|
|
«Единая Россия» отчиталась о результатах программы социальной догазификации
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
По программе социальной догазификации газ подведен к полумиллиону участков, всего принято более 780 тыс. заявок на подключение, сообщили в «Единой России».
Активнее всего в программе социальной газификации, которую инициировала «Единая Россия», участвуют Оренбургская область, Чеченская Республика, Московская область, Чувашская Республика, Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Республика Северная Осетия-Алания, Липецкая область, Пензенская область, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании федерального штаба по газификации, говорится на сайте партии.
В заседании принял участие координатор направления «Экономика развития» народной программы «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Он отметил, что большинство регионов ввели меры поддержки ряда категорий граждан при подключении к газу.
«В 17 регионах субсидии отдельным категориям предусмотрены в полном объеме – в размере 100 тыс. рублей. Частично предусмотрены программы поддержки еще в 27 регионах. В 34 субъектах РФ льгота в необходимом объеме не предоставлена до настоящего времени. Прошу еще раз глав этих регионов взять под личный контроль ход работы. Лидером по данной поддержке является Ленинградская область, где размер субсидии составляет 198 тыс. рублей на одно домовладение. Сахалинская область – 152 тыс. рублей. Для регионов, бюджет которых не может обеспечить выполнение обязательств, предусмотрена поддержка из федерального бюджета. Одобрено выделение до 3 млрд рублей в год», – сказал Новак.
В свою очередь, Журавлев напомнил, что минимальный размер субсидий по поручению президента Владимира Путина должен составлять не менее 100 тыс. рублей.
«Главой государства обозначены обязательные категории, которые должны получить право на эту льготу. Это участники Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, многодетные, малоимущие семьи. Конечно, надо постараться распространить данные меры на все семьи участников специальной военной операции, не дожидаясь, пока они оформят советующий статус ветерана боевых действий», – подчеркнул он.
Журавлев также отметил, что «Единая Россия» открыла консультационный центр по газификации на базе общественных приемных Председателя партии и штаба общественный поддержки.
«Вместе с «Газпромом», «Газмпроммежрегионгазом» мы помогаем людям с подготовкой необходимых документов для участия в программе. Где-то разъясняем, а где-то содействуем в ускорении работ. Подводя итоги 2022 года, можно с уверенностью сказать, что в целом программа реализуется очень успешно. Несмотря на то, что в этом году наша страна столкнулась с беспрецедентными санкциями, с ростом цен на отдельные материалы, исчезновением отдельных позиций импорта, мы быстро смогли адаптироваться ко всем условиям, справиться с основными задачами», – заключил он.
Напомним, в 2021 году Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.
За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.
Также Правительство проработает дополнительные меры поддержки граждан при социальной догазификации – с такой инициативой выступала «Единая Россия». Сейчас ряд льготников в 72 регионах по инициативе или при поддержке партии получают скидку или компенсацию на покупку газового оборудования и подведения газопровода к жилому дому.
Кроме того, «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тыс. рублей льготным категориям граждан на закупку газового оборудования.
Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
|
|
Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.
Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».
По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».
В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».
Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Маск оценил «футуристический прогноз» Медведева
Маск в Twitter прокомментировал «футуристический прогноз» Медведева на 2023 год
Американский миллиардер Илон Маск крылатым интернет-выражением прокомментировал опубликованный зампредом Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым «футуристический прогноз» на 2023 год.
«Epic thread!» – заявил Маск в Twitter, комментируя соответствующее сообщение Медведева. В русскоязычном сегменте интернета закрепился перевод этой фразы на русский как «эпичный тред (ветвь обсуждения)», причем слово «эпичный» используется как для выражения сарказма, так и для реального одобрения.
Кроме того, Маск отреагировал удивленным смайлом и попросил напомнить ему о «прогнозе» через год.
Напомним, Медведев предложил 10 пунктов «футуристического прогноза», в том числе распад ЕС после возвращения туда Великобритании, гражданскую войну в США, а также победу Маска в ходе выборов американского президента в тех штатах, которые после войны будут республиканскими.
Подозреваемые в убийстве семьи в Макеевке задержаны по горячим следам
Правоохранители по горячим следам задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, сообщает центр общественных связей МВД ДНР.
В Telegram-канале ведомства отмечается, что задержанные – ранее судимые жители микрорайона Калининский. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
Как уточнили в ведомстве, подозреваемым может грозить высшая мера наказания. Действия преступников подходят под статью «Убийство двух и более лиц», что влечет за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания. Начались следственные действия.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват.
