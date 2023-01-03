В ООН ответили на предложение Украины провести «саммит мира»

В ООН заявили, что не занимаются организацией предложенного Украиной «саммита мира»

ООН не занимается организацией саммитов мира, следует обращаться с данным вопросом к другим, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Хак на просьбу прокомментировать призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы организовать при помощи ООН саммит мира заявил, что организация этим не занимается.

«На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», – цитирует РИА «Новости» Хака.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.

В МИД отметили, что инициатива Киева по проведению «мирного саммита» при ООН является бредовой идеей и пиар-акцией со стороны Соединенных Штатов,

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