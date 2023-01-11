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В Британии подтвердили планы передачи танков Украине
Правительство Британии подтвердило планы по передаче танков Украине
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Британское правительство подтвердило, что Лондон планирует предоставить Украине танки, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
Представитель отметил, что Британия ускоряет поддержку Украины путем предоставления военных технологий следующего поколения, «которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны», сообщает РИА «Новости».
Представитель канцелярии также заявил, что Сунак попросил министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в ближайшие недели «работать с партнерами», чтобы быстрее продвинуться в поддержке Украины.
Ранее стало известно, что Британия впервые с начала конфликта на Украине рассматривает возможность поставки Киеву до 10 основных боевых танков Великобритании Challenger 2.
Арестович заявил о бегстве ВСУ под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Арестович заявил о бегстве украинских вооруженных сил под Соледаром
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о бегстве подразделений украинских вооруженных сил под Соледаром.
Арестович заявил в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов), что под Соледаром у вооруженных сил Украине есть подразделения, которые «бежали и бегут». По словам советника главы офиса Владимира Зеленского, когда рота убегает с направления, их соседям, как правило, становится очень грустно, а туда забегает противник, передает РИА «Новости».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил об установлении контроля над всей территорией Соледара. Он также сообщил, что в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои с остатками противника. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
Россия признала США фактическим участником конфликта на Украине
Антонов: Обучение ВСУ на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в Оклахоме подтверждает участие Вашингтона в конфликте
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Решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Отвечая на вопрос СМИ, посол РФ в США, слова которого приводит пресс-служба российской дипломатической миссии в Вашингтоне в своем Telegram-канале, подчеркнул, что решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева.
Антонов обратил внимание, что предпринимаемые российской стороной усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе.
Российский дипломат указал, что обозреватели Washington Post открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние. Там также отметили, что администрация США более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает Украине новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей.
Как подчеркнул глава дипмисии, последний аргумент, высказанный американскими журналистами, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил Россию и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите. Антонов констатировал, что подлинная цель администрации США заключается в том, чтобы нанести России как можно больший урон на поле боя руками украинцев.
Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер информировал, что на следующей неделе украинские военные начнут обучение работе с ЗРК Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в американском штате Оклахома.
Пригожин попросил бойцов оставить соль в Соледаре
Пригожин попросил своих бойцов оставить соль в Соледаре
Основатель «Вагнера» предприниматель Евгений Пригожин передал своим бойцам украинскую соль в шутку, чтобы они оставили ее в городе после освобождения.
Бизнесмен пояснил, что передал соль военным, чтобы «разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся», передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись высказывания Пригожина.
Он попросил одного из бойцов оставить соль в Соледаре.
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Соляные шахты Соледара открылись еще в XIX веке, их запасы оценивают в 13 млрд тонн. Во времена Советского Союза там добывалось до 40% всей соли.
Эксперт: Российским войскам удалось взломать «подкову» Залужного в Донбассе
Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам удалось взломать «подкову» Залужного в Донбассе
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Переход Соледара под контроль России означает, что непрерывная оборонительная цепь противника из городов-фортов взломана. Следом должны пасть Артемовск, Северск и другие города. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о взятии под контроль Соледара. Солдаты ВСУ оказались в котле.
«По выражению главкома ВСУ Валерия Залужного, Северск, Соледар, Артемовск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск являются городами-фортами. Они представляют собой непрерывную цепь укреплений в виде подковы – от излучины Северского Донца и на юг, к Торецку», – рассказал военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.
«Это мощнейший укрепрайон Донецкой агломерации, когда населенные пункты переходят один в другой. Между ними отсутствуют привычные для нас поля и земли, свободные от застройки», – пояснил собеседник.
«Взятие под контроль всей территории Соледара означает, что эта непрерывная оборонительная цепь, после падения Лисичанска и Северодонецка, взломана. Ко всему прочему, Северск оказывается зажат между рекой Северский Донец и нашими наступающими войсками, которые охватывают его с востока и юга. Оборонять его становится очень проблематично», – отметил он.
«Кроме того, перерезаны дороги на Артемовск, город сейчас штурмуют. Это позволяет идти вдоль водоразделов, наступая с севера, без штурмов, наступая вдоль речки Бахмут. Кроме того, на юге наши войска вместе с ЧВК «Вагнер» уже ведут бои за северную окраину Опытного, а это южный пригород Артемовска, и за Клещеевку, где бои идут уже в самом центре», – акцентировал эксперт.
