Путин: Си Цзиньпин смотрит в будущее

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно, это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут, чтобы покрасоваться на международной площадке и также исчезают незаметно», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Глава российского государства подчеркнул, что «председатель Си Цзиньпин совершенно другой человек».

«Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным, что договоренность будет исполняться, с обеих сторон причем», – сказал президент.

Также Путин рассказал об опыте общения с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визитов в Россию.

«Визит был председателя Си Цзиньпина в Россию, и мы потом поехали в Петербург. Ходили на крейсер «Аврора» вместе, катались на катере по реке Неве в Петербурге. И очень долго, подробно в абсолютно нейтральной доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, и о ситуации в мире», – сказал Путин.

По словам Путина, когда Си Цзиньпин приезжал в Россию в марте, «был тоже очень хороший деловой визит, который имел очень серьезное значение для будущего строительства наших отношений».

«Поэтому я надеюсь, что сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена», – сказал президент.

Третий форум международного сотрудничества «Один пояс, один путь» пройдет в Пекине 17-18 октября, сообщали в МИД Китая. Путин в начале октября заявил, что надеется, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на форуме «Один пояс, один путь» будут способствовать наращиванию российско-китайских связей.

Ранее Путин заявил, что с удовольствием принял предложение Си Цзиньпина посетить в октябре Китай для участия в форуме «Один пояс – один путь». По его словам, предстоящие переговоры лидеров стран в ходе международного форума «Один пояс – один путь» будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-китайских связей.