Разрушение прежних мифов только начинается. И если наши «новые израильтяне» вдруг открыли для себя родину на берегах Средиземного моря, то некоторые израильтяне со стажем могли бы вспомнить, что родина их реальных прадедов находится в России.26 комментариев
В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М
Military Watch: В России увеличили производство успешно используемых на Украине Су-34М
В России увеличили производство успешно задействованных на Украине истребителей Су-34, сообщает американский журнал Military Watch.
В материале отмечается, что производство российского самолета, способного нести на себе «Кинжалы», увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае 2023 года, передает РИА «Новости».
Также обозреватели заметили, что установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса.
Накануне входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.
Напомним, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.