«Все это позволит взять под огневой контроль дорогу, которая ведет в Часов Яр. Снабжение оттуда группировки ВСУ станет весьма проблематичным и приведет к безнадежному положению гарнизона в Артемовске», – полагает Онуфриенко.
«По моим оценкам, следом за Соледаром падет Артемовск и Северск, а также ухудшится положение гарнизона в Торецке, из которого ведутся регулярные обстрелы Горловки и Донецка. По сути, все это вызовет «эффект домино», поскольку последует неизбежное наступление на Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Краматорск. Но это все произойдет не быстро», – отметил он.
«В свою очередь ликвидация укрепрайона, если она произойдет, вынудит противника уходить в чистое поле, поскольку дальше городская агломерация заканчивается и идут уже привычные для нас села и небольшие городки, расположенные в степи. Противнику придется копать окопы в мерзлой земле, а это развязывает руки для нашей артиллерии и авиации, которые смогут работать без необходимости оглядки на мирное население», – полагает эксперт.
Рассуждая о дальнейших направлениях продвижения наших войск, Онуфриенко отметил, что «сейчас будет логично взять Северск, Артемовск, с постепенным выходом на Краматорск и Славянск».
«Такое направление также подразумевает необходимость наступления по левому берегу Северского Донца к Святогорску для того, чтобы форсировать его снова и охватывать Славянск и другие города с северного направления. В свою очередь это вызывает необходимость наступления по Старобельскому, Сватовскому, Купянскому участкам», – добавил он.
«Отчасти наши войска в конце прошлого года наступали на Купянск от Двуречного, там часть территории Харьковской области освобождена. Теперь логично продвигаться снова на запад, чтобы восстановить утраченные осенью позиции, и чтобы вынудить противника раздергивать остатки своих резервов на более широком участке фронта», – считает эксперт.
«Что касается судьбы бойцов ВСУ, оказавшихся в котле в Соледаре, то о ней говорить пока рано. Евгений Пригожин попросил не спешить с цифрами по количеству пленных, позже официально сообщат. Большая часть украинских военных, конечно, ушла из города. Об этом свидетельствуют и многочисленные видеокадры», – отметил Онуфриенко.
«Вместе с тем пока еще не очень понятно, сколько остается боевиков под землей, в соляных шахтах. Глубина этих шахт около 300 метров и общая протяженность более 200 километров, а по ширине там могут разъехаться два танка. Поэтому стоит подождать сообщений о количестве сдавшихся в плен в самом городе и, конечно, дождаться зачистки всех подземных коммуникаций. При этом противник наверняка будет оказывать сопротивление», – отметил он.
Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».
Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил, что часть подразделений ВСУ бегут, оставляя свои позиции в Соледаре. По словам Арестовича, что бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.
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Вассерман объяснил «вину» «оккупанта» Чебурашки перед Украиной
Вассерман: Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские
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«Киев вынужден действовать против интересов большинства своих граждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя информацию о том, что в школах Киева появились плакаты с перечеркнутым изображением вымышленного мультипликационного героя Чебурашки, где он назван «оккупантом».
В киевских школах появились плакаты, на которых изображен перечеркнутый Чебурашка, названный «оккупантом». Предполагается, что связана такая иллюстрация с успехом одноименной семейной комедии «Чебурашка», которая уже может похвастаться рекордными сборами в прокате.
«Украинцы – неотъемлемая часть русского народа, украинский язык, несмотря на полтора века разработки, все еще один из диалектов русского языка. Понятно, что проведение в жизнь старинного польского фальшивого лозунга «Украина – не Россия» возможно только ценой непрерывной массированной лжи и такого же непрерывного и массированного издевательства над всем русским. Это мы и наблюдаем», – говорит Вассерман.
Он напоминает, что первое отделение украинцев от русских было еще в австрийской империи и кончилось концлагерями Талергоф и Терезин, где были истреблены десятки тысяч местных жителей, не желающих именовать себя украинцами. Затем была «погромная деятельность» от Центрального совета во времена Симона Петлюры, который был главой Директории Украинской народной республики в 1919–1920 годах.
