Судя по всему, Москва готовится отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Но при этом к столь ожидаемой многими ядерной эскалации не переходит. В чем логика?0 комментариев
Аббас отказался считать ХАМАС законным представителем палестинцев
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что действия и политика движения ХАМАС не отвечают интересам палестинского народа.
Заявление прозвучало в разговоре Аббаса с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает «Интерфакс» со ссылкой на палестинское агентство WAFA.
При этом Аббас призвал добиться прекращения агрессивных действий Израиля против палестинцев. Кроме того, Аббас призвал ХАМАС и Израиль отпустить заложников.
Ранее Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа.