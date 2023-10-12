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    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Возить гуманитарку в зону СВО проще, чем кажется

    Если вы вдруг захотите лично заняться помощью нашим бойцам на передовой, то это вполне можно организовать без отрыва от учебы/производства/семьи, это вполне будет вам под силу, а главное – это будет более чем востребовано.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    5 комментариев
    12 октября 2023, 14:26

    В Госдуме одобрили отмену уведомления генсека СЕ при введении военного положения

    В Госдуме одобрили отмену уведомления генсека СЕ при введении военного положения в России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Государственная дума одобрила закон, отменяющий необходимость уведомления генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении военного или чрезвычайного положения в России.

    Действующий закон предписывает в случае введения военного положения по всей стране или в отдельных регионах президенту уведомлять генсеков ООН и Совета Европы об отступлении от обязательств по международным договорам, связанным с ограничением прав и свобод, передает ТАСС.

    В случае введения чрезвычайного положения информирование входит в обязанности МИД.

    Одобренный Госдумой проект исключает из законов «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» информирование генсека СЕ и сохраняет положение об информировании генсека ООН.

    Он также убирает из закона «О чрезвычайном положении» пункт о том, что международные обязательства, возложенные на МИД, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Конвенция прекратила свое действие в отношении России с 16 марта 2022 года.

    Проект закона в Госдуму внес президент Владимир Путин в августе.

    11 октября 2023, 12:02
    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе

    Германский эксперт Рар: Создание Европейского халифата может стать реальностью

    Рар оценил слова Маска о неизбежной гражданской войне в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Приток беженцев с Ближнего Востока и Африки рискует изменить культурный и демографический облик региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной».

    «К высказываниям Илона Маска я бы отнесся серьезно. Он хорошо понимает мир и не стесняется пренебрегать правилами языка «политической корректности». Действительно, протесты и уличные бои ближневосточных мигрантов с полицией во Франции вспыхивают настолько часто, что их уже называют прелюдией к гражданской войне», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В Германии набирает обороты схожая ситуация. Немало западных мыслителей предсказывают массовое нашествие представителей африканского и арабского мира в южные страны ЕС. При этом выступать они будут уже не в качестве беженцев, но завоевателей. Произойти это может уже в ближайшее десятилетие», – полагает эксперт.

    «Создание Европейского халифата может стать реальностью. В некоторых государствах Евросоюза уже существуют районы, где правоохранительные органы полностью утратили контроль над происходящим. В таких кварталах жизнь граждан полностью подчинена правилам шариата», – подчеркивает собеседник.

    «Массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС. Европейские лидеры пытаются предотвратить это, но пока безуспешно. Для качественных изменений нужно урезать социальные пособия иностранцам и перераспределить выплаты в пользу местных бедствующих граждан», – уточняет Рар.

    «Однако сделать это под давлением идеалов либеральной демократии невозможно. Политика мультикультурализма, продвигаемая западными идеологами, провалилась. Нас ждут столкновения между поборниками «прогрессивных» ценностей и исламистами. Кроме того, демографические особенности двух обществ также выступают на стороне беженцев», – считает собеседник.

    «Эксперты давно говорят о скорых климатических катастрофах в Африке. Поток мигрантов усилится: все больше молодых людей с континента будут пытаться осесть в богатых странах ЕС. Появляются и новые проблемы. Так, в прошлом году Евросоюз столкнулся с необходимостью помощи беженцам с Украины», – акцентирует эксперт.

    «Новое направление массовой миграции усугубило имеющиеся социальные проблемы. В ЕС надеются, что большинство из прибывших после окончания конфликта вернутся домой. К тому же западные страны готовы предоставить колоссальные средства на восстановление экономики Украины», – отмечает Рар.

    «Отмечу, что проблема массовой миграции более актуальна для «старой Европы». Восточноевропейские страны в этом отношении применяют иную политику: они закрывают собственные границы для «пришельцев», вынуждая, например, Германию и Францию забирать к себе большую долю переселенцев», – считает эксперт.

