  • Израиль за ночь нанес удары по более чем 200 целям в секторе Газа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении направлении
    В Сети появились кадры уничтожения дроном израильского танка Merkava
    В израильском Абу-Гоше при обстреле повреждена мечеть имени Кадырова
    США начали поставки военной помощи Израилю
    Член политбюро ХАМАС заявил о выполнении целей операции
    Россиянин погиб в результате нападения ХАМАС на Израиль
    Среди пленных ХАМАС есть россияне с двойным гражданством
    СМИ: Войска Израиля вторглись в город Наблус на Западном берегу
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Кто есть Израиль для России

    Я уже вижу, как чешутся у всех руки – посмотреть, а что это за оружие, которое в количествах оказалось у ХАМАС? Не пришло ли оно с Украины из американских поставок? Ну просто ради справедливости.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Израиля станет делом мира

    Все происходящее с еврейским государством уже не является исключительно израильским делом. Даже если израильское общество на время сплотится, его судьба уже не в его руках.

    27 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Реальный мир разбил розовые очки Израиля

    Израиль превратился в обычную западную страну с некоторой ближневосточной спецификой – благополучную, расслабленную, скандалящую из-за внутренних проблем и уверенную в своем превосходстве над слаборазвитыми соседями.

    16 комментариев
    10 октября 2023, 08:30

    Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже для служб ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Специалисты ФСБ обнаружили и пресекли деятельность жителя Приморья, который оказался причастен к сбору сведений в пользу спецслужб и разведки Украины, сообщил представитель регионального управления ФСБ.

    Уточняется, что приморец выполнял задания военной разведки Украины, в частности, собирал сведения и передавал информацию об объектах военной инфраструктуры края представителю, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в ФСБ, мужчина осознанно передавал данные, способные навредить безопасности территории России, в том числе в ходе «проведения акций прямого воздействия».

    Как добавили в управлении, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту государственной измены, в данный момент обвиняемый заключен под стражу.

    Ранее ФСБ задержала жителя Гусь-Хрустального Владимирской области, который за деньги передавал украинским спецслужбам данные о передвижении российской военной техники.

    9 октября 2023, 12:41
    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил точность прогноза Жириновского про войну, после которой все забудут Украину

    Песков оценил прогноз Жириновского про войну, после которой все забудут Украину
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Предсказания первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского часто содержали точный анализ, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозе политика о войне на Ближнем Востоке, после которой все «забудут Украину».

    В 2019 году Жириновский заявил, что в 2024 году на Ближнем Востоке вспыхнет конфликт, после которого все «просто забудут, что такое Украина». Песков, комментируя этот прогноз, отметил, что СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, передает ТАСС.

    Он отметил, что первый лидер ЛДПР сделал много разных заявлений, которые «содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий, процессов в мировых делах в будущем».

    Напомним, военно-политический кабинет Израиля в воскресенье официально объявил о переходе страны в состояние войны. Одобрено начало крупных военных операций.

    Коментарии (30)
    10 октября 2023, 05:28
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    Российские войска заставили отступить ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ предприняли попытку атаки в направлениях Новодонецкого в Донецкой народной республике и Приютного в Запорожской области, однако были отброшены российскими силами, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

    По его словам, подразделения группировки войск «Восток» при поддержке огня артиллерии и авиации отразили атаку двух групп пехоты ВСУ в направлении западнее Новодонецкого и четыре атаки в направлении Приютного, передает ТАСС.

    Украинские войска понесли потери и отступили. Также Чехов уточнил, что около Приютного ликвидирована разведгруппа ВСУ.

    Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы группировка «Восток» уничтожила минометный расчет противника севернее Никольского. Авиация и артиллерия поразили пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районах Урожайного и Новодонецкого, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и северо-западнее Никольского.

    Ранее Чехов сообщал, что ВС России отразили атаки «Азова» (признана в России террористической организацией) на Краснолиманском направлении.

    Коментарии (3)
    9 октября 2023, 15:21
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    Медведев: Оружие НАТО, переданное Украине, активно применяется в Израиле
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в ходе конфликта в Израиле, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Ну что, натовские друзья, доигрались?» – спросил Медведев в своем Telegram-канале. Поставленное киевскому режиму западное оружие, как и то, что было остановлено в Афганистане беглыми американцами, теперь будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках, подчеркнул зампред СБ РФ.

    Коррумпированные власти Украины, как подчеркнул Медведев, и раньше торговали всем, что получили. «Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали все, что плохо лежит», – подчеркнул он. Медведев считает, что дальше будет только хуже, и посоветовал ждать поступления на черный рынок ракет, танков и «самолетов з Киэва».

