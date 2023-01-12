Медведев призвал распространить программу социальной газификации на новые регионы

Основные задачи по программе социальной газификации на 2022 год выполнены, ее темпы развития необходимо продолжить и распространить на новые регионы, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании в Гатчине Ленинградской области.

Медведев подчеркнул, что рост темпов строительства газовой инфраструктуры в три раза выше, чем в 2021 году, теперь требуется распространить действие программы на новые регионы.

«Газификация домов значительно повысит качество жизни людей. Такая работа там вообще не велась, и ее нужно начать как можно скорее, как только позволят обстоятельства», – приводятся слова Медведева в сообщении на сайте «Единой России».

Он призвал регионы ускорить принятие нормативных документов для оформления льгот на социальную догазификацию, и напомнил о поручении президента до 15 января установить минимальный размер субсидии в размере 100 тыс. рублей для девяти обязательных категорий граждан. Это инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших, ветеранов и инвалидов, малоимущие граждане, многодетные и малоимущие семьи.

«На софинансирование расходов правительство должно выделить в ближайшее время около 2,5 млрд рублей», – подчеркнул Медведев.

Зампредседателя правительства Александр Новак сообщил, что по программе социальной догазификации заключено 724 тыс. договоров и принято 790 тыс. заявок по всей стране.

Он отметил также, что «Единая Россия» активно ведет мониторинг исполнения программы. Создан кол-центр, который обработал более 150 тыс. звонков, проведена масштабная инвентаризация домовладений для определения потенциала количества подключений.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа социальной догазификации должна идти до тех пор, пока не будут достигнуты ее оптимальные показатели.

В декабре в «Единой России» заявляли, что по программе социальной догазификации газ подвели к полумиллиону домовладений, на участие в программе принято более 780 тыс. заявок.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.