«Наш Чебурашка провинился в том, что большинство граждан Украины – русские. Соответственно, любой профессиональный украинец, то есть тот, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, вынужден действовать против интересов большинства своих сограждан, вынужден отрицать русскую общность и, соответственно, вынужден бить по любым символам этой общности», – объясняет депутат.
Он подчеркивает, что на Украине пытаются уничтожить все, начиная от исторических памятников до нашей общей художественной памяти. Все это делается в надежде на то, что «когда-нибудь Украина перестанет быть Россией». Тем не менее сам собеседник поддерживает любые усилия, направленные на то, чтобы «эта надежда никогда не оправдалась».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это не Россия должна объяснять украинским детям, почему главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка стал «оккупантом», а их собственные родители.
Напомним, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) семейная комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко заработала более трех миллиардов рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.
Блогер Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил успех данной кинокартины тем, что она вышла в новогодние праздники, во время которых дети вместе с родителями посмотрели комедию, а также что в кинотеатрах отсутствует зарубежное кино. В Кремле сообщили, что радуются рекордным сборам в прокате вместе с авторами фильма.
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Зеленский дал обещание Голливуду о третьей мировой войне
Зеленский пообещал Голливуду, что третьей мировой войны не будет
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам церемонии вручения наград голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус» с обещанием, что «третьей мировой войны не будет», пишут СМИ.
Из его речи следует, что Первая мировая война забрала миллионы жизней, Вторая мировая война забрала десятки миллионов. «Третьей мировой войны не будет», – передает РИА «Новости» его заявление. Зеленский добавил, что это «не трилогия».
Ранее в Польше заметили, что мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», где возрастают риски третьей мировой войны.
До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев также заявлял, что мир балансирует на грани третьей мировой войны и ядерной катастрофы, однако Россия будет делать все, чтобы этого не допустить.
Киевский политолог объяснил причины бойкота компании Bonduelle на Украине
Политолог Нечаев: Bonduelle на Украине бойкотируют те, кто ранее сам сотрудничал с Россией
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Сообщения о том, что сети украинских супермаркетов Varus и Novus решили бойкотировать компанию Bonduelle из-за ее решения сохранить российский бизнес, интересны прежде всего историей самих сетей, которые ранее сотрудничали с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал киевский политолог Алексей Нечаев.
«Varus – это днепропетровский ретейлер, который в 2014 году очень выгодно «cъел» киевскую часть бизнеса своих российских коллег из X5 Retail Group. Это касается прежде всего широкой сети супермаркетов «Перекресток». Да-да, в те времена «Перекрестки» в Киеве работали примерно так же, как и сейчас в Москве», – пояснил собеседник.
«А Novus – это компания с литовским происхождением. Одним из ее конечных бенефициаров является Раймондас Туменас – человек, близкий к литовским элитам. В свое время ему удавалось приглашать на открытие магазинов Далю Грибаускайте, когда та еще была президентом Литвы. Помимо этого, в Киеве на приеме у Владимира Зеленского он обедал с действующим президентом республики Гитанасом Науседой. Кроме того, Туменасу каким-то чудом удавалось выбивать кредиты под строительство магазинов у США и Европейского банка реконструкции и развития», – продолжил политолог.
Также, по словам Нечаева, Туменас – один из крупнейших девелоперов, портовых операторов и инвесторов местного масштаба, который, несмотря на все нюансы, долгое время вел бизнес в российском Крыму. Из-за этого бизнесмен становился объектом критики и расследований как внутри Украины, так и в самой Литве. Однако потом он якобы избавился от своих активов в Крыму.
«Но еще забавнее то, что штаб-квартира Novus находится в киевском ТРЦ Retroville, который после начала СВО использовался ВСУ как военная база и логистический хаб на севере Киева. Потом, в 20-х числах марта, ВС России разнесли этот хаб в щепки, что было подтверждено данными объективного контроля и Минобороны РФ», – напоминает собеседник.
«Таким образом, бойкотировать компанию Bonduelle на Украине из-за сотрудничества с Россией начали те торговые сети и владельцы, которые ранее прямо или косвенно сами работали с Россией или заключали сделки с российскими бизнесменами. Причем они это делали после Евромайдана и февральского госпереворота в Киеве. Возможно, они таким образом пытаются стать святее папы Римского?» – иронично резюмировал Нечаев.
