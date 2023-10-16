Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев

Tекст: Ольга Никитина

Заявление прозвучало в разговоре Аббаса с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.

При этом Аббас призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев. Кроме того, Аббас призвал ХАМАС и Израиль отпустить заложников.

Ранее Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.