    Резюмируя, Рар подчеркнул, что «подобное различие в подходах к решению сложившейся проблемы приводит к ярым конфликтам между руководителями различных государств ЕС». «Но восточноевропейские страны отстаивают свои позиции», – заключил он.

    Ранее Илон Маск назвал гражданскую войну в Европе «неизбежной». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). Так предприниматель отреагировал на статью британского политического обозревателя Константина Кисина. В ней автор обрушился с критикой на ряд стран ЕС, открывающих свои границы для людей с другими ценностями.

    Кроме того, в публикации отмечаются попытки «демонизации» противников данной миграционной политики из числа руководства Евросоюза. В своем ответе на статью Кисина, Маск написал, что «если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна».

    Напомним, вопрос о прибывающих в регион беженцах является крайне острым для всей организации. Недавно Польша заблокировала решение ЕС о расселении нелегальных мигрантов по странам сообщества. Вето на реализацию проекта наложил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

    Против данной инициативы также выступил и глава правительства Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Брюссель юридически изнасиловал Варшаву и Будапешт, «навязав им миграционный пакт». По его словам, в рамках обсуждений инициативы не может быть компромисса «ни сегодня, ни в ближайшие годы».

    При этом Орбан подчеркнул, что Венгрия готова защищать свои границы «как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов». Напомним, документ, вызвавший дискуссию внутри ЕС, предусматривает расселение беженцев на основе установленных квот, а в случае отказа – выплату в общий фонд средств на их содержание.

    Венгрия и Польша выступили против пакта. Власти этих стран заявили, что документ может быть принят только на основе общего согласия. При этом Брюссель планирует добиться его одобрения простым большинством голосов. Последние решения ЕС, касающиеся подготовки документа, принимались без участия представителей Будапешта и Варшавы.

    Коментарии (46)
    11 октября 2023, 10:30
    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов

    Губернатор Носов: Магадан не примет предателей и релокантов

    В Магадане отказались принимать предателей и релокантов
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Колыма не принимает подлых людей и предателей, региону нужны трудолюбивые и талантливые люди, заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

    Так Носов отреагировал на заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму».

    Носов призвал избавиться от старых клише, тем более что произрастают они «от релокантов прошлого». «На Колыме живут прекрасные люди. Живут и работают настоящие патриоты своей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Колыма, как подчеркнул губернатор, динамично развивается и следует поручениям президента и правительства России. Региону нужны грамотные, образованные и профессиональные люди, указал Носов.

    Коментарии (43)
    11 октября 2023, 02:45
    Маск счел неизбежной гражданскую войну в Европе

    Американский бизнесмен Илон Маск предрек Европе неизбежную гражданскую войну

    Маск счел неизбежной гражданскую войну в Европе
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Современная миграционная политика Евросоюза делают гражданскую войну в Европе неизбежной, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он отреагировал на критику со стороны британского политического обозревателя Константина Кисина европейских стран, которые «демонизируют» политиков, выступающих против открытия границ для людей с «иными ценностями», передает РИА «Новости».

    Американский бизнесмен считает, что тенденции миграционной политики в Европе таковы, что могут привести к гражданской войне в Европе.

    Ранее Польша заблокировала решение о расселении мигрантов в Европе.

    До этого премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что «Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт».

    Коментарии (8)
    12 октября 2023, 11:55
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    Politico: Илон Маск стал для Европы врагом номер один в цифровом пространстве
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X (бывший Twitter), «сделал себя врагом номер один» для европейского общества в цифровом пространстве, пишут СМИ.

    После атаки ХАМАС на Израиль социальную сеть наводнили «ужасные изображения, политически мотивированная ложь и террористическая пропаганда». Соответствующие публикации нарушают правила как самого ресурса, как и новый закон Евросоюза о соцсетях, пишет американская газета Politico.

