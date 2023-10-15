Более 30 российских детей вернулись из Сирии в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказала Львова-Белова, сегодня приземлился борт, на котором находилось 34 ребенка в возрасте от 4 до 16 лет из 10 регионов России, они находились в лагерях на курдской стороне и благодаря усилиям Минобороны, посольства России в Сирии, Минздраву России и благодаря усилиям аппарата уполномоченного, детей удалось благополучно сегодня вернуть на родину, передает ТАСС.

Омбудсмен уточнила, что дети чувствуют себя нормально, при этом у нескольких детей есть инфекционные заболевания, а у некоторых –застарелые травмы «с осложнениями по почкам, сердцу». Детям предстоит медицинское обследование, им будет назначено лечение и вскоре за ними приедут родственники.

По словам Львовой-Беловой, все дети прекрасно говорят на русском языке, они контактные и отлично перенесли полет.

Омбудсмен добавила, что работа по поиску российских детей в Сирии будет продолжена, есть еще готовые документы на более чем 150 детей и есть надежда на то, что курдская сторона будет идти навстречу и получится вывезти еще одну группу детей.

Всего с 2018 года из Ближневосточного региона с учетом этой группы удалось вернуть 513 детей.

Напомним, 10 октября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова прибыла с рабочим визитом в Сирию. Основные задачи поездки – оказание гуманитарной помощи детям, знакомство с деятельностью детских учреждений, обсуждение планов по укреплению сотрудничества между Россией и Сирией в сфере детства, а также работа по возвращению домой российских детей из лагерей беженцев в Заевфратье.