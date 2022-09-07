Путин: Россия всегда будет защищать свои интересы

Россия всегда будет защищать свои национальные интересы, страна проводит независимую политику и ценит эти же качества у партнеров, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Россия – суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнерах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надежность и ответственность в ходе торгово-инвестиционного и другого сотрудничества – имею в виду наших коллег из Азиатско-Тихоокеанского региона», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин добавил, что система международных отношений в последнее время претерпела тектонические изменения, существенно возросла роль государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает ТАСС.

«За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира, и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств», – сказал он.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Напомним, задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.