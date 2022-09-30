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Донецк и Мариуполь украсили флагами России
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Города Донецк и Мариуполь украсили флагами России накануне подписания в Москве договоров о вступлении четырех новых территорий в состав РФ.
В частности, проспект Строителей и площадь Свободы в Мариуполе украшены растяжками с флагами России, передает РИА «Новости».
Флаги России также вывешены и на домах в центре Донецка – в основном это делают сами местные жители.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.
Озвучены результаты голосования на участках в России жителей ЛДНР и освобожденных территорий
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Более 98% проголосовавших на референдумах на участках в России высказались за вхождение ДНР в состав РФ, следует из информации избиркомов.
Согласно данным, по результатам обработки 100% протоколов c участков на территории РФ за присоединение ДНР к России проголосовали 98,69%, передает ТАСС. За вхождение ЛНР в состав России проголосовали 97,93% жителей республики.
Также после обработки 100% бюллетеней на участках в РФ, за присоединение Херсонской области проголосовали 96,75% жителей региона, а среди жителей Запорожской области высказались за вхождение в состав Российской Федерации 97,81% голосовавших на референдуме.
Явка в ЛНР, по данным местного ЦИК, составила 92,6%. В Запорожской области явка составила выше 90% по итогам обработки 3% протоколов. В Херсонской области явка составила около 76% по итогам обработки 76% протоколов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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В Донецкой Народной Республике подвели итоги референдума
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Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав России на референдуме поддержали 99,23% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.
Согласно окончательным итогам референдума, которые утвердила Центральная избирательная комиссия ДНР, 99,23% избирателей проголосовали за вхождение республики в состав России, передает ТАСС.
«Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4 938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В свою очередь глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что следующим шагом после проведения референдума будет подписание соглашения с РФ. «Сейчас буду готовиться к следующим шагам, к поездке. Совсем скоро, мы говорили, конечно же, это подписание соглашения [с РФ]. Так что совсем скоро в путь», – сказал Пушилин в ЦИК ДНР после подведения итогов голосования на референдуме.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Россия обвинила Гутерриша в нарушении Устава ООН
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Генсек ООН Антониу Гутерриш, который заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты, нарушил статью Устава ООН о беспристрастности действий, заявило постпредство России.
Гутерриш заявил, что воссоединение этих регионов с Россией якобы не соответствует международному праву. Постпредство считает, что Гутерриш нарушил статью 100 – она предписывает генсеку и секретариату ООН «воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц, ответственных только перед Организацией». Также постпредство указало на статью 97, в которой генсек объявлен «главным административным должностным лицом» ООН, то есть у него нет права делать политические заявления от имени ООН в целом, передает РИА «Новости».
Постпредство России заявило, что в вопросе Украины Гутерриш демонстрирует такой же избирательный подход, как и страны Запада, и ставит себя в один ряд с ними. Указывается, что он игнорирует принцип равноправия и самоопределения народов: «Создание суверенного и независимого государства, свободное объединение или интеграция с независимым государством или обретение любого другого политического статуса, свободно определенного народом, представляют собой способы осуществления права на самоопределение этого народа».
Постпредство назвало двойными стандартами атаку генсека ООН на основополагающее право на самоопределение, выраженное на референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский выразил сожаления в связи с тем, что Гутерриш решил повлиять на позицию государств-членов ООН в преддверии обсуждения вопроса о референдумах в Генассамблее. Вероятно, в пятницу, либо вначале следующей недели США и Албания вынесут на голосование в СБ ООН свой проект резолюции, осуждающий референдумы. Россия, как ожидается, наложит на него вето. Тогда, согласно правилам, вопрос будет перенесен на обсуждение в Генассамблею.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав России. Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение ДНР в состав России на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение ЛНР в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав России поддержали 93,11% избирателей.
Церемония подписания договоров о вступлении в состав России этих областей, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики ожидается в пятницу в Кремле.
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Песков завил об изменении подхода к безопасности ДНР и ЛНР после 27 сентября
Обеспечение безопасности ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей после проведенных там референдумов кардинально изменится с юридической точки зрения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это будет зависеть от украинской стороны. Кардинальным образом изменится ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения международного права со всеми соответствующими последствиями для целей защиты обеспечения безопасности на этих территориях», – передает его слова РИА «Новости».
У Пескова также уточнили вопрос о возможном создании Крымского округа и предполагаемом назначении полпредом в нем бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
«Мы никогда не анонсируем появление таких указов президента или таких кадровых решений. Если какие-то решения на этот счет будут приниматься, мы соответствующим образом будем вас информировать», – сказал представитель Кремля.
Он при этом подтвердил, что правовая система России готова к принятию новых регионов.
Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
В Народной милиции ЛНР заметили активизацию ВСУ по всей линии фронта
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Обострение по всей линии фронта наблюдается в Луганской Народной Республике, это может быть связано с проведением референдума, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«По всей линии фронта наблюдается активизация противника, на наш взгляд это реакция украинской армии на то, что проводится подсчет голосов по референдуму, и все больше понимание того, что мирным жителям освобожденных территорий с Украиной не по пути», – приводит слова Филипоненко РИА «Новости».
Ранее во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Ранее жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.
Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Глава ДНР Пушилин по итогам референдума анонсировал подписание соглашения с Путиным
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После получения протоколов от Центризбиркома глава Донецкой народной республики в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
«С данным протоколом я выдвинусь на подписание соглашения с президентом России (Владимиром Путиным – прим. ВЗГЛЯД)», – передает Донецкое агентство новостей (ДАН) его слова.
Пушилин добавил, что по процедуре ожидается подписание соглашения, его ратификация в обеих палатах – Госдуме и Совете Федерации. Затем подписание документа Путиным. «После этого уже все – мы официально часть России, а дальше созидание и развитие», – отметил он.
Также глава ДНР заявил о выходе на новый этап в ведении боевых действий
«Вся территория ДНР в конституционных границах будет освобождена. Сейчас мы выходим на новый этап ведения боевых действий», – сказал Пушилин.
Кроме того, он поблагодарил всех жителей республики, участвовавших в референдуме. «Вы все герои вне зависимости от того, какую должность вы занимаете», – отметил глава ДНР.
Напомним, референдумы о вхождении в состав России сразу четырех регионов – Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли в период с 23 по 27 сентября.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
При обстреле ВСУ колонны с беженцами в Харьковской области погибли 30 человек
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По предварительным данным, порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных, заявил глава представительства Луганской народной республики в России Родион Мирошник в эфире канала «Россия-24».
«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», – передает РИА «Новости» его слова.
Мирошник добавил, что их тела не могут вывезти экстренные службы ЛНР из-за постоянных обстрелов.
По информации главы представительства ЛНР, колонну беженцев выследили с помощью квадрокоптеров.
«Они спонтанно собрались в колонну, которая двигалась в нашу сторону, в сторону Луганской народной республики то ли для транзита, то ли для того, чтобы добраться до мест временного размещения... Колонну выследили на квадрокоптерах, и они была обстреляна из артиллерии», – сказал он.
Мирошник добавил, что поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос.
«Сейчас, после того как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось», – заключил он.
О происшествии стало известно после того, как военные медики эвакуировали в Луганск ребенка, раненного в районе Купянска в Харьковской области. Тогда же поступила информация о том, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами.
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Путин подпишет договор с главами новых территорий 30 сентября в 15:00 в Кремле
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Церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий пройдет в пятницу в Кремле, российский лидер Владимир Путин примет в ней участие, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Завтра в большом Кремлевском Дворце, в Георгиевском зале, в 15.00 состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий. Будет объемное выступление президента Путина на этом мероприятии», – передает РИА «Новости» его слова.
Песков добавил, что это не послание президента Федеральному Собранию, а другой формат.
«Послание президента состоится позже, мы будем вас своевременно об этом информировать», – сказал он.
Также пресс-секретарь президента проинформировал, что Путин проведет встречу с главами освобожденных территорий 30 сентября в Москве, когда будут подписаны договоры.
«На полях этой церемонии эти встречи и состоятся», – сказал Песков, уточнив, что встречи и церемония подписания пройдут в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в Москве.
Ранее сообщалось, что депутатам Государственной думы было разослано приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15.00 начнется мероприятие с участием президента.
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Матвиенко назвала вероятную дату рассмотрения итогов референдумов в Донбассе в Совфеде
Сенаторы могут на ближайшем плановом заседании 4 октября рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
«Мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Если будет такая воля с их стороны – войти в состав РФ, безусловно, мы это поддержим. Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября готовы рассмотреть [этот вопрос]», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, в ЛНР за вхождение в состав России проголосовали 97,77% по итогам обработки 12,06% протоколов, сообщил ЦИК республики. В ДНР за вхождение в состав России проголосовали 97,74% по итогам обработки более 12% протоколов.
В Херсонской области за вхождение в Россию проголосовали 97,47% по итогам обработки 12% протоколов. За вхождение Запорожской области в состав России после обработки 22% протоколов проголосовали 97,63% избирателей.
На работавшего в Донбассе французского журналиста напали в Стамбуле
На бывшего французского военного Адриана Боке, работавшего на территории Донбасса в качестве репортера, напали в Стамбуле после слежки.
«Караулили с вечера», – рассказал Боке RT.
Он сообщил, что накануне на него напали два человека, вооруженные ножом, которые нанесли Боке несколько резаных ран.
