Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.23 комментария
МИД опроверг нарушение Россией санкций СБ ООН против КНДР
МИД: Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР
Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, но категорически против введения новых ограничительных мер, заявил посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.
По его словам, Россия как ответственный член мирового сообщества строго придерживается своих международных обязательств в отношении Пхеньяна по линии СБ ООН, передает РИА «Новости».
Бурмистров добавил, что при этом Москва категорически против введения новых ограничительных мер. Дипломат отметил, что задача резолюций заключалась не в том, чтобы наказывать Северную Корею, а поощрять смягчением санкционного режима, что крайне необходимо в условиях сложной гуманитарной ситуации в КНДР.
Однако, подчеркнул Бурмистров, «коллективный Запад» «не проявил желания двигаться по политическому треку».
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что администрация США намерена ввести дополнительные санкции против России и КНДР из-за того, что они якобы наращивают военно-техническое сотрудничество.