Дальневосточные ученые разработали ускоренный метод диагностики опухолей мозга

Новый метод диагностики опухолей мозга, разработанный учеными Института наук о жизни и биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и ДВО РАН, позволяет одновременно изучать строение и механические свойства опухоли. Метод позволяет исследовать характер онкологии всего за 40 минут вместо двух недель, сообщили в пресс-службе ДВФУ.

По словам ученых, такой подход к диагностике опухолей мозга открыт впервые в мире. Исследование проходит доклинические испытания и уже опубликовано в международном журнале Biomedicines, говорится в сообщении на сайте ДВФУ.

Молодые ученые под руководством заместителя директора Института наук о жизни и биомедицины ДВФУ Вадима Кумейко разработали новый метод исследования опухолей на атомно-силовом микроскопе (АСМ) – приборе, который относится к классу сканирующих зондовых микроскопов. Поверхность исследуемого материала «прощупывается» с помощью небольших датчиков, что позволяет не только получить трехмерное изображение объекта, но и исследовать свойства поверхности: упругость, жесткость, адгезию (липкость) и так далее.

Благодаря АСМ, исследователь сможет определить не только наличие онкологии у пациента, но и классифицировать ее тип и агрессивность. Еще одно преимущество – время: анализ опухоли на АСМ занимает всего 40 минут, в то время как традиционная диагностика проводится до двух недель.

По словам ученых, инновационный подход к диагностике станет настоящим прорывом в лечении онкологических заболеваний. Специалисты не собираются останавливаться на достигнутом и продолжат развивать отечественные методы и технологии в медицине.

Исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец рассказал, что данная работа является важным шагом к эффективному лечению больных с онкологическими заболеваниями. По его словам, проект обеспечен господдержкой, в нем заинтересованы не только ученые и врачи, но и представители бизнеса.

Разработка нового метода диагностики опухолей головного мозга выполнена в рамках стратегического проекта «Науки о жизни» программы Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроекта «Наука и университеты»). Базовая часть разработки поддержана грантом Российского научного фонда №20-15-00378 (руководитель В. В. Кумейко). Помимо этого, в ДВФУ ведутся масштабные исследования по направлениям: «Мировой океан», «Физика и материаловедение», «Центр цифрового развития», «Центр высокотехнологичного инжиниринга». Их реализация позволит дать дополнительный импульс развитию всего Дальнего Востока и масштабировать уникальные отечественные методы и технологии до мирового уровня.