Весной Боке работал на территориях, подконтрольных Киеву, где провел три недели. Он посещал в том числе Бучу. Экс-спецназовец заявил тогда, что видел привезенные украинскими военными тела для того, чтобы их разложить на улице.
После этого он приехал в Донбасс, где снимал последствия обстрелов Донецка Киевом из французских самоходных артиллерийских установок CAESAR.
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник назвал возможные сроки вхождения региона в состав России
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Луганская Народная Республика должна войти в состав Российской Федерации в течение недели, выразил мнение глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
«Я думаю, что это в пределах недели должно произойти. Остальные параметры интеграции, они будут оговариваться уже в рамках принимаемых законов и принимаемых решений», – заявил глава представительства ЛНР в Москве в интервью РИА «Новости».
Он уточнил, что сейчас в этой процедуре необходимо соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации. «Главное уже произошло, референдум произошел. Дальше нам нужно четко соблюсти все параметры, требуемые правовой системой Российской Федерации, и выполнить все совершенно безупречно. Поэтому здесь уже, скажем так, локомотив пошел, и его уже вряд ли остановишь… Мы прямо на финишной прямой, и мы ее пройдем, однозначно», – выразил он уверенность.
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России в качестве нового субъекта.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав РФ поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины. Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, Украина де-факто прекратила существование.
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Международные наблюдатели референдумов сделали итоговое заявление
Аккредитованные избиркомами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей международные наблюдатели, представляющие 45 стран, зафиксировали высокую активность избирателей, «заинтересованность в участии в референдумах, полное понимание значения своего выбора и его последствий», говорится в их заявлении.
Международные наблюдатели в течение пяти дней наблюдали за процессом голосования, имея возможность свободно получать информацию, задавать вопросы организаторам и участникам референдумов, общественным наблюдателям, знакомиться с документами и материалами, в том числе процедурой учета голосующих, говорится в заявлении, с которым ознакомилась газета ВЗГЛЯД.
Состоявшиеся референдумы, по мнению авторов документа, являются шагом к политическому урегулированию конфликта, реализации гарантированного Уставом ООН права на самоопределение народа.
Несмотря на достаточно сжатые сроки формальных процедур голосования, население указанных территорий давно готовилось к этому событию, в том числе участвуя в обсуждении вариантов решения на протяжении нескольких лет. Организаторы референдумов за короткий период смогли процедурно претворить в жизнь и юридически оформить реализованное право народа на самоопределение, отметили наблюдатели.
«Международные наблюдатели зафиксировали высокую активность граждан, заинтересованность в участии в референдумах, полное понимание значения своего выбора и его последствий. Итоговая явка участников референдумов, обнародованная комиссиями, также свидетельствует о высокой активности жителей, превышающей среднюю активность на предыдущих выборах, обусловленной особенной важностью вопросов референдумов», – говорится в заявлении.
Участие в референдумах и голосование проводилось на основе свободного волеизъявления, не наблюдалось принуждения и подкупа. Наблюдатели сочли, что организация прошла на высоком уровне, в соответствии с международными принципами и стандартами, предусматривающими всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, открытость и гласность процедур референдума.
«Все места для голосования были оборудованы надлежащим образом, комиссии получили все необходимые материалы, а участники референдумов – необходимую информацию о процедурах. Решение о проведении голосования в течение пяти дней в такой ситуации было обоснованно и естественно в связи с необходимостью обеспечения безопасности, минимизации скопления участников референдумов», – отметили авторы заявления.
В некоторых районах в ходе проведения зафиксированы действия ВСУ, они проводились, чтобы запугать избирателей и лишить их возможности реализации собственного права.
«Также мы отмечаем беспрецедентное массовое давление средств массовой информации Украины и ряда других зарубежных стран, направленное на воспрепятствование реализации демократических процедур», – подчеркнули наблюдатели.
По их информации, ни на одном из посещенных участков не наблюдалось отказов в выдаче бюллетеней, не отмечено случаев выдачи бюллетеней без предъявления паспорта или заменяющего его документа, не было проблем с доступом к месту голосования, не было зафиксировано случаев многократного голосования, давления на участников референдумов, ограничения прав наблюдателей, непонимания гражданами процедуры голосования.
«Голосование проходило с соблюдением принципов открытости и гласности – на всех участках присутствовали лица, которые наблюдали за процессом. Это общественные и международные наблюдатели, представители СМИ. Каких-либо препятствий в их деятельности не создавалось; обращений о нарушении действующего порядка голосования и подсчета голосов от них в комиссии и международным наблюдателям не поступало», – говорится в тексте.
Наблюдатели также следили за подсчетом голосов и установлением итогов, оно проходило в «строгом соответствии с установленным порядком». Организаторы проверяли сохранность бюллетеней, соблюдался принцип открытости и гласности подсчета.