    Ранее бизнесмен Дональд Трамп-младший обратил внимание, что боевики движения ХАМАС на кадрах канала Sky News держат в руках американские автоматы М4. В Кремле заявляли, что часть западных вооружений, направленных на Украину, распространилась по всему миру.

    Еще летом газета ВЗГЛЯД писала, что Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.

    Коментарии (12)
    9 октября 2023, 14:58
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работино
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    На Запорожском направлении подразделениями российской группировки, ударами авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ рядом с Работино Запорожской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ у Вербового Запорожской области. Уничтожены более 15 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией отразили три атаки украинских подразделений около Курдюмовки и Водяного Донецкой народной республики (ДНР).

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике противника возле Клещеевки и Андреевки ДНР. Потери противника составили до 140 военнослужащих убитыми и ранеными, три бронемашины и два автомобиля, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки в ходе активных действий при поддержке авиации отражены пять атак 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника под Синьковкой, Орлянским Харьковской области и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника составили до 170 военнослужащих, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), сообщил Конашенков.

    Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах Торского, Григоровки ДНР и Кузьмино ЛНР. Потери противника составили до 45 военнослужащих, две бронемашины. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артустановка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией отразили атаку 128-й бригады теробороны недалеко от Приютного Запорожской области и нанесли огневое поражение украинским подразделениям у Старомайорского ДНР. Общие потери противника на этом направлении составили до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, машина пехоты, две боевые бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника за сутки составили до 60 военнослужащих и гаубица Д-30, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (12)
    9 октября 2023, 20:19
    Запад решил дать Украине деньги на закупку дров

    Вице-премьер Верещук: Западные страны выделят Украине более 71 млн долларов на закупку дров

    Запад решил дать Украине деньги на закупку дров
    @ IMAGO/Avanti/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Страны Запада намерены выделить Украине 2,6 млрд гривен (более 71 млн долларов) на закупку дров для жителей прифронтовых районов, сообщила вице-премьер страны Ирина Верещук.

    Пресс-служба министерства реинтеграции Украины со ссылкой на Верещук указала, что в 2023 году Украина договорилась с зарубежными партнерами о том, что украинское правительство будет сосредоточено на расходах на безопасность и оборону, а «международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров». По ее словам, для этого необходимо выделить 2,6 млрд гривен из 5 млрд на прохождение зимы в целом, передает РИА «Новости».

    Как указала Верещук, речь идет о населенных пунктах, которые расположены в прифронтовых областях страны. По ее мнению, в зависимости от расположения населенных пунктов населению будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их прямо домой адресно. Она добавила, что компания «Украинская железная дорога» совместно с госпредприятием «Леса Украины» прорабатывают маршруты доставки.

    Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко в преддверии зимы и возможных отключений электроэнергии призвал население страны по возможности усилить автономные системы отопления, закупив генераторы.

    Ранее глава Союза потребителей коммунальный услуг Олег Попенко назвал «сверхсложным» будущий отопительный сезон, поскольку многие составляющие энергетической инфраструктуры «не готовы к зиме». На ТЭС мало угля, ожидаются проблемы с газоснабжением, а электроэнергию за последнее время уже девять раз Украина экстренно запрашивала из Европы.

    Коментарии (27)
    9 октября 2023, 11:05
    Захарова назвала признание Буданова холодным душем для ООН

    Захарова: Признание Буданова об атаках на ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

    Tекст: Ольга Никитина

    Признание начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинский спецназ предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами, должно стать холодным душем для ООН, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале напомнила, что представители ООН на протяжении последних месяцев утверждали, что якобы не могут определить направление удара по станции.

    Кроме того, заявление Буданова, по мнению спикера российского внешнеполитического ведомства, «должно вывести из гипнотического сна население стран НАТО». Она подчеркнула, что натовские режимы внушали гражданам, будто Россия создает угрозы ядерным объектам и угрожает применением ядерного оружия.

    Москва, напомнила Захарова, не раз заявляла, что режим Владимира Зеленского использует ЗАЭС в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им европейцев. Россия, как отметила представитель МИД, на всех площадках представляла данные, которые бы подтверждали обстрел атомной станции украинской стороной.

    Ранее Буданов сообщал, что спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины трижды пытался атаковать и захватить Запорожскую АЭС, но российские войска отразили нападения.

    Коментарии (5)
    9 октября 2023, 15:14
    Зеленский сменил командующего силами теробороны ВСУ

    Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ

    Зеленский сменил командующего силами теробороны ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снятии Игоря Танцюры с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Вторым указом он назначил на этот пост генерал-майора Анатолия Баргилевича.

    Указ Зеленского опубликован на сайте президента Украины. Причины отставки не сообщаются, передает ТАСС.