    Теперь Маск столкнулся с угрозой санкции, в том числе речь идет о возможных крупных штрафах. Официальные лица в Брюсселе уже начали собирать доказательства в рамках подготовки к официальному расследованию о возможных нарушениях со стороны X в Евросоюзе. К критике в отношении соцсети присоединились Британия и Германия, констатирует издание.

    По мнению автора публикации, эта «схватка» является «критическим испытанием» для обеих сторон. Так, Маск будет бороться с любыми утверждениями о том, что он якобы не является ответственным владельцем соцсети, и доказывать свою приверженность свободе слова. ЕС со своей стороны захочет показать, что у нового регламента под названием «Закон о цифровых услугах» (DSA) «есть зубы».

    Еврокомиссар Тьерри Бретон уже потребовал от Маска объяснений, почему графические изображения и «дезинформация» о кризисе на Ближнем Востоке были широко распространены на X.

    Напомним, Маск ранее критиковал новый закон в Евросоюзе, согласившись с мнением о том, что в ЕС будет установлен тотальный контроль над СМИ.

    Добавим также, в среду Маск заявлял, что современная миграционная политика Евросоюза делает гражданскую войну в Европе неизбежной.

    Германский политолог Александр Рар призвал отнестись к предсказаниям Маска серьезно и заявил, что массовый и неконтролируемый наплыв мигрантов в скором времени приведет к социальному взрыву в ЕС.

    Коментарии (3)
    9 октября 2023, 16:38
    ЕС приостановил оказание помощи Палестине

    ЕС приостановил оказание помощи Палестине на 691 млн евро

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз заявил о приостановке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля, написал в соцсети X (ранее Twitter) еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгелий.

    Он указал, что «крупнейший донор палестинцев Еврокомиссия начинает пересмотр всего пакета помощи развития в 691 млн евро», передает ТАСС.

    Напомним, президент США Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что военная помощь уже на пути в еврейское государство.

    Коментарии (11)
    10 октября 2023, 15:44
    Володин пригрозил релокантам Магаданом за «подлые поступки»

    Володин: Релокантов, совершивших подлые поступки, по возвращении в Россию ждет Магадан

    Tекст: Ольга Никитина

    Покинувшим Россию релокантам, которые совершили «подлые поступки, радуясь выстрелам» по российской территории и «желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму», по возвращении на Родину «обеспечен Магадан», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин на пленарном заседании заявил, что таких людей в России «не только не ждут», но и если они приедут в страну, «Магадан обеспечен», передает РИА «Новости». Спикер нижней палаты российского парламента отметил, что в России релоканты не нужны. «Пускай там сидят», – сказал он.

    По словам Володина, правильно было бы, если уехавшие из России граждане и сделавшие выбор в пользу другой страны сейчас надели форму и защищали ту страну, которая стала для них новой родиной.

    «Нам позицию надо занимать. А так иначе сюда приедут, покаются, приедут, тут у нас тоже много тех, кто говорит о растревоженных душах», – отметил Володин. «Они такие: «Ну а куда мы без них?!» Но, как вы видите, без них-то дышать стало лучше», – добавил председатель Госдумы.

    Ранее артист Максим Галкин (признан в РФ иноагентом) сообщил, что в настоящее время вместе с семьей находится в Израиле и никуда не собирается уезжать из этой страны, несмотря на боевые действия. Он объяснил также, почему не идет на фронт.

    Кроме того, во вторник появились сообщения, что певица Глюкоза (Наталья Ионова), которая с семьей двое суток просидела в израильском бомбоубежище, вернулась в Россию.

    Коментарии (26)
    10 октября 2023, 20:48
    Боррель назвал ряд решений Израиля противоречащих международному праву
    Боррель назвал ряд решений Израиля противоречащих международному праву
    @ Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Некоторые решения Израиля в ходе конфликта с ХАМАС в секторе Газа противоречат международному праву, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    При этом он отметил, что Израиль имеет право защищать себя, передает ТАСС.

