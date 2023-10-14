Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.19 комментариев
Лидер Палестины заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев из Газы
Президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора с лидером США Джо Байденом заявил о «полном отказе» от перемещения палестинцев с территории сектора Газа, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса Аббаса.
В сообщении указывается, что Аббас довел до Байдена отказ от перемещения палестинцев из Газы, передает РИА «Новости».
Ранее ХАМАС призвал жителей сектора Газа игнорировать требование Израиля об эвакуации.