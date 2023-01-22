Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ

Сотрудница иностранного легиона Украины заявила о данных, которые «развалят» ВСУ

Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству опубликовать компромат, из-за которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалятся», сообщили СМИ.

Daily Mail пишет, что уроженку Венгрии Эмеше Файк несколько раз пытались уволить из легиона, однако ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие военных данные, передает РИА «Новости».

«Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», – приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома. При этом газета не уточняет, откуда у них эта запись.

Отмечается, что по словам сотрудницы легиона, она может рассказать о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам. По ее мнению, из-за этой информации войска могут развалиться.

При этом, по словам одного украинского должностного лица, которое расследует дело Файк, данные, которые она может обнародовать, будут иметь «катастрофические плохие с геополитической точки зрения» последствия и станут «большой победой для противника».

Ранее директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований, СБУ начала расследование.