Эксперт: День отца – это не «день папы», а отражение социальной роли института отцовства

Депутат Майданов и политолог Мартынов рассказали о глубоких смыслах Дня отца в России

Tекст: Андрей Резчиков

«Благодаря президенту России Владимиру Путину два года назад было принято решение об учреждении Дня отца. Сейчас эта дата особенно важна. В нашей стране есть День Матери, День защиты детей, День семьи, любви и верности. И чествование отцов в этом контексте было максимально логичным», – сказал первый зампред думского комитета по культуре Денис Майданов.

«Стоит отметить, что в нынешних реалиях нашей стране необходимо как можно больше внимания уделять увеличению значимости такого понятия как отец, это один из способов защиты традиционных ценностей в России. И этот праздник, на мой взгляд, в перспективе надо насыщать различными мероприятиями, делать его поистине всенародным», – отметил депутат.

«Ведь отец – это не только тот, кто принял участие в рождении ребенка, но и тот, кто его воспитал, обучил, открыл для него будущее. Это фундамент для ребенка, его опора, это полноценный общественный институт ответственного отца», – подчеркивает парламентарий.

«В нынешнее время, в период спецоперации, важнейших исторических изменений, этому уделена особая роль. Буквально на днях на Поклонной горе вручалась награда «Отец солдата». И были примеры, когда отец и сын, вместе ушедшие на фронт, приехали в Москву, чтобы получить эту награду», – рассказывает собеседник.

«Такие мужчины, которые вырастили героев, научили их любить и защищать свою страну, вызывают бесконечное уважение. Ведь у наших бойцов даже не возникает вопроса, а надо ли это делать, обязан он или нет. Эти парни знают – если ты мужчина, то в минуты особой необходимости ты должен встать на защиту интересов родного государства. И эти истинные смыслы в них заложили отцы», – подчеркнул Майданов.

«День отца – это более глубокая вещь, а не просто «день папы». Такие даты помогают формировать восприятие важности социальной роли отцовства, государства – как семьи народов. Отец – глава семьи, он обязан обеспечить, накормить, всячески защищать семью. Это очень традиционалистский подход. Поэтому День отца имеет важное значение для всех», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

Отцовство – это понимание о том, что наши традиции и мировоззрение тоже должны быть защищены, это важно с точки зрения сохранения нашей идентичности.

По словам спикера, борьба за будущее России вывела на первый план образ отца-защитника своей семьи и страны.

«В нашем социокультурном сознании первый защитник – это отец, начиная с раннего детства и до преклонного возраста. Известная фраза «чур меня» означает призыв пращуров, своих отцов самых разных поколений избавить, спасти. Понимание об отцовстве тоже так или иначе отражается в религиозном аспекте. Это корневые, традиционные вещи, именно поэтому в концептуальном смысле их так активно разрушают извне», – считает Мартынов.

Осенью 2021 года президент России Владимир Путин поручил учредить в стране День отца, который отмечается в третье воскресенье октября. Установить новую дату было принято с целью укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.