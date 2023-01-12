Мужчину осудили за гибель человека под колесами БТР на шоу в Петербурге

Вынесен приговор обвиняемому Павлу Бараненко по делу о смерти мужчины под колесами БТР в Петербурге, его признали виновным в оказании небезопасных услуг, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Бараненко проводил мероприятия в военном стиле, в ходе которых применялись списанные образцы военной техники, эти мероприятия не отвечали требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В организации ему помогали капитан запаса ВС России Александр Торопов и Алексей Киселев. В ноябре 2020 года они провели «Спецназ шоу» в Красносельском районе Петербурга. Топоров за рулем БТР-80 наехал на 38-летнего участника, тот погиб.

Бараненко, Киселева и Топорова признали виновными. Бараненко и Топорова отправили в исправительную колонию общего режима на три года каждого. Киселеву назначили два с половиной года условно с испытательным сроком в три года.

Киселев признал вину, Бараненко и Топоров – нет.

В пресс-службе привели и другой случай, связанный с организацией таких мероприятий, проводимых Бараненко. В 2018 году в отношении него прекратили дело за примирением сторон. Бараненко, отметили в пресс-службе, допустил падение мужчины и двух детей с танка Т-60 во время поездки. Суд освободил от ответственности мужчину и конфисковал танк.

СМИ в 2020 году сообщали, что погибший являлся участником военной реконструкции.