    С 2022 года Баргилевич возглавлял штаб восточной группировки войск ВСУ. До этого с 2020 по 2022 годы занимал пост замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне.

    Танцюра занимал свою должность с 15 мая 2022 года. Он объявлен в розыск в России.

    Коментарии (5)
    9 октября 2023, 10:07
    ФСБ завела против бывшего адвоката Новикова дело о госизмене

    ФСБ: В отношении бывшего адвоката Новикова возбуждено дело о госизмене

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ возбудила в отношении бывшего адвоката Ильи Новикова (признан в России иноагентом) уголовное дело о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    В сообщении говорится, что ФСБ задокументировала причастность экс-адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова к «совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника», передает ТАСС.

    Как установили в ФСБ, Новиков после начала СВО добровольно уехал из России и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Он, как сообщается, продолжает принимать участие в их деятельности и сейчас. Новиков, по данным ФСБ, прошел военную подготовку и участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.

    Против него завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ.

    Летом Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката с формулировкой «за недостойное поведение и направленные на подрыв доверия действия».

    Новиков является бывшим игроком телепередачи «Что? Где? Когда?».

    Коментарии (3)
    9 октября 2023, 22:16
    В США заявили о готовности Байдена передать Украине ракеты ATACMS

    The New Yorker: Байден готов передать Киеву ракеты ATACMS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Джо Байден готов передать Украине ракеты ATACMS, о чем сообщил еще в сентябре, передает журнал The New Yorker.

    По данным СМИ, в сентябре незадолго до визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, Байден одобрил поставку ракет Киеву, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что ранее Байден не был готов передать ракеты, поскольку боялся, что их отправка может привести к эскалации.


    Между тем ранее Байден заявил, что Вашингтон проработал все просьбы Зеленского о поставках вооружений. При этом президент США отказался говорить о том, обещал ли он Зеленскому поставить тактические ракеты ATACMS.

    Коментарии (3)
    9 октября 2023, 14:37
    ООН обеспокоилась судом над украинцами за «сотрудничество с Россией»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Нада Ал-Нашиф заявила о возбуждении Украиной уголовных дел за «коллаборацию» в отношении потенциально невиновных людей.

    По словам Ал-Нашив, Украина возбудила около 6 тыс. уголовных дел по обвинению в сотрудничестве с Россией и осудила людей, потенциально не нарушивших никаких законов в соответствии с международным правом, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что ООН обеспокоена тем фактом, что «многие из арестованных и даже осужденных лиц (на Украине) стали жертвами поведения, которое в принципе могло бы быть юридически принудительным со стороны оккупирующей державы в соответствии с международным гуманитарным правом».

    Ранее зампред СБ России Дмитрий Медведев сосчитал численность населения Украины на подконтрольной Киеву территории.

    Коментарии (0)
    9 октября 2023, 11:35
    Украинский разработчик управляемых ракет заявил об угрозе остановки производства

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Действия государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ) способны привести к сворачиванию ракетных программ в стране, говорится в адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю открытом письме украинского конструкторского бюро (КБ) «Луч».

    Как говорится в документе, действия аудиторской службы приведут к полному сворачиванию ракетных программ на Украине, в частности госпредприятия «КБ «Луч», которое выпускает критические для ВС виды вооружения: в частности ракетные комплексы «Ольха», противотанковые ракетные комплексы «Стугна» и крылатые ракеты «Нептун», передает ТАСС.

    В КБ отмечают, что украинские парламентарии отменили выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль поставщиков Минобороны страны была расценена как «убытки государства».

    Как указано в письме, при этом госслужба все еще имеет претензии к КБ «Луч», а многомиллионные претензии со стороны ГАСУ грозят полной остановкой производства.

    КБ «Луч» призывает Шмыгаля принять законопроект, который во время действия военного положения предусматривает мораторий на проверки предприятий, производящих вооружение и военную технику.

    Коментарии (8)
    9 октября 2023, 12:08
    Киев перебросил большое число наемников под Купянск

    Водолацкий: Киев перебросил большое число наемников под Купянск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев перебросил на Купянское направление большое количество иностранных наемников, чаще других встречаются поляки и немцы, сообщил координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, на Купянское направление переброшены дополнительные подразделения немецких и польских наемников, которые приезжают воевать на Украину как «отпускники», передает ТАСС.

    Водолацкий добавил, что одна из их задач – понять, как ведет себя натовское вооружение и техника в боях с российской армией, какие у натовской тактики есть пробелы.

    Ранее бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжелых боев в районе Соледара в ДНР взяли в плен нескольких польских наемников.

    Коментарии (7)
    9 октября 2023, 15:03
    ВС России поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки российские военные поразили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения в Черниговской области, сообщило Министерство обороны России.