    Жозеп Боррель отметил, что Евросоюз призывает открыть гуманитарный доступ в сектор Газа и дать выйти оттуда беженцам. Он также добавил, что ЕС должен нарастить гуманитарную помощь жертвам конфликта.

    Ранее Боррель заявил, что Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине.

    Коментарии (6)
    10 октября 2023, 17:22
    Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госдума на пленарном заседании во вторник денонсировала конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств.

    Выход из договора позволит избежать дискриминационного отношения к России в рамках мониторингового механизма Совета Европы, говорится в пояснительной записке, передает ТАСС.

    В записке отмечается, что резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года значительно сократила полномочия российского эксперта в Консультативном комитете, занимающемся мониторингом выполнения странами - участниками конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

    Также Россия лишилась возможности принимать участие в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств в конце сентября.

    Коментарии (2)
    11 октября 2023, 17:48
    Путин усомнился в нравственности ЕС из-за закупок российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны перестали бы закупать российский газ по любым маршрутам, если бы это было вопросом морали.

    Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели усомнился, что Европа заявила об остановке «Северных потоков» и перешла к закупкам топлива в США из-за нравственного вопроса, передает ТАСС.

    «Если б было нравственное, надо было сказать: «Не будем брать через «Турецкий поток», не будем брать через территорию Украины. Ну тогда можно предположить – что все, отрезали – и нет, не будем брать из России ничего. Будем траву жевать – но не дадим России заработать ни одного евро. Но они же берут по другим-то маршрутам – почему здесь-то не берут?» – сказал глава государства.

    Президент предположил, что европейские политики, выступившие с громкими заявлениями, «один раз, наверное, ляпнули, потом осознали, что это плохо, но уже назад как бы не отвинтить».

    Почему было принято такое решение, российский лидер рекомендовал спрашивать у самих европейских политиков. «Не знаю, спросите у канцлера, министра экономики, министра иностранных дел – крупные политические деятели современности, они найдут ответ», – иронически заключил президент России.

    Ранее Путин предположил, что рост спроса на сжиженный природный газ в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн тонн, а конкуренция в этом сегменте будет возрастать.

    Коментарии (3)
    11 октября 2023, 08:21
    Володин: США готовятся развязать очередную выгодную для себя войну

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон является главным выгодоприобретателем вооруженных конфликтов, и сейчас Соединенные Штаты готовятся развязать очередную выгодную для себя войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале Володин сообщил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. «Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», – написал он.

    Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны американский ВВП увеличился вдвое, причем в первую очередь за счет крупных заказов в военно-промышленном комплексе. «В то время даже появилось понятие «военный миллионер», – отметил председатель Госдумы. США, по его словам, превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой.

    Также Володин рассказал, что Вашингтон смог использовать и Вторую мировую войну в собственных интересах. США оказывали военную помощь союзникам в кредит, причем основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Он напомнил, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.

    Десятилетия прошли, однако методы США не изменились, констатировал председатель Госдумы. «Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна», – отметил он.

    Вашингтон в целях собственного обогащения разжигает вооруженные конфликты, указал Володин, добавив, что и сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну.

    Поздним вечером вторника сообщалось, что авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря.

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    10 октября 2023, 14:44
    В МИД начали проработку денонсации нескольких конвенций Совета Европы

    В МИД России решили предложить денонсировать несколько конвенций Совета Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    МИД прорабатывает денонсацию ряда конвенций Совета Европы, которые имеют нулевую или отрицательную стоимость для России, решение будет объявлено позже, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    По словам замминистра, ряд этих конвенций могут быть «бесполезны или даже вредные для России», передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств.