Лавров предостерег США от угроз президенту России
Лавров посоветовал «неназванным лицам» в Пентагоне хорошо подумать о последствиях планов «обезглавить Россию»
|
|
Высказывания «неназванных официальных лиц» из Пентагона о возможности нанести по Кремлю «обезглавливающий удар» фактически являются угрозой физического устранения президента России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Как заявил Лавров, если в Вашингтоне кто-то действительно рассматривает подобные планы, то «этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях», передает ТАСС.
По его словам, на Западе «похоже, совсем отбросили какие-либо приличия». В частности, «небезызвестная Лиз Трасс» на предвыборных дебатах «без тени сомнения» говорила, что «вполне готова отдать приказ о ядерном ударе».
Также Лавров указал на «зашкаливающие провокации киевского режима». Как отметил министр, украинский президент Владимир Зеленский «договорился до требования превентивных ядерных ударов стран НАТО по России».
«Это тоже переходит границы допустимого. Впрочем, от деятелей режима мы и не такое слышали», – сказал глава МИД России.
Напомним, Зеленский призвал НАТО предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия.
В Кремле обвинили Киев во втягивании Запада в ядерную риторику. Позднее Зеленский заявил, что его неправильно поняли и что речь якобы шла только о санкциях.
В октябре посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил обещания генералов в отставке Бена Ходжеса и Дэвида Петреуса нанести по войскам России конвенциальный удар, а также призывы экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона к смене режима в России.
По словам Антонова, бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому руководству не поддаются здравому объяснению.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава американской ЧВК Mozart Group рассказал о зверствах ВСУ
|
|
Глава американской ЧВК Mozart Group, которая воюет на стороне ВСУ, Эндрю Милберн заявил, что военнослужащие украинской стороны убивают сдавшихся солдат и совершают «зверства».
Милберн отметил, что Украина – это «коррумпированное общество», которым управляют «поехавшие» люди, передает RT в Telegram-канале.
Отмечается, что интервью проходило в неформальной обстановке, поэтому американец не подбирал слов и не стеснялся в выражениях.
Ранее в Сети появились видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России обвинило «выродков ВСУ» в убийстве более десяти военнослужащих ВС РФ прямыми выстрелами в голову. Ведомство указало, что это массовое убийство – не первое преступление ВСУ, это распространенная практика украинских военных, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор незамечаемая его западными покровителями.
Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового расстрела представителями вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих.
В СПЧ решили отправить видео казни российских пленных в международные организации, в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ОБСЕ и ООН с требованием провести тщательное расследование расстрела карателями ВСУ российских пленных, подчеркнув, что это преступление против человечности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать преступление, предупредив, что ни одно зверство не останется без наказания.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
ФСБ России опубликовала кадры после ликвидации украинской диверсионной группы из четырех человек на территории Брянской области.
На опубликованном видео рядом с убитыми боевиками лежит иностранное оружие. При себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также «средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте», сообщает РИА «Новости».
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, что количества взрывчатки, которое было у ликвидированной группы, хватило бы, чтобы уничтожить несколько крупных объектов инфраструктуры.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
Позже ФСБ назвала имена украинских диверсантов.
Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
|
|
С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».
Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».
ООН ответила на предложение Украины по «мирному саммиту»
В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»
Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.
Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.
Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.
Наводчицу ВСУ задержали в Херсонской области
Жительницу Херсонской области задержали за передачу координат расположения сил ВС России
Сотрудники силовых структур сообщили, что задержали жительницу Херсонской области, которая передавала координаты мест расположения личного состава Вооруженных сил России.
Оперативники пояснили РИА «Новости» , что жительница Херсонской области находилась под влиянием пропагандистского контента, размещенного на агрессивно настроенных украинских националистических ресурсах. Она передавала точки расположения личного состава ВС России одному из администраторов украинского националистического ресурса.
Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 21 года.
Ранее в Херсоне задержали следившего за ВС России агента СБУ.
Отец убитой женщины в Макеевке опроверг версию ограбления
Отец убитой женщины в Макеевке сообщил, что преступники угнали авто, но оставили золото
|
|
Отец убитой женщины в городе Макеевке в ДНР сообщил, что преступники угнали машину, но оставили золото. Ранее стало известно об оперативном задержании подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке.
По его словам, никто не хотел грабить, преступники ничего не взяли и даже не сняли с дочери золотую цепочку. По словам мужчины, подозреваемые «просто расстреляли людей и угнали машину», передает РИА «Новости».
По словам отца убитой, он был в полиции и разговаривал с начальником угрозыска. «Я спрашиваю: за что, почему? Он говорит: (обвиняемые) не в адеквате», – сказал он.
Ранее в макеевской горадминистрации сообщили, что в донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, убиты четверо детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. В Макеевке был объявлен план-перехват. Подозреваемых задержали по горячим следам. Они признались, что совершили убийство из корыстных побуждений, чтобы угнать автомобиль Skoda и другое ценное имущество.