«Международные наблюдатели, оценивая по шкале «хорошо – удовлетворительно – плохо», оценили как «хорошо» соблюдение принципа всеобщего права на участие в референдуме на 96,7% посещенных участков, равного права – на 98,9%, тайного голосования – на 90,1 %, открытости и гласности референдума – на 98,9%, свободного участия и справедливого референдума – на 97,8%, доверие граждан к организации и результатам референдума – на 97,8%, организацию референдума – на 93,4%, общую атмосферу на участке – на 96,7%», – подчеркивается в заявлении.
Часть наблюдателей отмечали заполнение бюллетеней гражданами вне кабин для тайного голосования (7,7 % посещенных участков), это проходило без постороннего воздействия и объяснялось гражданами желанием не скрывать свой выбор.
Авторы документа указали, что недопустимы попытки давления и запугивания, направленные на международных наблюдателей, со стороны отдельных иностранных правительств и государственных органов Евросоюза, поскольку это противоречит основополагающим принципам демократии, защиты прав и свобод личности и верховенства права.
«Международные наблюдатели считают, что в ходе организации референдумов 23 – 27 сентября 2022 года международные принципы и стандарты проведения референдумов, такие как всеобщее, равное, прямое право на участие в референдуме, тайное голосование, свободное волеизъявление, открытость и гласность процедур референдума, справедливость референдума, реализованы в полном объеме. При этом сам референдум является цивилизованным актом самоопределения народа», – заключили авторы.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК региона. Местные власти объявили об отделении области от Украины.
В Херсонской области за вхождение проголосовал 497 051 житель региона, или 87,05%. Избирком Херсонской области признал референдум состоявшимся. «Уважаемые коллеги, протокол об итогах голосования подписан, решение о результатах референдума принято единогласно», – сказала председатель избиркома региона Марина Захарова.
ЦИК Луганской Народной Республики подвел итоги референдума
Вхождение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей, сообщил ЦИК республики после обработки 100% протоколов.
Итоговые цифры были выведены на экран в инфоцентре в Доме правительства в Луганске. Как сообщила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко, положительно ответили на вопрос, вынесенный на референдум, более 1,6 млн человек, передает ТАСС.
«На вопрос «Вы за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации» «да» ответили 1 636 302 участника референдума. «Нет» ответили 16 555 участников референдума. Референдум состоялся», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. «Итоговая явка очень высокая. <…> Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – добавила она.
В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в среду, 28 сентября, планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав России.
«Я обязательно подготовлю соответствующий документ в адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении Луганской Народной Республики в состав России в установленном законодательном поле Российской Федерации на правах субъектах России», – сказал он. После выступления Пасечника в зале раздались аплодисменты и прозвучали гимны России и ЛНР.
Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении Луганской народной республики в состав России на правах субъекта состоялся. Вечером во вторник, в последний день референдума о вхождении ЛНР в состав России, телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага. Еще днем жители столицы Луганской народной республики начали вывешивать российские флаги из окон домов и на фасадах магазинов.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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Песков рассказал о планах встречи Путина с главами ДНР и ЛНР
В графике российского лидера пока нет общения с главами Донецкой и Луганской народных республик, но так или иначе оно будет, планы верстаются, сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы сообщим вам, как только их вставят в график и если они встанут в график. Так или иначе, конечно же, будет общение, пока планы верстаются», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Песков добавил, что Кремль своевременно проинформирует о дате подписания договоров о присоединении новых территорий.
«Мы проинформируем вас своевременно», – заключил он.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после получения протоколов от Центризбиркома в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
По итогам подсчета 100% голосов, в ДНР за вхождение проголосовали 99,23% избирателей. «Положительно на вопрос ответили 2 115 800 человек, негативно – 4938 человек. Принято решение утвердить результаты референдума», – сказал председатель ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.
В Луганской народной республике свой выбор в пользу России сделали более 1,6 млн человек, то есть 98,42%. «Итоговая явка очень высокая. Мы сейчас с вами свидетели поистине исторического события», – сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко.
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В ДНР сообщили о безуспешных попытках ВСУ пробиться в Красный Лиман
Город Красный Лиман в Донецкой народной республике находится под контролем союзных сил, заявили в Народной милиции (НМ) ДНР.
«Продолжается оборона Красного Лимана. Противник как малыми, так и усиленными группами пытается прорвать оборону наших защитников с южной стороны», – сказал сотрудник НМ ДНР, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что ВС России, НМ ДНР и ЛНР полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак, также под контролем находятся стратегические трассы, несмотря на попытки ВСУ отрезать город от снабжения.
«Обстановка на трассе Лиман – Сватово спокойная. Там противник пытался мобильными группами «прощупать» обстановку, получил достойный отпор и отступил», – добавили в ведомстве.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что на артемовском направлении союзные силы России и республик Донбасса продвигаются вперед, под Красным Лиманом и Угледаром удерживают ситуацию.