Кремль выразил уверенность в личной встрече Путина и Си Цзиньпина в Пекине

В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, в гостях у председателя Си Цзиньпина будет очень много гостей, хотя президент Путин будет главным гостем, передает ТАСС. При этом он заявил, что нет сомнений в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз.

По словам Пескова, международные темы будут в числе главных на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет», – сказал он в ответ на вопрос Зарубина, какое внимание на встрече двух лидеров будет уделено международной обстановке.

Песков обратил внимание, что Москву и Пекин объединяют интеграционные процессы и множество общих организаций, «привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет». «Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большую часть мирового ВВП и большинство мирового населения», – указал представитель Кремля.

Ранее в воскресенье президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее, это его отличает от лидеров, которые приходят на «пять минут» покрасоваться.