Медведев предрек распад ЕС и гражданскую войну в США
|
|
Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев составил «футуристический прогноз» на новый год, в котором предрек распад ЕС и гражданскую войну в США.
«Перед новым годом все любят делать прогнозы. Многие упражняются в футуристических гипотезах, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных. Внесем и мы свою лепту», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Всего зампред Совбеза предложил 10 пунктов, среди которых нефть по 150 долларов и газ по 5 тыс. долларов, распад Евросоюза и новый раздел Польши, «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», «создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов» и последующая война этого рейха с Францией.
Также Медведев предрек «гражданскую войну в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства», победу Илона Маска на выборах и отказ от евро и доллара в качестве мировых резервных валют.
Ранее Медведев заявил, что зонтичные альянсы стран Запада в будущем перестанут существовать, в мире появятся несколько макрорегионов, которые будут иметь свою логику развития, они будут настроены на партнерство и диалог.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева
Песков отверг возможность проведения переговоров с украинской стороной на условиях Киева
Отвечая на вопрос, готова ли Москва согласиться на переговоры с Украиной при неких условиях со стороны Киева, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
Песков сказал, что Россия всегда «ориентировалась только на свои», а также на здравый смысл, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина выразила желание устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что перемирие с Россией возможно только на украинских условиях.
Обстреливавшая Донецк американская гаубица М777 ВСУ уничтожена вместе с расчетом
Российские военные за последние сутки уничтожили американскую артиллерийскую систему M777, обстреливавшую жилые кварталы Донецка, сообщило Министерство обороны.
Выявить позицию гаубицы удалось в ходе контрбатарейной борьбы у поселка Нетайлово, после выявления ее ликвидировали вместе с расчетом, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Также была уничтожена другая M777 у населенного пункта Преображенка в Запорожской области. У поселка Невское (ЛНР) и города Северска (ДНР) уничтожены боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град».
У поселков Красногоровка и Пречистовка (ДНР) уничтожены на огневых позициях две украинские САУ 2С1 «Гвоздика», у Купянска (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР) и Новогригоровка (Херсонская область) уничтожены четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.
ПВО в последние сутки сбили три украинских беспилотника у населенных пунктов Ольгинка, Гусельское (ДНР) и Переможное (Запорожская область).
Перехвачены два снаряда «Урагана» возле поселка Костогрызово (Херсонская область) и три противолокационные ракеты HARM у Дебальцево (ДНР).
Всего с начала СВО уничтожены 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотника, 399 ЗРК, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 машин РСЗО, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названо условие отказа в выдаче жителям новых территорий российского паспорта
Российский паспорт жителям новых территорий не будет выдаваться при отказе от присяги
Жителям новых территорий России не будут выдавать паспорт в случае отказа от принесения присяги. Об этом говорится в порядке подачи лицами, получившими гражданство России, заявления о выдаче паспорта гражданина.
Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
В указе говорится, что паспорт гражданина Российской Федерации, оформленный МВД России или его территориальными органом, не выдается, а бланк паспорта гражданина Российской Федерации уничтожается при отказе от принесения присяги гражданина Российской Федерации, передает ТАСС.
Отмеечается, что отказ от принесения присяги подтверждается заявлением.
Ранее президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи ряда заявлений, связанных с гражданством, для жителей новых регионов.
Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости
Академик НАН Украины Либанова предсказала год катастрофического падения рождаемости в стране
|
|
Для Украины 2023 год станет годом катастрофического падения рождаемости, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова.
Либанова не исключила, что к 2030 году население страны сократится до 35 млн. При этом она заявила: «Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 млн». По ее словам, «этого может и не быть», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как пояснила Либанова, для простого восстановления поколений требуется, чтобы женщина в среднем за жизнь рожала «2,13–2,15 ребенка», но в 2021 году на Украине этот показатель был на уровне 1,1, в 2022 году – «еще меньше».
Либанова со ссылкой на данные Института демографии и социальных исследований НАН Украины сообщила, что население сокращается с 1994 года. По ее словам, по разным оценкам, уже сейчас в стране живет 34–35 млн человек.
Напомним, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, на Украине проживало около 48 млн человек. Украинские СМИ и государственная служба статистики Украины сообщали, что население Украины в начале 2022 года составляло от 37 млн (без Крыма, ДНР и ЛНР) до 41 млн (без Крыма).
В декабре число прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины беженцев превысило 5 млн человек. Летом, по данным ООН, во всех странах Европы насчитывалось порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну (по тем же данным, Россия тогда приняла почти 1,97 млн человек).