В Сербии оценили возможность введения Белградом антироссийских санкций

Политолог Гайич: Пока сербский народ поддерживает Россию, Вучич не рискнет вводить санкции против Москвы

Россия – важный союзник Сербии в деле сохранения территориальной целостности страны. Отказываться от такого партнера было бы политическим самоубийством для Белграда, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Стеван Гайич. Ранее в США призвали Сербию присоединиться к антироссийским санкциям.

«Весь Запад оказывает на Сербию колоссальное политическое давление. Отказ от принципиальной позиции по вопросу неприсоединения к антироссийским санкциям является для республики фактическим соглашением о капитуляции», – сказал эксперт Института европейских исследований Белграда Стеван Гайич.

По его словам, Москва – главный союзник Сербии на международной арене в деле поддержания территориальной целостности государства. «Россия всегда поддерживала страну при обсуждении статуса Косово и Метохии. Здесь наше партнерство имеет и важную дипломатическую составляющую», – продолжил эксперт.

«Дело в том, что Россия является постоянным членом СБ ООН. Это позволяет нам транслировать позицию республики через главного союзника на важнейшей площадке глобального управления», – акцентирует собеседник.

«Отказываться от этого было бы неправильно. К тому же Москва, в отличие от Запада, предлагает нам искреннее и бескорыстное партнерство. О ЕС такого сказать нельзя – в диалоге с Брюсселем всегда чувствуется цинизм. Дорога в Евросоюз превратила Белград в героя апории Зенона – Ахиллеса, которому не суждено обогнать черепаху», – иронично замечает эксперт.

«До Сербии в ЕС вошло много стран, которые в меньшей степени, чем республика, стремились выполнять Маастрихтские соглашения. Все решила политическая целесообразность. Наше положение сегодня схоже с ситуацией 1914 года – Запад пытается надавить на нас, в то время как огромное число сербов поддерживает Россию», – указывает Гайич.

«Я уверен, что России необходимо развивать тесные дружеские контакты с народом нашей страны. Союзником Москвы являются именно сербы, а не политическая верхушка государства. Неприсоединение республики к западным санкциям – заслуга непосредственно ее населения. После февраля 2022 года Белград трижды осудил Россию на уровне ГА ООН», – напоминает эксперт.

«Сербы массово выходили на улицы городов, чтобы поддержать Москву. Эти акции не были организованы правительством. Вучич боится негативной реакции народа и Сербской православной церкви в большей степени, чем давления со стороны Запада. Пока эта ситуация сохраняется, никаких санкций со стороны республики не последует», – акцентирует собеседник.

«Наш президент – рациональный торговец. Он видит, что в настоящий момент ввод ограничений в отношении России дорого обойдется правительству Сербии. Сложившаяся ситуация – результат пораженческой политики Вучича, которую он вел с 2013 года. К сожалению, глава государства очень долго шел на поводу Брюссельских соглашений по вопросу Косово и Метохии», – считает эксперт.

«Однако ситуация в мире стремительно меняется. Страны, которые входили в сферу западного влияния, начинают поднимать голову. Монополия на глобальную власть постепенно ускользает из рук Вашингтона. И если все же Сербия согласится на антироссийские санкции, это станет политическим самоубийством Белграда», – резюмирует Гайич.

Ранее в ходе визита в Сербию советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил, что с уважением относится к позиции «лидеров в Белграде», но «по практическим соображениям» Сербия должна присоединиться к антироссийским санкциям.

Шолле отметил, что Белград уже «предпринял какие-то существенные шаги», например, «голосование против России в ООН». США собираются «работать с друзьями в Белграде», надеясь уговорить их усилить поддержку Украины, которая в этом «нуждается». Советник также сказал, что Штаты хотят убедить Сербию «наказать Россию».

Напомним, глава республики Александр Вучич заявлял, что Сербия придерживается принципиальной позиции по антироссийским санкциям, но может ввести их, если собственные интересы Белграда окажутся под угрозой. Президент отметил, что республика бережет и ценит свою свободу, в связи с чем легкий отказ от уже озвученных соображений страны недопустим.

При этом он полагает, что после согласия Сербии на санкции Запад потребует от властей страны подписать соглашения о признании Косово. Вучич подчеркнул, что подобное уже случалось с республикой во времена выдачи экс-президента Югославии Слободана Милошевича. И тогда от согласия на компромисс его государство получило никчемно мало – лишь визовую либерализацию с ЕС.

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