Под Константиновкой в ДНР уничтожено более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»

Минобороны сообщило об уничтожении более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура» в ДНР

ВС России в районе населенного пункта Константиновка ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожили более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным в Telegram-канале Минобороны, в ДНР в районе Константиновки ликвидированы более 55 экстремистов «из батальона имени Шейха Мансура», воевавших на стороне ВСУ. Кроме того, уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

Также в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино ДНР уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха», в районах Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка ДНР – самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», сообщили в Минобороны.

Также уничтожены три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30 возле населенных пунктов Белогоровка, Первомайское и Артемовск в ДНР, а также Ингулец и Новобереслава Херсонской области.

«В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовка ЛНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37», – сообщил Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило, что Авиация ВКС России и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины.