В Госдепе сочли санкции против России «обязательством» Сербии

Вассерман: Зеленский хуже меня знает закон о гражданстве Украины

Всякий, кто получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В 2016 году, когда я получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя планы Киева лишать гражданства украинцев, имеющих еще и гражданство России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди с гражданством России, но имеющие политическое или духовное влияние на Украину, должны иметь только российское гражданство.

«По закону Украины о гражданстве, всякий, кто добровольно получил гражданство страны, с которой Украина не имеет договора о двойном гражданстве, автоматически лишается гражданства Украины. В законодательстве Российской Федерации нет такого требования об автоматической утрате гражданства РФ в случае приобретения какого-то иного. Поэтому с точки зрения России, двойное гражданство Российской Федерации и Украины возможно, с точки зрения Украины – нет. Соглашения о двойном гражданстве между этими странами нет», – говорит Вассерман.

Он рассказывает, что в 2016 году, когда получил гражданство России, то сам воспользовался данным пунктом в украинском законодательстве, чтобы избавиться от гражданства Украины без прохождения всех формальных процедур, предусмотренных другими статьями этого закона.

«Так что Зеленский, очевидно, знает этот закон хуже, чем я. Но цель его вполне очевидна. Все это нацелено исключительно на то, чтобы убедить основную массу украинцев в том, что они не русские или хотя бы заставить их притворяться, что они не русские. А популярные деятели отреагируют на это по-разному. Но не стоит упускать тот факт, что заработок в России для большей части артистов значительно выше, чем на Украине», – отметил Вассерман.

Он напомнил, что и сам Зеленский стал долларовым миллионером благодаря съемкам в российском кинематографе, телепередачах, а также в связи с многочисленными выступлениями на российской сцене.

Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении 119 артистов. В их числе Евгений Петросян, певица Лолита Милявская, футболист Анатолий Тимощук, кинорежиссер Никита Михалков, а также певцы Филипп Киркоров и Дима Билан.

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