Тех, кто пока не готов к восхождению, мы приглашаем на международную выставку-форум «Россия». Она откроется 4 ноября на ВДНХ. На ней вы сможете увидеть достижения всех регионов страны, в том числе стенд Кавказ.РФ с Эльбрусом в миниатюре. Там можно будет сделать крутое фото и узнать больше о Северном Кавказе», – рассказал участник восхождения.

Международная выставка-форум «Россия» пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Участниками станут все 89 российских регионов, федеральные министерства, крупнейшие корпорации и общественные организации. На весь период проведения запланированы культурно-развлекательная, образовательная и деловая программы.