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    11 октября 2023, 12:58
    Песков сказал, кого из релокантов «Родина ждет»

    Песков: C теми релокантами, которые поддержали Киев, нам не по пути, остальных Родина ждет

    Tекст: Ольга Никитина

    С теми, кто, уехав за пределы России, занял ярко выраженную антироссийскую позицию и поддерживал киевский режим, «нам не пути», а остальных Родина «всегда ждет», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков пояснил заявление председателя Госдумы Вячеслава Володина, который накануне пригрозил Магаданом релокантам, которые покинули Россию и совершили «подлые поступки» и «желали победы нацистскому кровавому киевскому режиму». По мнению представителя Кремля, спикер нижней палаты парламента говорил про тех, кто «занял ярко выраженную антироссийскую позицию» и встал на сторону Киева. «Да, действительно, с этими людьми нам не по пути», – приводит его слова ТАСС.

    При этом подавляющее большинство тех, кто уехал из России, являются людьми, имеющими возможность свободно выбирать, где им в настоящий момент жить. И несмотря ни на что, эти люди имеют свою Родину, подчеркнул Песков. «Эта Родина – Россия. И она всегда их ждет», – сказал он.

    Также представитель Кремля назвал «нормальным процессом» возвращение уехавших из страны миллиардеров и звезд шоу-бизнеса.

    Коментарии (7)
    11 октября 2023, 17:30
    Путин заявил, что не понимает решения Запада отказаться от энергоресурсов России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза нанесли сами себе ущерб, отказавшись от российских энергоресурсов, «надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», заявил президент России Владимир Путин.

    «Но есть определенный объем добычи в мире, и есть определенный объем потребления в мире. Если решили сократить, значит, закупки у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам российского президента, уровень производства и жизни населения в Европе упал. «У всех ведущих промышленно развитых стран Европы их промышленное производство уходит в минус, и рост ВВП в минус. Упал жизненный уровень населения», – сказал президент.

    Ранее Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом терроризма.

    Коментарии (3)
    11 октября 2023, 15:21
    Путин: Экономика Евросоюза сейчас находится у нулевой отметки

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейцы переплачивают за поставки нефти и газа, в результате экономика ЕС находится у «нулевой отметки», заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Они (европейцы – прим. ВЗГЛЯД) сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне», – приводит его слова ТАСС.

    Российские энергоносители, как отметил глава государства, долгие годы были серьезным элементом социального и экономического благополучия Европы, а сейчас от них пытаются отказаться.

    Также глава государства заявил, что мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста.

    Коментарии (0)
    10 октября 2023, 18:33
    ЕС пообещал продолжить оказывать финансовую помощь Палестине

    Глава внешнеполитической службы ЕС Боррель заявил, что Евросоюз продолжит оказывать финансовую помощь Палестине

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз не отказывается продолжать оказывать финансовую помощь Палестине, заявил в ходе пресс-конференции в Омане глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    По его словам, в ЕС не планируют прекращать перевод средств для Палестинской автономии, так как страны-участницы считают, что оккупированные палестинские территории должны продолжать получать необходимую помощь, передает ТАСС.

    Также Боррель подчеркнул, что в сложившейся ситуации Израиль имеет право на самозащиту, однако обязан соблюдать международные гуманитарные нормы.

    Накануне Евросоюз заявил о приостановке всего объема помощи Палестине в связи с агрессией против Израиля. Тем временем президент США Джо Байден передал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что военная помощь уже на пути в еврейское государство.

    Коментарии (0)
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    Словакия стала первой страной Европы и НАТО, правительство которой займет открыто антиукраинскую позицию. А значит, в какой-то мере и пророссийскую. Это стало окончательно ясно по результатам формирования правительственной коалиции. Какие люди станут руководителями Словакии и что они говорили о сотрудничестве с Россией? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    • Зеленскому не повезло с войной в Израиле

      Резкое обострение арабо-израильского конфликта стало полной неожиданностью для многих. Но для властей Украины эта бойня может иметь особенно неприятные последствия, несмотря на географическую удаленность от Ближнего Востока. На это есть три причины.

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