    Склад поражен возле поселка Прилуки в Черниговской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 105 районах за сутки.

    ПВО перехватили снаряд РСЗО HIMARS, уничтожены 14 беспилотников у поселков Кременец, Курдюмовка (ДНР), Пролетарка, Казачьи Лагери, города Геническ (Херсонская область), города Токмак (Запорожская область), Ольшана, Берестовое (Харьковская область).

    С начала СВО уничтожено: 487 самолетов, 250 вертолетов, 7649 беспилотников, 441 ЗРК, 12 425 танков и других бронемашин, 1161 машина РСЗО, 6692 орудия полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
    9 октября 2023, 09:55
    В ВСУ признали неспособность противостоять российским авиабомбам

    ВСУ: Украина неспособна противостоять российским авиабомбам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не имеет возможности противостоять российским авиабомбам, в частности, у нее недостаточно средств ПВО, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

    По ее словам, российские военные понимают: у ВСУ просто нет адекватных средств реагировать на бомбардировки. У Киева не хватает сил ПВО, а кроме того нет истребителей, которые могли бы ликвидировать выпускающие эти бомбы самолеты, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе советник командования воздушных сил украинских войск Юрий Игнат заявлял, что средства противовоздушной обороны Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22, их еще ни разу не удавалось сбить.

    Коментарии (0)
    9 октября 2023, 12:32
    Песков: Цели СВО будут достигнуты

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цели спецоперации на украинской территории будут достигнуты, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    СВО продолжается, ее цели будут достигнуты, сказал Песков в ответ на вопрос о сроках завершения операции, передает ТАСС.

    Он уточнил, что не может сказать о сроках ее завершения, поскольку это – прерогатива военных.

    Коментарии (4)
    Главное
    Блинкен удалил пост с призывом о прекращении огня в Израиле
    Власти США придумали способ скрыть помощь Украине от американцев
    Bloomberg: Атака ХАМАС положила конец Pax Americana
    Стало известно о намерении Финляндии облегчить конфискацию жилья россиян
    Назван способ ухода от расчета в долларах в международной торговле
    Вышедший из СИЗО экс-мэр Шлиссельбурга захватил здание горадминистрации
    У России запросили встречу по вопросу ядерных испытаний

    Мир рискует повторить нефтяной кризис 1973 года

    Последствия военного конфликта в Израиле могут быть печальными для всего мирового энергетического рынка. В лучшем случае нефтяной рынок лишится только иранской нефти, а цены вырастут выше 100 долларов за баррель. Самый страшный сценарий подразумевает повторение нефтяного кризиса 1973 года и уход мировой экономики в рецессию. Подробности

    Перейти в раздел

    Решение Москвы по ядерным испытаниям способно отрезвить Америку

    Владимир Путин заявил о возможности отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По словам президента, это связано с отсутствием аналогичных действий со стороны США. Данное решение предстоит принять Госдуме. Как пересмотр статуса ДВЗЯИ отразится на глобальной ядерной безопасности и что этот шаг дает России стратегически? Подробности

    Перейти в раздел

    Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов

    «Предприняты серьезные дополнительные усилия по защите городов. И первые результаты уже видны». Такими словами эксперты объясняют тот факт, что попытки ВСУ атаковать беспилотниками столичный регион все чаще остаются неудачными. Что было для этого сделано российскими военными? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль подготовил двойную блокаду Газы

    Тель-Авив решил полностью блокировать сектор Газа. В регион прекращаются поставки света, воды и еды. Мера вводится на фоне обсуждения в генштабе Израиля полномасштабной сухопутной операции в ответ на атаки ХАМАС. Для чего Израилю нужна блокада региона и каковы шансы на успех этой операции? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Израилем. Чего ждать?

      Вооруженные силы Израиля приступили к массированным бомбардировкам сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС на север страны. Новая война на Ближнем Востоке идет уже третий день, ее начало стало для мира полной неожиданностью. Как долго это может продлиться и к чему приведет?

    • Макрон метит в лидеры всей Европы

      Президент Франции Эммануэль Макрон сумел удачно воспользоваться разногласиями в ЕС и постепенно увеличивает влияние Парижа и свою собственную роль в европейской политике. Таково мнение аналитиков Bloomberg. Да, формально Франция остается мощной и влиятельной державой. Но Макрона явно перехваливают.

    • Зеленского бросила еще одна страна

      Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против дальнейшей военной поддержки Украины. Интересно то, что раньше она выступала за, занимала антироссийскую позицию и во всем ориентировалась на руководство ЕС. Столь резкий поворот Чапутова объяснила выбором народа Словакии. Но можно ли ей верить?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............