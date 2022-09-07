Хиллари Клинтон рассказала, что однажды оставила дочь в Кремле

Американист сказал, каким будет новый посол США в России

«Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя отъезд посла США в Москве Джона Салливана.

«Салливан никогда не был другом России, но вместе с тем он прибыл в Москву в период, который позднее назовут «деэскалацией». Это такой рабочий муравей американской дипломатии», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Он нужен был для того, чтобы выстроить с Москвой прагматичные отношения. Речи о каком-то смягчении или потеплении в отношениях никогда не было. Он не должен был обеспечить дружбу США и России, но он должен был стать гарантом стабильности в конфликтных вопросах. И конкретно для этой задачи Салливан идеально подходил», – добавил эксперт.

Собеседник также обратил внимание на то, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона не имеют ничего общего с теми, которые были еще в 2019 году. «Впрочем, насколько я понимаю, Госдепартамент и Совет по национальной безопасности на разрыв дипломатических отношений или даже на понижение их уровня идти не готовы. Это было бы совсем не к месту. Но кто должен возглавлять дипмиссию, и каким образом она должна осуществляться, в Вашингтоне пока не знают», – отметил он.

«Также не стоит сбрасывать со счетов вариант того, что Салливан не согласен с линией, проводимой Соединенными Штатами. Он принадлежит к клану Клинтонов, которые в последнее время больше играют в прагматиков, нежели в агрессоров. Это не значит, что они не готовы оскорблять Москву, но в их представлении так жестко разводиться с Россией и Китаем не стоило», – предположил Дробницкий.

«Вместе с тем Салливан мог не устроить ту часть Белого дома, которая активно выступает за усиление конфронтации с Москвой, особенно в части Украины. И, вероятно, Госдепартаменту мог потребоваться новый человек для усиления этой риторики», – рассуждает эксперт.

«Если Салливан ушел не сам, а его убрали с должности посла, то на это место должен прийти менее кадровый дипломат. Это будет в большей степени идеолог. Таким в свое время был Майкл Макфол», – заключил Дробницкий.

В воскресенье посол США в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

В Госдепе назвали отъезд посла США Джона Салливана из России частью обычной дипломатической ротации, пообещав объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и отметив важность сохранения двусторонних дипломатических контактов.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.

Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017–2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.

В то же время политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов описал два варианта подбора нового посла США в РФ в сложившихся обстоятельствах: либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, либо он станет ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты.

«Посол – не демиург, а проводник официальной линии, которую он может слегка корректировать по форме и подаче, но не более. Правда, это касается, прежде всего, все-таки более или менее штатных ситуаций. Сейчас она нештатная настолько, что даже трудно подобрать аналогию в нашей совместной истории. Холодная война не подходит, гибридная бьет ее наотмашь своей нелинейностью и альтернативной рациональностью», – отметил Лукьянов.

«В таких обстоятельствах есть два варианта. Либо фамилия и качества посла не имеют вообще никакого значения, как даже и факт его наличия или отсутствия. Либо, напротив, фигура такова, что становится ключевым звеном, заменяющим все иные каналы и контакты. Так что все-таки любопытно, кого назовет Белый дом. Ну и позволят ли ему приехать и приступить к исполнению обязанностей. Не позволить могут и в Вашингтоне (известно, что творится сейчас между партиями), и в Москве», – добавил политолог.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД