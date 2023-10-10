В США сообщили об увеличении производства в России используемых на Украине Су-34М

Military Watch: В России увеличили производство успешно используемых на Украине Су-34М

Tекст: Александра Юдина

В материале отмечается, что производство российского самолета, способного нести на себе «Кинжалы», увеличилось в четыре раза после успешных миссий на Украине, включая уничтожение американского ЗРК Patriot в мае 2023 года, передает РИА «Новости».

Также обозреватели заметили, что установка ракет на Су-34 революционизирует возможности истребителей этого класса.

Накануне входящая в Ростех объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала Воздушно-космическим силам вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Напомним, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова поставил руководству предприятия задачу нарастить темпы производства и ремонта истребителей-бомбардировщиков Су-34.

