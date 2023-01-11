В Британии подтвердили планы передачи танков Украине

Эксперт: Российским войскам удалось взломать «подкову» Залужного в Донбассе

Военный аналитик Онуфриенко: Российским войскам удалось взломать «подкову» Залужного в Донбассе

Переход Соледара под контроль России означает, что непрерывная оборонительная цепь противника из городов-фортов взломана. Следом должны пасть Артемовск, Северск и другие города. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о взятии под контроль Соледара. Солдаты ВСУ оказались в котле.

«По выражению главкома ВСУ Валерия Залужного, Северск, Соледар, Артемовск, Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск являются городами-фортами. Они представляют собой непрерывную цепь укреплений в виде подковы – от излучины Северского Донца и на юг, к Торецку», – рассказал военно-политический публицист Михаил Онуфриенко.

«Это мощнейший укрепрайон Донецкой агломерации, когда населенные пункты переходят один в другой. Между ними отсутствуют привычные для нас поля и земли, свободные от застройки», – пояснил собеседник.

«Взятие под контроль всей территории Соледара означает, что эта непрерывная оборонительная цепь, после падения Лисичанска и Северодонецка, взломана. Ко всему прочему, Северск оказывается зажат между рекой Северский Донец и нашими наступающими войсками, которые охватывают его с востока и юга. Оборонять его становится очень проблематично», – отметил он.

«Кроме того, перерезаны дороги на Артемовск, город сейчас штурмуют. Это позволяет идти вдоль водоразделов, наступая с севера, без штурмов, наступая вдоль речки Бахмут. Кроме того, на юге наши войска вместе с ЧВК «Вагнер» уже ведут бои за северную окраину Опытного, а это южный пригород Артемовска, и за Клещеевку, где бои идут уже в самом центре», – акцентировал эксперт.

«Все это позволит взять под огневой контроль дорогу, которая ведет в Часов Яр. Снабжение оттуда группировки ВСУ станет весьма проблематичным и приведет к безнадежному положению гарнизона в Артемовске», – полагает Онуфриенко.

«По моим оценкам, следом за Соледаром падет Артемовск и Северск, а также ухудшится положение гарнизона в Торецке, из которого ведутся регулярные обстрелы Горловки и Донецка. По сути, все это вызовет «эффект домино», поскольку последует неизбежное наступление на Часов Яр, Константиновку, Дружковку, Краматорск. Но это все произойдет не быстро», – отметил он.

«В свою очередь ликвидация укрепрайона, если она произойдет, вынудит противника уходить в чистое поле, поскольку дальше городская агломерация заканчивается и идут уже привычные для нас села и небольшие городки, расположенные в степи. Противнику придется копать окопы в мерзлой земле, а это развязывает руки для нашей артиллерии и авиации, которые смогут работать без необходимости оглядки на мирное население», – полагает эксперт.

Рассуждая о дальнейших направлениях продвижения наших войск, Онуфриенко отметил, что «сейчас будет логично взять Северск, Артемовск, с постепенным выходом на Краматорск и Славянск».

«Такое направление также подразумевает необходимость наступления по левому берегу Северского Донца к Святогорску для того, чтобы форсировать его снова и охватывать Славянск и другие города с северного направления. В свою очередь это вызывает необходимость наступления по Старобельскому, Сватовскому, Купянскому участкам», – добавил он.

«Отчасти наши войска в конце прошлого года наступали на Купянск от Двуречного, там часть территории Харьковской области освобождена. Теперь логично продвигаться снова на запад, чтобы восстановить утраченные осенью позиции, и чтобы вынудить противника раздергивать остатки своих резервов на более широком участке фронта», – считает эксперт.

«Что касается судьбы бойцов ВСУ, оказавшихся в котле в Соледаре, то о ней говорить пока рано. Евгений Пригожин попросил не спешить с цифрами по количеству пленных, позже официально сообщат. Большая часть украинских военных, конечно, ушла из города. Об этом свидетельствуют и многочисленные видеокадры», – отметил Онуфриенко.

«Вместе с тем пока еще не очень понятно, сколько остается боевиков под землей, в соляных шахтах. Глубина этих шахт около 300 метров и общая протяженность более 200 километров, а по ширине там могут разъехаться два танка. Поэтому стоит подождать сообщений о количестве сдавшихся в плен в самом городе и, конечно, дождаться зачистки всех подземных коммуникаций. При этом противник наверняка будет оказывать сопротивление», – отметил он.

Накануне подразделения ЧВК «Вагнер» установили контроль над всей территорией Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои, сообщил основатель группы Евгений Пригожин. Он также подчеркнул, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер».

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в деле освобождения всей территории республики настал переломный момент. Он отметил, что полное освобождение Соледара увеличивает возможности для дальнейшего продвижения в Артемовске и Северске, что само по себе «разрушит раздутый украинской пропагандой миф о несокрушимости ВСУ».

Помимо этого, врио главы ДНР добавил, что планомерное занятие Артемовска и Северска позволит прорвать оборонительную линию ВСУ, а также выйти к Славянскому и Краматорскому направлениям. По его словам, в данный момент Марьинка находится практически под контролем российских военных, однако противнику на окраине удалось закрепиться в жилом секторе.

Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина* (внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов) заявил, что часть подразделений ВСУ бегут, оставляя свои позиции в Соледаре. По словам Арестовича, что бегство отдельной роты с направления создает ситуацию, в которой противник может с легкостью занять освободившуюся позицию.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах российских Вооруженных сил в стратегических пунктах Соледар и Артемовск.

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