Напомним, во вторник сеть украинских супермаркетов Varus заявила об отказе от продукции французской компании Bonduelle, которая продолжила свою деятельность в России после начала спецоперации. В другой сети супермаркетов Novus также сообщили об отказе от продукции Bonduelle, не объяснив свое решение, но сославшись на «известные причины».
При этом Bonduelle подвергается критике и в родной Франции. Хотя еще в ноябре директор группы «Бондюэль» Гийом Дебросс заявлял: «Мы решили остаться в России, потому что производство еды, точно так же, как производство лекарств и сельское хозяйство, важны для всех. Мы не хотим, чтобы к геополитическому кризису прибавился еще и продовольственный кризис. Продукцией с наших трех российских заводов мы также снабжаем страны Средней Азии, где проживает 90 миллионов человек... Наша миссия – обеспечивать население едой, а не воевать».
Позже в материале французского канала BFM сообщили, что для Bonduelle Россия – это рынок номер один. Важнее, чем Германия – и даже важнее, чем Франция.
Кроме того, в прошлом году наиболее яростным нападкам подвергался «Ашан», от которого требовали немедленно продать бизнес в знак протеста и гордо удалиться. Но «Ашан», а это 231 магазин в России, где группа получает 10% общего дохода сети, выстоял. В руководстве сети неоднократно заявляли, что компания занимается исключительно продажей еды гражданскому населению и никакого отношения к конфликту не имеет. Принадлежащая тому же владельцу сеть «Леруа Мерлен» – 112 магазинов – также не ушла из России, несмотря на давление.
Следует отметить, что французский бизнес в целом демонстрирует большее здравомыслие, чем, к примеру, американский и большая часть западных политиков. В России остались и продолжают работу, помимо «Бондюэля», «Ашан», «Леруа Мерлен», «Лакталис» и ряд других брендов.
Автопроизводитель «Рено», как известно, ушел, потеряв свой второй по величине рынок и, соответственно, 30% дохода. И хотя «Рено» изначально обставил свой уход условиями, которые должны будут облегчить его возвращение, данный факт вовсе не утешает французов.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему французы сохранили остатки благоразумного подхода к России.
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Минобороны сообщило о боях в Соледаре
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В ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении российскими войсками освобожден населенный пункт Подгородное ДНР. Подразделения ВДВ блокировали с северной и южной частей город Соледар. ВКС наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бои в городе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами артиллерии по скоплениям живой силы 92-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады терробороны на Купянском направлении в районах Кисловки и Синьковки Харьковской области, а также Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы более 30 военнослужащих и два автомобиля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии и ударами авиации на Краснолиманском направлении нанесено поражение штурмовым группам 95-й, 80-й десантно-штурмовых и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле Торского Донецкой народной республики (ДНР), Червоной Дибровы, Червонопоповки и Макеевки ЛНР, отчитались в Минобороны.
Недалеко от Кузьмино ЛНР и Серебрянского лесничества ликвидированы четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, две бронемашины.
В результате огневого поражения подразделений 61-й механизированной и 17-й танковой бригад ВСУ ликвидированы 80 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
Нанесением комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении подразделениям ВСУ у пунктов Пречистовка, Никольское и Новоселка ДНР уничтожены около 25 военнослужащих, машина пехоты, два автомобиля, перечислили в Минобороны.
Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в районе Артемовска ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Также за минувшие сутки поражены 74 артподразделения ВСУ, живая сила и военная техника в 113 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
Киевский политолог объяснил дистанцирование Казахстана от «юрты несокрушимости» в Буче
Киевский политолог Скачко: Токаев не пойдет наперекор Путину в украинском конфликте
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Запад вбивает клин между Россией и ее ближайшими союзниками, создавая пояс нестабильности вокруг нас и вовлекая близкие нам страны в украинский конфликт. К такому выводу пришел в разговоре с газетой ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Ранее в МИД Казахстана опровергли причастность посольства республики на Украине к установке «юрты несокрушимости» в Буче. Однако местные власти утверждают обратное.
«Сообщения об участии посольства Казахстана на Украине в установке юрт в Буче – это одна из попыток внести раскол между Россией и ее ближайшим союзником. Вместе с тем это не единственные попытки Запада рассорить нас с близкими странами. И все они зачастую очень хорошо продуманны и законспирированы», – рассказал киевский историк и политолог Владимир Скачко.
«Их главные ударные усилия направлены на союзников России по блоку ОДБК, который является основным военно-политическим альянсом с ведущей ролью Москвы. В том числе об этом свидетельствует недавний отказ Армении и Киргизии от учений ОДБК на своей территории», – отметил собеседник.
«Кроме того, стоит отметить, что в Казахстане 90% бизнеса не может ничего делать без согласования с транснациональными, американскими и британскими корпорациями», – акцентировал он.
«Вместе с тем сейчас, когда между Владимиром Путиным и Касымом-Жомартом Токаевым идут договоренности о партнерстве в сфере энергетики, я думаю, власти Казахстана не стали бы так откровенно идти наперекор России, поэтому они вряд ли имеют отношения к этим юртам. Скорее всего, речь идет об инициативе казахских оппозиционеров и бизнесменов, которые скрываются в Киеве и имеют поддержку отдельных дипломатов», – полагает политолог.
«Но в целом Казахстан проводит двоякую внешнюю политику: клянется в верности России и благодарит за помощь в подавлении прошлогодних протестов, при этом передает Украине генераторы и прочее. Это все очень характерно для восточных стран, поэтому удивляться не стоит», – считает Скачко.
«Тут многое зависит от лояльности и толерантности ведущего партнера. К примеру, США своих партнеров за такое сразу карают. Но Россия очень терпелива, привержена дипломатии. Сложно дать оценку, насколько это хорошо или плохо. Но внешне выглядит адекватно», – добавил он.
«Отмечу, что на Украине, по официальным данным, жили 110 народностей, в том числе и казахи. Однако самые большие национальные объединения представляли азербайджанцы, армяне и беглые чеченцы, остальных гораздо меньше. В этом плане Киев всегда существенно отличался от Москвы», – рассказал историк.
«Но несмотря на то, что в политической и бизнес-картинах украинского общества казахи не представляют значительного веса, я напомню, что протесты в Казахстане координировались в том числе с помощью диаспоры на Украине. А сейчас там создан батальон из тюркоязычных народов, в руководство которого входят казахи. Да и в целом в Киеве хватает диссидентов, противостоящих Токаеву», – заключил собеседник.
Ранее спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что казахское посольство на Украине не участвует в установке «юрты несокрушимости» в Киевской области, так как это частная инициатива. В ведомстве подчеркнули, что идея принадлежит казахстанским меценатам, которые решили помочь украинцам. Поэтому комментировать ее или запрещать власти не могут, так как участие в процессе не принимали.
Смадияров добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть казахская диаспора. «Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – заключил спикер МИД.
При этом власти Бучи под Киевом сообщали, что юрта установлена при содействии казахского посольства.
Напомним, в конце прошлого года министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС возместит Казахстану ущерб, который ему нанесли антироссийские санкции Евросоюза.
Тогда газета ВЗГЛЯД разбиралась, получится ли у ЕС с помощью денег настроить Казахстан против Москвы и заманить его в антироссийскую коалицию.
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Чебурашку назвали «оккупантом» на Украине
Украинские СМИ заявили, что в школах Киева появились плакаты с «оккупантом» Чебурашкой
В школах Киева появились плакаты, где главный герой повести Эдуарда Успенского Чебурашка назван «оккупантом», сообщают украинские СМИ.
Так, в Telegram-канале «Украина.ру» опубликован фотокадр плаката с перечеркнутым изображением Чебурашки. На плакате значится подпись, предлагающая всем, кому нравится персонаж Успенского, ехать в Россию.
Рекордным сборам фильма «Чебурашка» порадовались в Кремле.
По информации Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, кассовые сборы «Чебурашки» к утру 10 января превысили в России 3 млрд рублей.
Блогер, переводчик фильмов Дмитрий Гоблин Пучков рассказал газете ВЗГЛЯД в чем причина успеха российского фильма в истории отечественного проката.
Польша объявила о намерении передать Украине роту танков Leopard
Киевский режим получит от Варшавы роту танков, заявил польский президент Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во Львове с украинским и литовским президентами Владимиром Зеленским и Гитанасом Науседой.
Украинская сторона получит от польской роту танков Leopard, поставки пройдут в рамках международной коалиции, сказал Дуда, передает ТАСС.
При этом, по его словам, для проведения поставок нужно выполнить «ряд формальных требований».
«Мы хотим, чтобы была международная коалиция, и решили внести в эту международную коалицию первый пакет – роту танков Leopard», – пояснил Дуда, добавив, что такое решение в Польше уже принято.
