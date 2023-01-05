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5 января, четверг | Последнее обновление — 15:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Под Константиновкой в ДНР уничтожено более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»
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Под Константиновкой в ДНР уничтожено более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»
Минобороны сообщило об уничтожении более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура» в ДНР
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ВС России в районе населенного пункта Константиновка ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожили более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в ДНР в районе Константиновки ликвидированы более 55 экстремистов «из батальона имени Шейха Мансура», воевавших на стороне ВСУ. Кроме того, уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино ДНР уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха», в районах Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка ДНР – самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», сообщили в Минобороны.
Также уничтожены три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30 возле населенных пунктов Белогоровка, Первомайское и Артемовск в ДНР, а также Ингулец и Новобереслава Херсонской области.
«В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовка ЛНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37», – сообщил Конашенков.
Ранее Минобороны сообщило, что Авиация ВКС России и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины.
Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ
ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации российских войск в Макеевке, погибли 63 российских военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны России.
Как сообщило ведомство в Telegram-канале, киевским режимом был нанесен удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе Макеевки в ДНР.
Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.
«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.
Ранее российская армия уничтожила места изготовления, запуска и хранения украинских беспилотников.
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.
«Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».
Меладзе на концерте в Дубае продолжил кричалку в поддержку ВСУ
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Певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника.
Мужчина попросил Валерия Меладзе передать привет его жене и выкрикнул украинскую националистическую кричалку, певец убрал микрофон от лица и тихо произнес продолжение лозунга, передает ФАН.
Между тем видео, где с бокалом в руке Меладзе что-то произносит, расходится по Сети, передает RT. После того, как он проговорил кричалку, Меладзе зашикал, чтобы не привлекать внимание.
Блогеры отреагировали на скандальное видео с Меладзе.
Журналист Андрей Медведев поинтересовался в своем Telegram-канале, будет ли реакция следственных органов на «выступление» Меладзе.
«Патриот чего Валерий Меладзе? Он в самом начале осудил СВО, уехал из России, критиковал руководство РФ, рассказывал Собчак, что рос в Грузии и на Украине, а Россию рассматривает лишь в качестве заработка. Что и доказал позже, вернувшись для участия в корпоративах», – написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.
Режиссер и общественный деятель Никита Михалков в программе «Бесогон» высмеял певца Валерия Меладзе и подчеркнул, что тот не держит слово, ведь артист заявил, что бросает шоу-бизнес и займется профессией инженера и очисткой воды.
В Минобороны назвали причину гибели российских военных в Макеевке
Минобороны: Причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало массовое использование личным составом телефонов
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Основной причиной гибели российских военнослужащих в Макеевке стало включение и массовое использование личным составом телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника, сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.
Генерал сообщил, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование личным составом, вопреки запрету, мобильных телефонов, что позволило противнику запеленговать и определить координаты расположения российских военнослужащих для нанесения ракетного удара, передает ТАСС.
Севрюков заверил, что принимаются необходимые меры по исключению подобных трагедий в будущем, работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия, по итогам расследования виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
Напомним, 2 января Минобороны РФ сообщило о гибели в новогоднюю ночь 63 российских военнослужащих в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS американского производства по пункту временной дислокации одного из подразделений Вооруженных сил РФ в Макеевке.
Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
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Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.
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Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».
«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.
Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.
Иностранные наемники расстреляли военных ВСУ на блокпосту в Николаевской области
Пьяные иностранные наемники убили трех украинских военных на блокпосту в Снигиревке в Николаевской области
Находившиеся в состоянии опьянения иностранные наемники, предположительно из Польши, убили трех украинских военных на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, отказавшись пройти досмотр.
Иностранцы, по предварительным данным, наемники из Польши были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они не захотели предъявить автомобиль для досмотра военным ВСУ на блокпосту в Снегиревке в Николаевской области, после чего убили троих, передает РИА «Новости».
Источник в ВСУ также сообщил, что иностранных наемников не может контролировать на Украине даже СБУ, которая больше сосредоточена на «решении личных проблем Зеленского».
Ранее в Бериславе Херсонской области иностранные наемники застрелили мужчину и женщину из-за подозрений в связях с Россией.
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Российские войска ударами по «Иностранному легиону» уничтожили более 70 наемников
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ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Согласно данным, приведенным в Telegram-канале Минобороны, наемники из «Иностранного легиона» были уничтожены в районах населенных пунктов Краматорск, Марково в ДНР и Новоосиново в Харьковской области.
На Купянском направлении российскими войсками также нанесены артудары по скоплениям живой силы возле населенных пунктов Кисловка, Берестовое и Синьковка Харьковской области, ликвидированы до 30 военнослужащих, две бронемашины.
Также нанесено поражение подразделениям 13-й и 95-й десантно-штурмовых бригад недалеко от Ямполовки ДНР, Червоной Дибровы ЛНР, а также Серебрянки ДНР, уничтожено более 40 военнослужащих, три бронетранспортера.
В Минобороны отметили, что на Донецком направлении были поражены подразделения 79-й десантно-штурмовой и 60-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи. Потери противника составили более 70 военнослужащих, четыре машины пехоты, пять автомобилей.Также уничтожено 40 военнослужащих, три бронемашины и два пикапа на Южно-Донецком направлении в районах населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка.
«В районах пунктов Малиновка, Орехов и Зализничное Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады теробороны. В районе Днепропетровска уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица», – говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, во время контрбатарейной борьбы рядом с пунктами Миньковка и Часов Яр ДНР на огневых позициях уничтожены две американские артиллерийские системы М-777. В районе Антоновки Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Возле Серебрянки ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.
