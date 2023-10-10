Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.18 комментариев
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже для служб ВСУ
Специалисты ФСБ обнаружили и пресекли деятельность жителя Приморья, который оказался причастен к сбору сведений в пользу спецслужб и разведки Украины, сообщил представитель регионального управления ФСБ.
Уточняется, что приморец выполнял задания военной разведки Украины, в частности, собирал сведения и передавал информацию об объектах военной инфраструктуры края представителю, передает РИА «Новости».
Как уточнили в ФСБ, мужчина осознанно передавал данные, способные навредить безопасности территории России, в том числе в ходе «проведения акций прямого воздействия».
Как добавили в управлении, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, в данный момент обвиняемый заключен под стражу.
Ранее ФСБ задержала жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники.