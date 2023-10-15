Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Кремль выразил уверенность в личной встрече Путина и Си Цзиньпина в Пекине
В Кремле ожидают, что в Пекине Путин и Си Цзиньпин смогут побеседовать тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин наверняка найдут время для доверительной беседы тет-а-тет во время предстоящего визита российского лидера в Пекин на форум «Один пояс – один путь», уверен пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина, в гостях у председателя Си Цзиньпина будет очень много гостей, хотя президент Путин будет главным гостем, передает ТАСС. При этом он заявил, что нет сомнений в том, что они найдут время для того, чтобы доверительно пообщаться с глазу на глаз.
По словам Пескова, международные темы будут в числе главных на предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Очень большое, потому что и Россия, и Китай играют очень существенную роль в международных делах, эта роль растет», – сказал он в ответ на вопрос Зарубина, какое внимание на встрече двух лидеров будет уделено международной обстановке.
Песков обратил внимание, что Москву и Пекин объединяют интеграционные процессы и множество общих организаций, «привлекательность которых в глазах мирового сообщества растет». «Эти объединения насчитывают в своих рядах страны, которые уже представляют собой большую часть мирового ВВП и большинство мирового населения», – указал представитель Кремля.
Ранее в воскресенье президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью Центральному телевидению Китая заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин не принимает сиюминутных решений на основе текущей конъюнктуры, он смотрит в будущее, это его отличает от лидеров, которые приходят на «пять минут» покрасоваться.