Средствами ПВО за сутки сбито 15 украинских беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и «Ураган» в районах населенных пунктов Красная Гора, Подгорное ДНР и Раденск Херсонской области.
Ранее российские войска ликвидировали обстреливавшие Донецк польские гаубицы Krab.
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Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки
Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.
«Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.
Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.
«Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.
«История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.
Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
Опубликованы переговоры польских наемников на Украине
Бывший замминистра информации ДНР Безсонов опубликовал переговоры польских наемников в Марьинке
Бывший замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов опубликовал переговоры польских наемников, умоляющих ВСУ вывести их из ада в зоне специальной военной операции (СВО) в Марьинке.
Безсонов в своем Telegram-канале уточнил, что незадолго до новогодних праздников украинское командование перебросило две группы польских наемников в Марьинку, на самый сложный участок фронта. По его словам, из 120 человек в живых остались 28 наемников.
«...Украинцы сбежали, а нас не предупредили. У нас потери. Большие потери. Они ночью сбежали. Мы еле успели сбежать.. не все успели...», «...связь глушится. Мы не можем ориентироваться в этом аду. Где свой, где кто — не понятно...», «...почему вы нас не предупредили, что в этом богом забытом месте вы две бригады потеряли?...», – публикует Безсонов часть переговоров, которые удалось разобрать.
Также польские наемники безуспешно просят о помощи раненым и умоляют вывезти их из «этого ада».
«...Предупредите своих. Мы выходим к русским. Да, выходим… Нас разбили. Нас разбили. Нас ждали! Есть убитые и раненные, эвакуируйте нас…. Эвакуируйте нас… Нам нужна помощь… Почему все молчат…».
«...Я ранен! Мне нужна помощь. Я сломал ногу, когда в подвал забегал. Кость торчит. Мне нужна помощь. Заберите меня…. Я весь день жду, сколько ещё ждать? Почему нельзя забрать? Я же ногу потеряю!».
Ранее ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР), а также в Харьковской области, ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста ранены.
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NYT рассказала о семикратном преимуществе дронов ВС России над ПВО Украины
NYT: Дроны ВС России стоят в семь раз дешевле ракет ПВО Украины, которые пытаются их сбить
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Цена используемых Россией БПЛА может достигать всего 20 тыс. долларов, в то время как запуск используемой Украиной ракеты класса «земля – воздух» для поражения беспилотника доходит до 500 тыс. долларов, пишет газета The New York Times со ссылкой на информацию главы украинской консалтинговой компании «Мольфар» Артема Старосека.
По его словам, дешевле всего обходится запуск ракеты зенитно-ракетного комплекса С-300, который обходится в 140 тыс. долларов. Гораздо дороже обходится удар американского ЗРК NASAMS стоимостью 500 тыс. долларов. При этом эксперты отмечают риск, связанный с разницей в стоимости БПЛА и применяемых против них средств. Специалисты сошлись во мнении, что военные нужды дорого обходятся Украине и ее союзникам, передает РБК со ссылкой на NYT.
Также Старосек призвал учитывать расходы на поражение БПЛА, так как сбить его стоит гораздо дешевле, чем отремонтировать поврежденную или разрушенную электростанцию.
В заключение эксперт добавил, что в данный момент Украина полностью зависит от поставок западных союзников, однако растет риск того, «что эти союзники со временем устанут от затрат».
Накануне Еврокомиссия заявила о намерении перечислять средства новой макрофинансовой помощи Украине на общую сумму до 18 млрд евро в 2023 году на «ежемесячной предсказуемой» основе.
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Пригожин рассказал о сложностях продвижения в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: Продвижение в Артемовске осложнено сотнями украинских линий обороны
ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
По его словам, в Артемовске идет активная борьба за каждый дом, иногда за одно здание идет борьба в течение недели. При этом после взятия очередного дома нельзя сказать, что оборона украинских военных прорвана, передает РИА «Новости».
Пригожин предположил, что таких линий обороны может быть около 500, с учетом того, что рубеж обороны встречается каждые 10 метров.
Как отметил командир одного из отрядов группы с позывным «Механ», встречающий на фронте уже восьмой Новый год – с 2014 года, такая стратегий стала традицией.
«Этот Новый год самый яркий, потому что это самый жесткий год... и после Нового года будет много работы. Но мы все равно идем вперед», – подчеркнул он.
Бойцы группы добавили, что им не хватает техники, особенно БМП-3, и снарядов, «чтобы быстрее и увереннее двигаться по Артемовску».
Ранее сообщалось, то украинское командование отправило в Артемовск и Соледар в ДНР вооруженные оружием натовского калибра отряды с иностранными наемниками.
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В США заявили о «нарастающем прогрессе» ВС России в боях за Артемовск
Представитель администрации США заявил, что российские войска добиваются прогресса в боях за Артемовск
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Соединенные Штаты считают, что армия России добивается нарастающего прогресса в боевых действиях в районе Артемовска, но исход еще не определен, сообщил представитель американской администрации высокого ранга.
Представитель исполнительной ветви власти США заявил, что россияне добились постепенно нарастающего прогресса, и продолжают его добиваться, потому что ВС России вложили серьезные усилия в Бахмут (украинское название Артемовска), передает ТАСС.
Американский чиновник также заявил, что украинцы «все еще храбро бьются и исход в настоящее время не определен».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ создали «пятьсот линий обороны» в Артемовске, продвижение российских военных идет с большим трудом, идет активная борьба за каждый дом.
Между тем, советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что вооруженные силы Украины несут серьезные потери в районах Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике.
При этом ранее в Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
Также сообщалось, что Киев перебросил иностранных наемников в Артемовск и Соледар.
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Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
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Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.
Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.
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