У Польши на вооружении стоят 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5.
Ранее сообщалось, что финские власти допускают возможность поставок Киеву танков Leopard 2.
Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска
После освобождения Соледара российские войска будут освобождать Артемовск и Северск, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Далее усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.
Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.
Foreign Policy: Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы
Foreign Policy: Турция начала поставлять Украине разработанные в США кассетные боеприпасы
Турция с ноября 2022 года начала поставлять на Украину разработанные в США кассетные боеприпасы времен холодной войны, сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на американских и европейских чиновников.
Согласно этим данным, речь идет о так называемых улучшенных стандартных боеприпасах двойного назначения (Dual-Purpose Improved Conventional Munition, DPICM), которые были произведены в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения с США о совместном производстве. Они предназначены в том числе для уничтожения бронетехники. Кроме того, как подчеркивает журнал, они могут использоваться для поражения живой силы в траншеях, что могло бы стать преимуществом при нанесении ударов на открытой местности в Донбассе, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Киев ранее в течение нескольких месяцев пытался добиться от Вашингтона поставок подобных боеприпасов, однако Соединенные Штаты в настоящий момент не могут экспортировать DPICM в другие страны, поскольку это запрещено американским законом. При этом США, как и Турция, не подписали Конвенцию по кассетным боеприпасам от 2008 года, которая запрещает использование, передачу и накопление таких вооружений. Украина и РФ также не подписали эту конвенцию.
Как отметил один из источников издания, Турция оказалась единственным местом, где Украина могла получить кассетные боеприпасы после отказала США поставлять их Киеву. Как считает источник, это является свидетельством, что Турция оказывает важную военную поддержку Украине, хоть и пытается понравиться России в некоторых аспектах.
Журнал отмечает, что боеприпасы DPICM, которые можно применять при стрельбе из обычных артиллерийских орудий, наносят в десять раз больший урон, чем стандартные боеприпасы, которые США поставляют Украине. Каждый такой снаряд содержит 88 поражающих частей. При этом в случае, если некоторые из них не разорвутся сразу после выстрела, они могут в течение многих лет представлять опасность, в особенности для гражданского населения. Расчистка поля боя после их применения по этой причине предполагает сложные мероприятия по разминированию. Именно по этой причине американские законы в настоящий момент запрещают экспорт таких боеприпасов, поскольку они считаются опасными.
Отмечается, что в американском арсенале в настоящий момент находится около 3 млн боеприпасов DPICM, произведенных еще на излете холодной войны. Тогда стратеги Пентагона рассчитывали использовать их для того, чтобы попытаться остановить потенциальное наступление советских танков в Европе в случае начала открытого военного конфликта двух сверхдержав.
Напомним также, в августе минувшего года гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар заявлял, что на Украине началось строительство фабрики по производству турецких беспилотников «Байрактар».
МИД Казахстана опроверг участие в установке «юрты несокрушимости» на Украине
Посольство Казахстана опровергло участие в установке «юрты несокрушимости» на Украине
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Посольство Казахстана не участвует в установке «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, так как это частная инициатива, сообщил спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, такая идея принадлежит казахстанским меценатам, которые решили помочь украинцам. При этом в ведомстве подчеркнули, что не могут комментировать инициативу или запрещать ее, однако участие в процессе не принимали, передает ТАСС.
Как отметил представитель МИД, юрта – традиционное жилище кочевников, которое легко собирается, беспрепятственно переносится на новое место и является экологически чистым.
Смадияров добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а на Украине есть казахская диаспора. «Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – заключил спикер МИД.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России.
Зеленский лишил Медведчука гражданства Украины
Президент Украины Зеленский лишил Виктора Медведчука и трех других оппозиционных политиков гражданства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение о лишении украинского гражданства оппозиционных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.
Зеленский заявил в видеообращении, что принял решение о лишении гражданства Украины Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича. По словам главы киевского режима, такое решение он принял на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины и Государственной миграционной службой Украины, и якобы в соответствии с Конституцией. Зеленский также заявил, что это не последние такие решения, передает ТАСС.
Напомним, 20 февраля минувшего года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Медведчук назвал введенные Киевом санкции незаконными.
Кроме того, 1 октября Зеленский объявил о введении санкций против всех причастных к организации или проведению референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В числе попавших под санкции лиц оказался Медведчук.